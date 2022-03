Passionskonzerte in Leipzig – endlich wieder live

Leipzig

Im Kirchenjahr gedenken gläubige Christinnen und Christen des Leidens und Sterbens Jesu von Aschermittwoch bis Karfreitag in der 40-tägigen Fasten- oder Passionszeit. Neben den vielen Darstellungen der Passion in der bildenden Kunst aller Jahrhunderte wurde und wird die Passion Christi auch musikalisch nachempfunden. In den Kirchen von Stadt und Umland erklingen in diesen Tagen – nach zweijähriger Corona-Durststrecke – neben der Johannespassion und der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach auch andere bewegende Kompositionen endlich wieder live; darunter Werke von Domenico Scarlatti, Dieterich Buxtehude, Charles-Marie Widor und Heinrich Schütz.

Freitag, 25. März

1 9 Uhr Emmauskirche Sellerhausen, Wurzner Straße 160: Johann Sebastian Bach, Johannespassion; Ulrike Pippel – Sopran, Susanne Scheinpflug – Alt, Stephan Scherpe – Tenor, Daniel Blumenschein – Bass (Arien), Karsten Müller – Bass (Jesus), Kantorei der Emmauskirche, Barockorchester; Leitung: Konrad Pippel; Eintritt frei, Spenden erbeten.

Sonnabend, 26. März

17 Uhr Kirche Panitzsch, Lange Straße 17: Dieterich Buxtehude, Passionskantaten-Zyklus „Membra Jesu Nostri“ (1680) für fünf Gesangsstimmen, Soli und Tutti; Alba Vilar Juanola und Mai Kato (Sopran I), Anja Binkenstein und Friederike Urban (Sopran II), Stefan Kahle und Maria Küstner (Alt), Mattias Schubotz und Christopher B. Fischer (Tenor), Sächsisches Barockorchester; Leitung: Gotthold Schwarz; Eintrittskarten zu 20 Euro, ermäßigt 10 Euro, im Pfarrhaus Panitzsch (Telefon 034291 86547), in der Bäckerei Hofmann in Panitzsch, in der Buchhandlung Leselaune in Taucha, in der Musikalienhandlung Oelsner in Leipzig, Schillerstraße 5 (Telefon 0341 9605656, E-Mail musik@m-oelsner.de), und via E-Mail Reinhard.Freier@gmx.de.

Freitag, 1. April

18 Uhr Heilig-Kreuz-Kirche, Neustädter Markt: „Stabat Mater“ – Domenico Scarlatti (1685-1757): Stabat mater; Marc-Antoine Charpentier (1643-1704): Lecons de ténèbres; Carlo Gesualdo (1566-1613): Tristis est anima mea; Francis Poulenc (1899-1963): Timor et tremor und Tenebrae facta sunt; Vokalen-semble und Instrumentalisten auf historischen Instrumenten des jungen Leipziger Ensembles Lachrymae; Leitung: Jonas Kraft; Eintritt frei, Spenden erbeten.

19.30 Uhr Bethanienkirche Schleußig, Stieglitzstraße 42: Johann Sebastian Bach, Johannespassion; Anja Binkenstein, Friederike Urban, Klaudia Zeiner, Patrick Grahl, Egbert Junghanns und Gun Wok Lee, Concerto Vocale Leipzig, Sächsisches Barockorchester; Leitung: Gotthold Schwarz; Karten zu 25 Euro, ermäßigt 18 Euro (Schüler, Studenten), in der Musikalienhandlung Oelsner, Schillerstraße 5, im Pfarramt (Telefon 0341 4804013) und an der Abendkasse.

Sonnabend, 2. April

17 Uhr Nikolaikirche, Nikolaikirchhof: Anton Bruckner – 2. Satz aus der 7. Sinfonie; Charles-Marie Widor – Auszüge aus Bachs Memento; Nikolaikantor Markus Kaufmann – Orgel; Karten für das Orgelkonzert zu 12 Euro, ermäßigt 7 Euro, am Büchertisch in der Nikolaikirche sowie an der Abendkasse.

Sonntag, 3. April

17 Uhr Kirche Panitzsch, Lange Straße 17: Johann Sebastian Bach, Johannespassion; Anja Binkenstein, Friederike Urban – Sopran, Klaudia Zeiner – Alt, Patrick Grahl – Tenor (Evangelist/Arien), Dirk Schmidt – Bass (Christus), Gun-Wook Lee – Bass (Arien, Pilatus), Concerto Vocale Leipzig, Sächsisches Barockorchester; Leitung: Gotthold Schwarz.

17 Uhr Michaeliskirche am Nordplatz:Johann Sebastian Bach, Johannespassion; Teresa Suschke – Sopran, Anna Michelsen – Alt, Falk Hoffmann – Tenor, Thomas Oertel-Gormanns – Bass (Christus), Felix Plock – Bass (Arien),Friedenskantorei Leipzig, Orchester aus Mitgliedern des MDR und des Gewandhauses; Leitung: Veit-Stephan Budig; Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

Sonnabend, 9. April

18 Uhr Paulinum – Aula und Neue Universitätskirche St. Pauli am Augustusplatz: Johann Sebastian Bach – Kantate „Jesus nahm zu sich die Zwölfe“, Manuel Durao – „Maria, du hattest das schönste Kind“, Max Reger – „Und Unser lieben Frauen“, Erhard Mauersberger – „Der Blinde von Jericho“, Hans Leo Haßler – „O Mensch bewein dein Sünde groß“, Heinrich Schütz – „Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz“, Johann Kuhnau – „Tristis est anima mea“, Johann Sebastian Bach – Kantate „Du wahrer Gott und Davids Sohn“; Lisa Maria Rothländer – Sopran, Maria Küstner – Alt, Sebastian Seibert – Tenor, Frieder Flesch – Bass, Leipziger Universitätschor, Pauliner Barockensemble auf historischen Instrumenten; Leitung: Universitätsmusikdirektor David Timm; Karten zu 13 Euro, ermäßigt 8 Euro, an den bekannten Vorverkaufsstellen; Restkarten an der Abendkasse zu 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, Studierende 5 Euro.

19 Uhr Peterskirche am Gaudigplatz: Johann Sebastian Bach, Johannespassion; mit Gebärdensprache; Inklusives Ensemble Sing & Sign – Chor aus hörenden und hörbehinderten Menschen sowie Orchester (weitere Infos unter http://singandsign.de/); Karten zu 25 Euro, ermäßigt 18 Euro, Hörbehinderte 10 Euro, in der Musikalienhandlung Oelsner, Schillerstraße 5, und unter www.reservix.de; Restkarten an der Abendkasse.

20 Uhr Thomaskirche, Thomaskirchhof: Johann Sebastian Bach, Johannespassion (Fassung von 1725); Isabel Schicketanz – Sopran, Susanne Krumbiegel – Alt, Mirko Ludwig – Tenor (Evangelist), Henryk Böhm – Bass (Christus), Andreas Scheibner – Bass, Leipziger Vocalensemble, Leipziger Barockorchester; Cembalo und Leitung: Sebastian Reim; Karten ab 16,40 Euro über www.eventim.de; Restkarten an der Abendkasse.

Sonntag, 10. April

17 Uhr St. Laurentiuskirche Zwenkau, Ritterstraße 19: Johann Sebastian Bach, Johannespassion; Carolin Creutz-Moritz – Sopran, Konstanze Hirsch – Alt, Nils Hübinette – Tenor, Andreas Sommerfeld – Bass, Jörg Hempel – Bass, Kammerchor Böhlen, Leipziger Symphonie-Orchester; Leitung: Andreas Moritz; Eintrittskarten im Pfarramt und an der Tageskasse.

19 Uhr Peterskirche am Gaudigplatz: Johann Sebastian Bach, Johannespassion; mit Gebärdensprache; Inklusives Ensemble Sing & Sign – Chor aus hörenden und hörbehinderten Menschen sowie Orchester (weitere Infos unter http://singandsign.de/); Karten zu 25 Euro, ermäßigt 18 Euro, Hörbehinderte 10 Euro, in der Musikalienhandlung Oelsner, Schillerstraße 5, und unter www.reservix.de; Restkarten an der Abendkasse.

Donnerstag, 14. April

19 Uhr Thomaskirche, Thomaskirchhof: Johann Sebastian Bach, Matthäuspassion; Regula Mühlemann – Sopran, Anna Lucia Richter – Alt, Patrick Grahl – Tenor (Evangelist), Wolfram Lattke – Tenor (Arien), Michael Nagy – Bass (Christus), Krešimir Stražanac – Bass (Arien), Thomanerchor, Gewandhausorchester, Johannes Lang – Continuo; Leitung: Thomaskantor Andreas Reize; Restkarten an der Gewandhauskasse sowie im Internet unter www.gewandhausorchester.de.

Freitag, 15. April (Karfreitag)

11 Uhr Paulinum – Aula und Neue Universitätskirche St. Pauli am Augustusplatz: Musik im Gottesdienst – Ludwig Senfl: Die sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuz; Daniel Beilschmidt – Orgel, Leipziger Universitätskantorei; Leitung: Maria Küstner.

15 Uhr Bethanienkirche Schleußig, Stieglitzstraße 42: „Letzte Worte“ – Die sieben Worte Jesu am Kreuz in den Vertonungen alter und neuer Meister; Stephan P. Audersch – Orgel.

17 Uhr Evangelisch Reformierte Kirche, Tröndlinring 7: Passionskonzert zum 125. Geburtstag des Leipziger Komponisten Johannes Weyrauch (1897-1977) – „Die kleine Passion nach dem Evangelium des Johannes“ (1957) und weitere Kammermusik; Solisten, Kantorei der Evangelisch Reformierten Kirche; Leitung: Tobias Orzeszko; Karten zu 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, in der Musikalienhandlung Oelsner, Schillerstraße 5, und an der Abendkasse.

17 Uhr Nikolaikirche, Nikolaikirchhof: Johann Sebastian Bach, Johannespassion; Taryn Knerr – Sopran, Bernadette Beckermann – Alt, Stephan Scherpe – Tenor, Philipp Goldmann – Bass (Arien), Tobias Mengs – Bass (Jesus-Worte), Bach-Chor an der Nikolaikirche, Festivalorchester; Leitung: Nikolaikantor Markus Kaufmann; Karten zu 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, am Büchertisch in der Nikolaikirche und an der Abendkasse.

19 Uhr Thomaskirche, Thomaskirchhof: Johann Sebastian Bach, Matthäuspassion; Regula Mühlemann – Sopran, Anna Lucia Richter – Alt, Patrick Grahl – Tenor (Evangelist), Wolfram Lattke – Tenor (Arien), Michael Nagy – Bass (Christus), Krešimir Stražanac – Bass (Arien), Thomanerchor, Gewandhausorchester, Johannes Lang – Continuo; Leitung: Thomaskantor Andreas Reize; Restkarten an der Gewandhauskasse sowie im Internet unter www.gewandhausorchester.de.

