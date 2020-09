Leipzig

Was da auf dem Leipziger Ostfriedhof entsteht, ist schon etwas Besonderes – in Form wie in Größe. Am Mittwoch wurde mit einem zwei Meter hohen und 1,7 Tonnen schweren Marmorstein quasi das Fundament gelegt für die Grabanlage zu Ehren des Leipziger Impresarios und Classic-Open-Erfinders Peter Degner. Enge Freunde und Weggefährten waren dabei, als der in der Türkei produzierte Stein an seinen Platz gehievt wurde. Auf der Vorderseite ist die bekannte Porträt-Zeichnung mit dem Zigarre rauchenden Degner abgebildet – ergänzt mit seinem Motto „Ich habe mich bemüht“. Auf der Rückseite befindet sich eine Signatur.

Nach dieser Skizze entsteht die Grabanlage bis März kommenden Jahres. Quelle: privat

Anzeige

„Marmor war das Lieblingsmaterial von Peter“, erzählt Michael Luda, Chef der Peter-Degner-Stiftung. „Der Stein ist mächtig und gewaltig wie ein Fels in der Brandung – also so, wie Peter als Erscheinung aufgetreten und vielen in Erinnerung geblieben ist.“

Doch dieser Stein ist nur der erste Teil einer fast monumentalen Grabanlage, die bis März 2021 entstehen soll. Auf 24 Quadratmetern werden in den kommenden Wochen und Monaten 40 Granitstelen errichtet, die aus dem Boden ragen – jede steht für einen von Degners Lieblingskünstlern. Hinzu kommen zwei weitere Stelen für seine Eltern. Die Stelen sind unterschiedlich groß (25 bis 75 Zentimeter) und mit Namen versehen. Ein Weg in Form eines Notenschlüssels führt um den Stein und an den Säulen vorbei; außerdem gibt es eine kleine Bank zum Verweilen.

Anlage schon zu Lebzeiten entworfen

Die gesamte Anlage hatte Degner zu Lebzeiten mit dem Dresdner Bildhauer Thomas Reimann entworfen. Sie soll mit roten Rosen komplettiert werden – das waren nicht nur die Lieblingsblumen des Impresarios, sondern sie wurden in ihrem bekanntesten Titel auch von der von ihm hochverehrten Hildegard Knef besungen: „Für mich soll’s rote Rosen regnen.“

Die Grabanlage wird komplett aus Degners privatem Nachlass finanziert. Luda ist den Friedhofsmitarbeitern und der Verwaltung dankbar, die sich für eine reibungslose Umsetzung engagiert haben.

Peter Degner war am 15. Januar im Alter von 65 Jahren in einer Reha-Klinik im thüringischen Bad Klosterlausnitz gestorben. An der Trauerfeier am 1. Februar auf dem Südfriedhof hatten fast 1000 Menschen teilgenommen.

Mehr zu Thema:

Von Björn Meine