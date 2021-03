Leipzig

Geplant war eine Bühnen-Performance von etwa 60 Minuten. Aber wie das oft ist mit den Plänen: Die Umstände machen gern einen Strich durch die Rechnung, gerade in Zeiten wie diesen. Was nicht in jedem Fall ausschließlich negativ sein muss, wie die Autorin und Performancekünstlerin Martina Hefter zeigt.

Ihre ursprünglich für die Bühne des Leipziger Lofft konzipierte Inszenierung „Mein Haus meine Freunde mein Pferd“ wurde jetzt zu „Mein Haus meine Freunde mein Pferd/Ein Saal für euch da draußen“. Eine achtstündige Langzeitperformance als Live-Stream, aus dem Deutschen Literaturinstitut Leipzig (DLL). Am Samstag ist sie ab 10 Uhr zu sehen, die Lofft-Fassung integriert.

Poetische Fata Morgana

Martina Hefter in der Villa des Deutschen Literaturinstituts Leipzig. Quelle: Nora Börding

Eine Frau erschafft sich in einem Wald eine Enklave. Baut sich eine Hütte, ein Baumhaus. Drapiert ein paar Alltagsgegenstände. Karge Überbleibsel, herübergerettet aus einer Zivilisation, die nicht mehr zu existieren scheint. Die Frau hantiert und agiert eher einem Ritual verpflichtet als der Pragmatik. Spricht vom Zuhause, das sie sich aus diesen Überbleibseln zu erschaffen sucht. Erinnert sich an ein Leben mit Freunden und Pferd, imaginiert sich aus einer unwiederbringlichen Vergangenheit eine poetische Fata Morgana. Und durchaus möglich ist, dass diese Frau, dieses Ich selbst bereits Vergangenheit, „vielleicht schon tot“ ist. Ein Gespenst der Reflexionen und Rituale.

Ende 2018, so erzählt es Hefter im Gespräch, zeichneten sich die Konturen für diesen Text ab, für den der Klimawandel samt Fridays-for-Future-Bewegung erste Impulse lieferte: Frau im Wald in einer Welt nach einer Umweltkatastrophe – so darf man sich wohl die Grundidee als Grobskizze vorstellen. Eine szenische Konstellation, deren eigentlichen Impuls Hefter dann aber auf einer Reise nach Griechenland erfuhr.

Realität in Athen

Realität imitierten. Martina Hefter probt für eine achtstündigen Langzeit-Performance, die am Samstag gestreamt wird. Quelle: Nora Börding

Im April 2019 war sie in Athen und sah dort Obdachlose, die so gar nicht das bekannte Erscheinungsbild bestätigen, sondern einen wegen der Eurokrise „plötzlich im Abseits, frisch auf der Straße gelandeten Mittelstand“ vorführten, wie sie erzählt. Menschen, die, in eine neue Realität gezwungen, den Habitus ihrer alten, verlorenen Realität imitierten und so zu bewahren suchten. Sich mit Überbleibseln, mit Versatzstücken ihrer einstigen Lebenswirklichkeit, in der neuen „einrichteten“. In Athener Straßen und Passagen.

Inwiefern das auch Absurde und Tragikomische dieses Settings in Hefters Text und Performance mitschwingt, dürfte ein durchaus spannender Aspekt an „Mein Haus meine Freunde mein Pferd“ sein. Die Kunst eines wie auch immer gearteten „sozialen Realismus“ darf man nicht erwarten. Darum geht es nicht – oder zumindest nicht in erster Linie. Denn diese konkret realen Ausgangspunkte sind für Hefter genau das: Ausgangspunkte nämlich für eine Performance, die eine Frau zeigt, die sich, verborgen oder verirrt, in einem Wald finden oder verlieren mag. So wie Hefter sich als Künstlerin in ihrer zeitlich Performance verbergen, verirren, verlieren oder finden mag.

Eigentlich kein Theatersaal

Allein in einer Villa: Martina Hefter im Literaturinstitut. Quelle: Nora Börding

Wie kam es zu dieser enormen zeitlichen Expansion, zu diesem Auswuchern? Und trägt sich das inhaltlich? Im September 2020, erklärt Hefter, hätte „Mein Haus meine Freunde mein Pferd“ im Lofft Premiere haben sollen. Wegen der Pandemie wurde die Aufführung auf März verschoben. Auch dieser Termin wurde hinfällig. In der Zwischenzeit campierte (das darf man mit Blick auf Stück und Sujet mal so sagen) Hefter, die als Gastdozentin für Lyrik am DLL lehrt, im dortigen Veranstaltungssaal.

Zur Person Die Dichterin und Performerin Martina Hefter wurde 1965 in Pfronten (im Allgäu) geboren. Seit 1997 lebt sie in Leipzig, wo sie am Deutschen Literaturinstitut studiert hat. Auf ihre Romane „Junge Hunde“, „Zurück auf Los“ und „Die Küsten der Berge“ folgten Gedichtbände wie „Nach den Diskotheken“, „Vom Ge­hen und Stehen“ und „Es könnte auch schön werden“. Hefter be­schäf­tigt sich mit Pro­jekten, die Text und Bewe­gung zusammen­bringen.

Allein im meist verlassenen Haus fügte sie im Probenprozess zu den schon vorhandenen Texten neue hinzu. Texte, die die künstlerische Arbeit selbst reflektierten. So entpuppte sich der Saal, der eigentlich kein Theatersaal ist, der „nicht schön im Sinne von theatertauglich ist“, als genau der richtige für das, was hier entstehen sollte.

Hybrid aus Text, Installation und Tanz

„Mein Haus meine Freunde mein Pferd" von und mit Martina Hefter. Quelle: Nora Börding

„Es geht ja nicht um die große Theaterillusion“, so Hefter, „sondern um eine Veranschaulichung von Isolation. Und der Arbeit in Isolation.“ In „Mein Haus meine Freunde mein Pferd/Ein Saal für euch da draußen“ kann man zusehen, wie die imaginierte Situation der Bühnenfigur mit der realen der Künstlerin korrespondiert, wie ein Arbeitsprozess und sein Ergebnis ineinanderfließen.

Acht Stunden Dauer „waren da irgendwann naheliegend“, sagt Hefter: „Einen Arbeitstag lang Arbeit, die Arbeit des Stückes im Stück zeigen.“ Beobachtet von Kameramann Lukas Friedrich, der, das betont Hefter, hier für weit mehr zuständig ist als bloßes Abfilmen. Das Bild, verspricht sie, werde zum gleichwertigen Bestandteil in diesem Hybrid aus Text, Installation und Tanz. Und natürlich muss man dem nicht die ganze Zeit zuschauen – ein offener, geduldiger Blick auf dieses eigenwillige Experiment aber lohnt sich in jedem Fall.

Info: Die Performance beginnt 10 Uhr auf Youtube; die ursprünglichen Teile „Mein Haus meine Freunde mein Pferd” sind ca. 11, 13, 15 und 17 Uhr zu sehen (der tatsächliche Beginn wird im Stream jeweils angekündigt). Darum herum „Ein Saal für euch da draußen”, Ende ca. 18 Uhr, Eintritt frei, Spenden sind möglich unter www.betterplace.me/mein-haus-meine-freunde-mein-pferd

Von Steffen Georgi