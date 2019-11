Paul Dessaus „Lanzelot“ am Deutschen Nationaltheater in Weimar

Weimar

Volle Kraft voraus für die im Deutschen Nationaltheater umjubelte Premiere der Ko-Produktion der Theater Weimar und Erfurt mit dem nicht erst seit dem Mauerfall vernachlässigten „Lanzelot“ von Paul Dessau (1894–1975). Mit Staatspreisen wurde der Komponist von der DDR-Regierung weitaus häufiger zu bändigen versucht als tatsächlich aufgeführt. Und an Dessaus Opern traute man sich, anders als an seine Schauspielmusiken für Brecht, auch nach 1989 kaum.

Komödiantische Gelöstheit

Deshalb ist diese Produktion ein wichtiges Korrektiv im Rinnsal heutiger Dessau-Rezeption aus dem Geist seiner Schöpfer, zu denen als Textdichter Heiner Müller und Ginka Tscholakowa gehören. Peter Konwitschny findet nach der hölzernen Komödiantik im Halleschen „ Julius Cäsar“ und seinen unsensiblen „Hugenotten“ an der Semperoper wieder zur Geschmeidigkeit und klugen Brillanz. Er belässt es nicht beim schematischen Abfeiern gestriger Regie-Ideale. Er entwickelt Figuren und eine Bewegtheit, die der Partitur und der intellektuellen Höhe des Textes kongenial gerecht wird. Diese komödiantische Gelöstheit nimmt der Frage nach der menschenwürdigen Gestaltung einer gefährdeten Zukunft nichts von ihrer Schärfe.

Nach 1971 vergessen

„Der Drache“ kann ein Diktator sein wie Stalin (so gedacht von Jewgeni Schwarz in seiner 1942/43 entstandenen Märchenkomödie) oder eine Allegorie des entfesselten Turbokapitalismus. So kam es, dass die „Oper in 15 Bildern“ nach der Berliner Uraufführung 1969 sowie Produktionen in Dresden und München (1971) bis heute nicht mehr gespielt wurde. Den Volksvertretern im Osten war die Volksmeute im Stück, die sich mit dem jährlichen Jungfrauen-Opfer behäbigen Wohlstand und Konsum sichert, nicht geheuer. Und der Westen, wo es andere Tonsprachen neben Orff, Donaueschingen, Darmstadt, Nono und Henze schwer hatten, hielt man Dessaus Polystilistik zwischen Humperdinck und Schönberg für banal.

Berufsmäßiger Drachentöter

Sogar die Paraphrasen der Wagnerschen Siegfried-Rufe durch den berufsmäßigen Drachentöter Lanzelot wirken wie Kammermusik im Aufwand von 29 Solobesetzungen und einem Riesenorchester mit 13 Schlagzeugern, von dem einige Gruppen aus dem überfüllten Orchestergraben in zwei knallrote Käfige auf die Hauptbühne verfrachtet werden mussten.

Bariton fürs Besondere

Die weibliche Hauptfigur heißt Elsa, nicht Ginevra, und entbindet im Volksgetümmel einen Säugling, der gesund ist wie die Sopran-Kondition von Emily Hindrichs. Konwitschnys Ausstatter Helmut Brade lässt viel Platz für die Chor-Hundertschaften. Oleksandr Pushniak hat als Drache die passend bullige Physiognomie, schaut aus wie ein Bundespräsident, Geldbürger oder Generalmusikdirektor alter Schule. Seit seinem Erfurter Wozzeck hat sich Máté Sólyom-Nagy als Bariton-Experte fürs Besondere etabliert. Hier wird er zum Hoffnungsträger, auf den Elsa einfach fliegen muss.

Trug-Manöver

Dominik Beykirch ist der souveräne Könner am Pult. Für die aufwendigen Ton-Einspielungen, die Dessau in den Orchestermassen wie ein Soloinstrument einsetzt, brauchte man in Weimar zwei spielfreie Tage. Beykirch legt stimmen-affine Spuren und macht auf differenzierte Opulenz, wo Dessau mit Strauss-, Humperdinck-, Wagner- und Tschaikowski-Paraphrasen zu Trug-Manövern ausholt.

In den freudigen Schlussakkorden bleibt offen, wie es mit einer auch ohne Gewaltherrschaft von kleinlichen Bedürfnissen abhängigen Konsumgemeinschaft ohne Verzichtbereitschaft weitergehen kann.

Vor allem für westliche Hörer U50 ist diese Ausgrabung ein wichtiger Stein im Mosaik der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, weil hier ein weiterer Pfad von latenter System-Phänomenologie erkennbar wird, die sich mit Zuschreibungen wie „Widerstand“, „Systemkritik“ oder „scheinbare Angepasstheit“ kaum differenziert beschreiben lässt.

Vorstellungen: Weimar: 29. November 2019, 13., 28. Dezember, 19. Januar; Karten und Infos: Tel. )3643 755334, www.nationaltheater-weimar.de; MDR Kultur überträgt einen Mitschnitt am 14. Dezember ab 20.05 Uhr

Von Roland H.Dippel