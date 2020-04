Partnerwahl im Spätkapitalismus – eine witzige Gesellschaftskritik von Liv Strömquist

Leipzig

DieDie Fangemeinde wächst. Das Feuilleton verpasst ihre Comics nicht. Bei der dann doch abgesagten Leipziger Buchmesse im März waren die Interviewtermine mit Liv Strömquist im Vorfeld ausgebucht. Im feministischen Diskurs hat sie sich mit Werken wie „Der Ursprung der Liebe“ oder „I’m every woman“ verankert.

Und jetzt ist „Ich fühl’s nicht“ da, ein Comic über die Liebe in Zeiten des Spätkapitalismus, der selbst intime Beziehungen zur Ware verkommen lassen hat. Die Unbedingtheit der romantischen Liebe ist überholt. So lautet die Prämisse dieser Neuerscheinung.

„Ich fühl’s nicht“ ist ein nach Antworten suchender Sach-Comic, der zwischen eigenen Beobachtungen und soziologischen Befunden hin und her springt und gleichermaßen lässig und erhellend den Wahrheitskern antiker Mythen und popkulturelle Referenzen einbindet. Zu einer ziemlich gut lesbaren und vor allem ohne jegliche Besserwisser-Attitüde ausgestatteten Gesellschaftskritik voller kantiger Schwarz-Weiß-Illustrationen und Episoden.

Liv Strömquist. Quelle: Maja Flink

Ein paar Striche reichen für Leonardo Di Caprio mit Bar Refaeli an seiner Seite. Und dann DiCaprio mit Blake Lively an seiner Seite. Anschließend mit Erin Heatherton, bevor Toni Garrn an deren Stelle tritt, wiederum gefolgt von Kelly Rohrbach und ...

Kurz: Über mehrere Panels wechseln die blonden Frauen an der Seite des Schauspielers – offenbar vollkommen austauschbar. „Es ist irgendwie nicht so, als würde DiCaprio das Gefühl haben zu sterben, wenn z. B. Toni Garrn nicht mit ihm auf einem Citibike durch New York radelt“, schreibt Strömquist in ihrem Plauderton und führt damit zur Kernfrage ihres 176-Seiten-Werks: Warum fehlt es uns – und nicht nur DiCaprio, der als Beispiel eines Zeitphänomens in Stellung gebracht wird – an der Fähigkeit, sich mit aller Konsequenz haltlos zu verlieben? Ganz im Gegensatz zum männlichen Liebesideal des 19. Jahrhunderts, das als Kontrastfläche genutzt wird.

Wissenschafts-Duktus wird plastisch

Strömquist sucht anhand einiger Theorien in der ersten Buchhälfte eine Antwort. Dabei beruft sie sich wiederholt auf den Philosophen Byung-Chul Han und die Soziologin Eva Illouz, bedient sich aber auch bei Erich Fromm oder zieht ihre Schlüsse aus dem Leben der Dichterin Hilda Doolittle.

Han etwa konstatiert einen „Narzissmus des Spätkapitalismus“. Wir, so die These, vergleichen alles mit allem und nivellieren es dadurch. Es gibt niemand „Unvergleichliches“ mehr. Womit man wieder bei DiCaprio ist: Seine Models, schreibt Strömquist, verschmelzen zu einem Objekt, das man „nicht lieben, sondern nur konsumieren kann“.

Strömquist legt die zum Teil komplexen Thesen, darin liegt der Clou des Buches, anschaulich über beispielhafte Szenen von den „Buddenbrooks“ bis zu „ Sex and the City“. So lassen sich typische Rollenbilder und Verhaltens-Stereotype im Wandel der Zeit ablesen. Wissenschafts-Duktus wird plastisch.

Pointiert zugespitzte Episoden

Die zweite Buchhälfte fragt nach den Vorgängen des Ver- und Entliebens. Und widerlegt das im „spätkapitalistischen Self-Empowerment-Message versteckte Versprechen, dass schmerzfreie Liebe möglich ist“. Wieder kommunizieren die Epochen miteinander: Sören Kierkegaards Ideal der selbstlosen Liebe gilt heute als therapiebedürftig.

Nicht jede der angerissenen Thesen mit ihren geschlechtsspezifischen Zuschreibungen mag bis ins Detail überzeugen. Erfolgreiche Rollenbilder sind heute vielfältiger denkbar, als es manche der im Buch wiedergegebenen Positionen nahelegen. Strömquist grenzt sich mitunter halb-ironisch von den Befunden ab und fügt ein beschwichtigendes „nicht alle“ ein. Was man wiederum als Verweis auf den aufgeregt moralisierenden Gender-Diskurs mit seinen Überempfindlichkeiten lesen kann.

Von dessen Bissigkeit setzt sich Strömquist wohltuend ab. Sie destilliert aus der Kulturgeschichte pointiert zugespitzte Episoden und gelungene Perspektivwechsel und schärft damit den kritischen Blick auf die Liebe in unserer Zeit.

Liv Strömquist: Ich fühl’s nicht. Übersetzt von Katharina Erben. Avant-Verlag; 176 Seiten, 20 Euro

Von Dimo Rieß