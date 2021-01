Leipzig

Ende Dezember – so spät im Jahr erscheinen normalerweise keine Alben mehr. Normalerweise aber ist nicht das Wort des gottlob überstandenen Jahres 2020. Viele Bands und Künstler haben ungeplant neue Songs geschrieben und aufgenommen, weil sie nicht auf Tour gehen konnten. So auch Paul McCartney. Im Frühjahrslockdown hat der Ex-Beatle – nur zwei Jahre nach „ Egypt Station“ – im Alleingang ein neues Soloalbum fertiggestellt.

Paul McCartney III

„Mc Cartney III“ heißt es und bildet mit „ McCartney“ (1970) und „ McCartney II“ (1980) eine Trilogie der Innerlichkeit. Das erste Album war von der Traurigkeit über die Unmöglichkeit geprägt, weiter in einer Band mit John Lennon, George Harrison und Ringo Starr sein zu können. Es enthielt Songs wie „Junk“ und „Teddyboy“, die ursprünglich für ein weiteres Beatles-Album gedacht waren. Das zweite selbstbetitelte Werk markierte zehn Jahre später den Abschied von den Wings. Es barg Experimentelles wie „Frozen Jap“ und Macca-Klassiker wie „Coming Up“ und „Waterfalls“ und brachte Beatles-Gründer John Lennon nach fünf Jahren Pause dazu, wieder Musik zu machen. Es klang echter, tiefer, spannender, weniger kommerziell als die Werke davor.

Notorisch optimistisch

Diesmal muss keine McCartney-Band zu Grabe tragen. Aber von dem markanten, spitzen, bluesigen Gitarrenriff des Beinahe-Instrumentals „Long Tailed Winter Bird“ an herrscht dieselbe Zwanglosigkeit wie bei den beiden anderen Alben. Im darauffolgenden „Find My Way“ verbindet McCartney einen Text über Selbstfindung mit einer adretten, beatlesken Melodie und beweist, dass seine Stimme immer noch überzeugend ins Falsett zu steigen vermag. „Lass mich dein Wegweiser sein“ singt der notorisch optimistische Macca. Die Stimme vervielfältigt sich zum Chor, Bläser brassen und eine Surfgitarre à la Dick Dale scheint von Hawaii zu träumen. Nur ein kleiner Song und doch ganz viel darin.

Jeden Tag habe er mit dem Instrument begonnen, auf dem er das jeweilige Lied komponiert hat und dann Schicht um Schicht hinzugefügt. Dabei geht es deutlich zurück zu den Wurzeln. Bluesig etwa ist sowohl das schleppende „Slidin‘“ als auch der Stomper „Lavatory Lil“ (über jemanden, der McCartney nachhaltig verärgert hat, den er aber höflicherweise niemals beim wahren Namen nennen würde), ein Song, der vortrefflich in die „Abbey Road“-Suite gepasst hätte. „Deep Deep Feeling“ mit seiner ungewohnt düsteren Stimmung von Unentschlossenheit, dem Moll-Piano und seinem funkigen Mittelgesang klingt wie eine Vertonung der Atem abschnürenden Enge des Pandemiejahres.

Nie aufgeben

Einem Buch über Leadbelly, den legendären schwarzen Troubadour verdankt sich der Song „Women And Wives“, in dem der Ex-Beatle wie ein alter Bluesmann klingen wollte. Das Piano in d-moll, die Stimme bewusst dunkel gehalten, erinnert McCartney in seinem Rat, nie aufzugeben (auch wenn „jeder Pfad, den wir beschreiten / es schwerer macht, zu reisen“) aber eher an Country-Outlaw Johnny Cash, mit dem er in den 80ern das Duett „ New Moon over Jamaica“ aufgenommen hatte.

Mit der Rückkehr des Eingangsriffs und „When Winter Comes“ endet „ McCartney III“ folkig und zärtlich. Der letzte Song, der Schlüssel zu „ McCartney III“, ist schon Anfang der 90er entstanden. Mit seinen Skizzen eines idyllischen Landlebens über neugierige junge Füchse und dringend nötige Zaunreparaturen weist er zurück auf das Jahr 1970, als McCartneys Nach-Beatles-Leben begann und er auf dem Land ein Heim für seine junge Familie schuf. Und es ist zugleich ein Gegenwartsstatement eines 78-jährigen Mannes, der wiewohl noch immer mit den Ausläufern von Jugendlichkeit gesegnet, doch unzweifelhaft seinem Winter entgegengeht. Ein Lebenslied.

Eine Sechs, ein Volltreffer

Der Würfel auf dem Cover zeigt drei Augen und steht auf Kante – keiner weiß also, was McCartney gewürfelt hat. Musikalisch ist „ McCartney III“ eine Sechs, ein Volltreffer, keine Füllsongs, keine auf Kommerz getrimmten „Fuh You“s wie auf „ Egypt Station“. Ein Riesenspaß seien die Sessions gewesen, erfüllend der Ansatz, Musik für sich selbst zu machen statt Musik, die eine Aufgabe hat.

„Ich habe Musik immer noch nicht satt“, erklärte McCartney jüngst der „ New York Times“, „Ich hätte schon vor langen Jahren von ihr gelangweilt sein müssen.“ Was gut ist, denn so wird für die Hörer Advent IV mit „ McCartney III“ schöner als seine Vorgänger.

Paul McCartney – „ McCartney III“ (Capitol)

Von Matthias Halbig