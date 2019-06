Bis Sonntag lesen in Klagenfurt 14 Autoren in der Hoffnung auf den Ingeborg-Bachmann-Preis. Immer mehr wirkt der Wettbewerb am Wörthersee wie seltsam aus der Zeit gefallen. Zur Eröffnung am Mittwochabend hat Schriftsteller Clemens J. Setz der Realität die Tür aufgestoßen.