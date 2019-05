Leipzig

„Wir sind nur, was wir sind, wenn wir auch unsere Geschichte nicht vergessen“, sagt Peter Hinke auf der kleinen Bühne in den Salles des Pologne. Hier, in der Leipziger Hainstraße, hat er am Dienstag den Sächsischen Verlagspreis entgegengenommen, und hier passt alles zueinander, hat wenige Meter entfernt Theodor Fontane 1841 in einer Apotheke gearbeitet.

Um die Ecke traf Franz Kafka 1912 in Wilhelms Weinstuben den Verleger Ernst Rowohlt. So kam es, dass 1913 in der von Kurt Wolff herausgegebenen Reihe „Der jüngste Tag“ Kafkas „Der Heizer“ erschien. 2015 hat Peter Hinke zum 25. seiner Connewitzer Verlagsbuchhandlung in der Edition Wörtersee „Vom jüngsten Tag“ herausgegeben, ein „Lesebuch des Kurt Wolff Verlages 1913–1919“.

Sichtbar machen, was wir haben

Draußen, vor dem Festsaal, liegt es auf dem Büchertisch zwischen Georg Maurers Gedichten „Ich sitz im Weltall auf einer Bank im Rosental“, Thomas Böhmes „Puppenkino“ und Andreas Reimanns Liebesgedichten „Will an deinen Leib mich fügen“.

Auch diese Art von Zusammenspiel ist es, wofür die Connewitzer Verlagsbuchhandlung mit dem Sächsischen Verlagspreis ausgezeichnet wird, dotiert mit 10 000 Euro, vergeben vom Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, von den Landesministerien für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie für Wissenschaft und Kunst. Die werden vertreten durch Vorstand Helmut Stadeler, Wirtschaftsminister Martin Dulig und Staatssekretär Uwe Gaul.

Für die Stadt freut sich Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke und erwähnt die Notwendigkeit des unabhängigen Schreibens und Verlegens. Preise, sagt Martin Dulig, seien dazu da, auf das Wichtige zu zeigen, „sichtbar zu machen, was wir haben, was wir tun, was wir können“.

Als „Manager des Buches“ seien Verlage wichtig für „die Identitätsbildung des Landes“. Was nichts daran ändert, dass etliche dieser Verlage ohne eigenes Verschulden in Schwierigkeiten geraten sind durch die Insolvenz des Großbuchhändlers Koch, Neff & Volckmar GmbH (KNV), 1829 in, natürlich, Leipzig gegründet. Dulig empfiehlt Hilfe zu suchen beim Beratungszentrum Konsolidierung der Sächsischen Aufbaubank.

Geschichte engagierten Verlegens

Weil der Preis für Hinke neben Ehre „auch Verpflichtung ist, machen wir uns weiter Gedanken“, wie von der KNV-Pleite betroffenen Verlage geholfen werden kann. Er sagt eigentlich immer „wir“ an einem Abend, an dem er seinen Namen öfter gehört habe „als in der Schulzeit“.

Um allen Angestellten, Praktikanten und Aushilfen „die Möglichkeit zur Teilnahme an dieser öffentlichen Ehrung unserer kollektiven Leistung zu geben“, haben die Filialen in Specks Hof und im Peterssteinweg eher geschlossen. Hinke gibt die Ehre weiter an die „geistigen Mitinhaber der Connewitzer Verlagsbuchhandlung“, an Autoren, Illustratoren, Drucker ... bis zu den Lesern.

Stellvertretend holt er Frauke Hampel, Ulrike Almut Sandig, André Göhlich und Andreas Pöge auf die Bühne. Im vollen Saal sitzen viele weitere: die Dichter Thomas Böhme und Andreas Reimann, Lene-Voigt-Herausgeber Wolfgang U. Schütte, Verleger Michael Faber, Steffen Birnbaum vom Verband deutscher Schriftsteller und Fotografin Karin Wieckhorst, deren Buch „ Ostberlin 1983–1986“ mit Texten von Jayne-Ann Igel und Barbara Köhler erster Fotoband der Connewitzer war.

Die Geschichte der Verlagsbuchhandlung beginnt 1990 und ist bis heute die Geschichte engagierten Verlegens mit Kreativität und Verantwortung, mit Betonung der Wurzeln und Strahlkraft über die Stadt hinaus. Die eigene Website, darauf verweist Jury-Sprecher Thomas Bürger, informiere nicht nur in eigener Sache.

Vom Plakat ins Buch

Dass Hinke lokal verbunden, aber kein Lokalpatriot, „nicht mal RB-Fan“ sei, erzählt Anglist und Autor Elmar Schenkel in seiner Laudatio. Er sagt, dass dieser hier verankerte Verlag literarisch in der Bundesliga spiele und dass, wer das Kleine nicht mehr achte, vom Großen mitgerissen werde und sich zum Objekt mache.

„ Feierlichkeiten sind nicht sein Ding“, bescheinigt er dem Ausgezeichneten, der durchgesetzt hat, dass zur feierlichen Verleihung auch eine Autorin zu Wort kommt. So muss es nicht bei Anne Müllers und Johannes Tills Wort-Klang-Bewegtbild-Installation bleiben, sondern performt Ulrike Almut Sandig fünf Gedichte. Ihre mit Marlen Pelny und anderen initiierte Literaturgruppe „augenpost“ hatte in Leipzig Lyrik plakatiert, Peter Hinke war das aufgefallen und 2005 ihr erstes Buch fertig: „Zunder“.

Inzwischen veröffentlicht sie bei Schöffling & Co., ist aber genauso auf dem Connewitzer Büchertisch zu finden wie eine Vorschau auf den nächsten Höhepunkt aus der Edition Wörtersee: Wolfgang Hilbigs „Sphinx“ mit unveröffentlichten Texten aus dem Nachlass. Buchpremiere ist am 28. Mai im Kesselhaus Schleußig (Holbeinstraße 29).

