Passions-Destillat für einen Tenor, zwei Instrumentalisten – und die weltweite Bach-Familie

Peter Korfmacher

Das Problem sind die Turbae. Jene Sätze, in denen Bach in seinen Passionen den Mob geifern lässt und keifen, „Kreuzige ihn“ brüllen oder „Nicht diesen, sondern Barrabam“. Was stellt damit an, wer sich wie der isländische Tenor Benedikt Kristjánsson vorgenommen hat, die Johannes-Passion allein zu erzählen? Seine Lösung ist verblüffend: Er skandiert den Text, schreit ihn, wispert flüstert, während Elina Albach an Cembalo und Orgel sich um die polyphonen und harmonischen Strukturen Bachs kümmert und Philipp Lamprecht an der Perkussions-Batterie Hauptstimmen beisteuert oder naturalistische Effekte wie die gern bemühte Landsknechtstrommel. Das greift bei „Jesum von Nazareth“ noch ans Gemüt, nutzt sich aber bald ab. Vor allem, weil Kristjánsson den Text fast immer genau so stark dehnt, dass er die Zeit der entsprechenden Nummer ausfüllt.

Amtlicher Ersatz

Andererseits passt diese Manieriertheit doch ziemlich gut zur spröden Reduziertheit dieses Experiments, das bereits mehrfach seine Tauglichkeit bewiesen hat. Nun aber sozusagen die Passion der Stunde ist. Denn in Zeiten, in denen die Passions-Aufführungen rund um den Erdball der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, ist Kristjánssons kammermusikalisch begleitetes Solo-Konzentrat so etwas wie der amtliche Ersatz für die weltweite Bach-Familie.

Anzeige

Zur Sterbestunde Christi an Bachs Grab

An die richtet sich die Karfreitags-Aufführung aus der Thomaskirche ganz explizit. „ Bach – We Are Family“ sollte das Motto des diesjährigen Bachfestes sein. Und weil auch dies ausfällt, hat Intendant Michael Maul als musikalischen und spirituellen Ersatz diese Johannes-Passion auf die Beine gestellt. Zur Sterbestunde Christi und am Grab Johann Sebastian Bachs. Via Facebook live in die Welt gestreamt.

Abgemagert, aber lebensfähig

Da fliegen die Emotionen naturgemäß tief. Und das Bewusstsein, Evangelist, Christus und all die anderen Solisten für die ganze Bachfamilie des Erdenrunds in einer Person zu sein, mag mit dazu führen, dass der Tenor seinen Gesang mit allzu oberpriesterlichen Gesten untermalt. Auch die zerknirschte Versenkung im „Zerfließe mein Herze“ erscheint sehr dick aufgetragen theatralisch. Doch gilt nicht die Johannes-Passion erstens gemeinhin als die dramatischere der beiden aus Bachs Feder? Und finden nicht zweitens beinahe all ihre Affekte und Emotionen Platz in dieser zwar bis aufs Skelett abgemagerten, aber unbedingt noch immer lebensfähigen Fassung?

Vor Ort gewiss überwältigend

Live und vor Ort jedenfalls ist die Intensität dieser Aufführung gewiss überwältigend. Die instrumentale Essenz ist beinahe magisch in ihrer Wirkungsmacht, und Kristjánssons Tenor lässt seine Hörer auch nicht los, solange er Arien singt und den Evangelisten gibt. Als Jesus indes hängt der Faden oft durch. Was nicht so sehr an der Lage der Partie liegt, sondern eher daran, dass Kristjánsson Gottes Sohn mit allzu gemächlicher Weihe angeht.

Transzendentale Tiefe

Das allerdings reißen die Choräle wieder raus. Die vom auch für den Motetten-Rahmen verantwortlichen Vokalquintett um den amtierenden Thomaskantor Gotthold Schwarz mit Julia Sophie Wagner, Isabel Meyer-Kalis, David Erler und Wolfram Lattke live in der Thomaskirche beigesteuerten. Und mehr noch die aus aller Welt zugespielten, deren Kraft und transzendentale Tiefe erhebt sich weit über handwerklich-technische oder musikästhetische Fragen.

Gelebte Idee

Wie da der „Bach-Family-Chor“ um den in seinem Garten singenden Volker Mertens, den die Kirchenorgel schlagenden Ton Koopman oder den am Bachdenkmal streichenden Michael Maul „Ach großer König“ mehr in Tönen betet als musiziert, wie die Thomaner aus ihren Zimmern ihren Beitrag leisten, Chöre der Bach-Familie aus Ottawa, St. Gallen und Malaysia die Idee des abgesagten Bachfestes der Pandemie zum Trotz eben doch mit Leben füllen, das geht tief unter die Haut.

Ganz schlicht, ganz wahrhaftig

Und doch ist es gut, dass nicht eine technische Zusammenschalte das letzte Wort hat, sondern Bachs Musik in der Thomaskirche: „Ruhet wohl“, singt Kristjánsson unbegleitet allein, seine Begleiter stimmen in den Schlusschoral „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“ mit ein und beenden diese sehr spezielle Johannes-Passion in sehr speziellen Zeiten mit der ganz schlicht, ganz wahrhaftig skandierten Versicherung: „Ich will dich preisen ewiglich“. Gallus’ „Ecce homo quomodo moritur“ wirkt wie ein nachgeschobener Fremdkörper.

Eigentlich hätte man mehr erwartet

Knapp unter 7000 Zuschauer verfolgten die akustisch-optisch nicht überzeugend synchrone, sonst aber vom MDR souverän eingefangene Übertragung in der Spitze live über Facebook, von allen Kontinenten steuerten sie begeisterte, bewegte Kommentare bei. Eigentlich hätte man mehr erwartet. Aber viele von ihnen werden der Aufführung gefolgt sein, die Choräle nach dem vom Carus-Verlag beigesteuerten Notenmaterial mitzusingen.

Emojis wie Luftblasen

Andere sorgten dafür, dass anderthalb Stunden lang die hochgestreckten Daumen und Begeisterungs-Emojis durchs Bild aufsteigen wie Luftblasen über dem Taucher. Ein beinahe poetisches Bild dafür, wie die viel gescholtenen sozialen Medien in den Zeiten der Pandemie die Menschen wie in einer großen weltumspannenden Familie zusammenbringen können – im Zeichen der Passion und der Musik Johann Sebastian Bachs.

Am Karfreitag, 10. April 2020, wird die Passion ab 24 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. Überdies ist der Mitschnitt verfügbar auch arte.tv

Von Peter Korfmacher