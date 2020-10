Leipzig

Die Orgel im Großen Saal des Gewandhauses erstrahlt in grellem Rot, der Rest des Saales ist beinahe komplett dunkel. Sie ist die Königin des Abends, umgarnt und hofiert von elektronischen Klängen und Streichern.

Nach der Zusammenarbeit über eine ganze Spielzeit hinweg und eine pandemiebedingte Verschiebung der Uraufführung, ist er am Freitagabend endlich da, der Moment. Gewandhausorganist Michael Schönheit und Klangkünstler P.A. Hülsenbeck können ihre Komposition „Reaping from the Conflux“ leuchten lassen. Und diese Kombination aus Orgel und Elektro entfaltet über die gute Stunde die Kraft einer Naturgewalt, fremdartig und mächtig.

Sieben Nummern mit nahtlosen Übergängen

Als meditierend haben die beiden Komponisten ihr Werk beschrieben. Und das trifft es. In den sieben Nummern, die meist nahtlos ineinander übergehen, stellt sich ab einem gewissen Punkt immer wieder ein tranceartiger Zustand ein, befeuert von den repetitiven Pattern oder langgezogenen Melodien. Es ist ein stetiges Auf und Ab in Intensität und Dynamik.

P.A. Hülsenbeck am Synthesizer erzeugt eine mystische Grundatmosphäre. Rauschen, Glucksen, Knistern durchdringen den Saal, langsam steigt Michael Schönheit an der Orgel ein. Von lang gehaltenen Akkorden, tiefem Brummen arbeitet er sich zu einem strudelnd wirbelnden Pattern, verschwindet in der Konstanz des Kreiselnden.

Streicher geben Dimension und Tiefe

Hülsenbeck verfremdet den Klang immer wieder, bereitet den Weg für den ganz großen Orgelklang. Den Großteil der Zeit liegt auch die Bühne im Dunkeln, nur Schönheits Pultlicht gibt Orientierung. In den webend wogenden Passagen taktiert er leicht mit der linken Hand, kommuniziert mit seinem Partner über einen kurzen Blick. Über der Ebene der Musik scheint noch eine andere zu liegen, über die Hülsenbeck und Schönheit in Kontakt treten, zu der nur die beiden Zugang haben. Katharina Dargel an der Viola, Tsepo Kolitsoe Pooe am Violoncello und Johannes Weber am Kontrabass geben noch Dimension, Tiefe dazu.

Klavierpart: Hauchzarte Melodie, federleichter Anschlag

Die Komposition lässt beiden Künstlern Raum, sich im eigenen Instrument zu verlieren. Hülsenbecks Ausflug in den Dance-Bereich, mit elektrisierenden Synthesizer-Tönen über dem stetigen Wabern der Orgel gerät einerseits grotesk, andererseits so perfekt symbiotisch, als hätte der Große Saal nie etwas anders gehört. In seinem Klavierpart nimmt Hülsenbeck das Aufgeladene zurück, gleitet in eine hauchzarte Melodie mit federleichtem Anschlag. Je weiter das Stück fortschreitet, desto intensiver nähern sich die instrumentalen Narrative einander an, verweben sich immer untrennbarer. Surreal, traumartig gestützt von der ausgeklügelten Lichtregie, die zwischen Farben rot und blau hin und her wandert. Bravorufe, ausdauernder Applaus.

Von Katharina Stork