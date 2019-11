Paule Hammer baut in Leipzig begehbaren Kinski-Kopf

Leipzig.

Noch ist das Gesicht erst in Ansätzen zu erkennen. Was hier auf einem gut zehn Meter hohen Baugerüst im Museum der bildenden Künste aus Styropor-Platten entsteht, wird bald zum überdimensionalen Klaus-Kinsky-Kopf. Seit fast zwei Wochen baut der Leipziger Künstler Paule Hammer im Innenhof des Leipziger Museums an seiner begehbaren Skulptur „Kaputtnik“. „Meine letzte große Skulptur ist vor 10 Jahren entstanden. Ich hatte Lust, mal wieder etwas Großes zu bauen“, sagt er und hat darum die Anfrage von Museumsdirektor Alfred Weidinger gern angenommen.

Faszination für Kinski

Kinski ist in Hammers Kunst kein Unbekannter. Bereits 2005 hat er einen riesigen Kopf des Schauspielers aus Pappmaché geschaffen. Warum also nun wieder? „Als ich einmal einen Film mit Kinski gesehen habe, ist mir in einem Close-Up aufgefallen, dass er ganz weiche Gesichtszüge hat und plötzlich ganz anders aussah als sonst. Das hat mich fasziniert“. Der Titel „Kaputtnik“ spielt auf den Satelliten an, den die USA nach dem sowjetischen Sputnik ins All schickten. Weil der Start misslang, wurde das Pendant Kaputtnik daraus gemacht.

Work in progress

Zur Eröffnung der Ausstellung am 26. November wird Hammers begehbare Skulptur zwar fertig gebaut, aber noch immer eine Rohfassung sein. Denn im nächsten halben Jahr soll sich das Werk nach und nach verändern – dazu sind bisher sieben Veranstaltungen unter dem Titel „Kopfkinokaputtnik“ geplant. Im und am Kopf werden sie Spuren hinterlassen, sagt Hammer. Es gibt Abende zum Mitmachen, beispielsweise eine Performance mit Hypnose, aber auch Vorträge und Diskussionen zu unterschiedlichen Themen.

Mitgestalten erwünscht

Das Format ist auch als Fortsetzung von Hammers Kunst-Podcast „Warum ist das Leben so lang?“ zu sehen. Gemeinsam mit Florian Hesselbarth redet er darin mit wechselnden Gästen über Kunst. Was sich in den nächsten Monaten in Kinskis Kopf abspielen wird, ist also noch völlig offen und kann vom Besucher mitgestaltet werden.

„Kaputtnik“: 27. November bis 10. Mai im im Museum der Bildenden Künste Leipzig, Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig.

Von Lilly Günthner