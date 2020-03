Peter Maffay über die Lage der Welt: „Lethargie ist nicht die Antwort“

Leipzig

Eigentlich hätte Peter Maffay sein Buch „Hier und Jetzt – Mein Bild von einer besseren Zukunft“, erschienen bei Bastei Lübbe, in der LVZ-Autorenarena auf der Buchmesse vorstellen sollen. Mit Katharina Stork hat er über Naturverbundenheit, den Einsatz des Einzelnen für eine bessere Zukunft und über die Chancen der Corona-Krise gesprochen.

Peter Maffay: Hier und jetzt. Mein Bild von einer besseren Zukunft, Bastei Lübbe, 256 Seiten, 20 Euro. Quelle: Verlag

In Ihrem neuen Buch „Hier und Jetzt“ entwerfen Sie ein Bild von einer besseren Zukunft, das sich vor allem auf Naturverbundenheit gründet. Die Liebe zur Natur haben Sie aber nicht erst kürzlich entdeckt?

Bewusst wird das einem immer erst später. Aber die Ansätze dazu, die liegen schon in meiner Kindheit. Die Familie meiner Mutter stammt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Kronstadt und das war, wenn Sie so wollen, meine erste Berührung mit dem Landleben. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, aber ich hatte keine Ahnung, welche Rolle das einmal in meiner Anschauung spielen würde. Das alles vertiefte sich, als ich in Kanada lebte und da noch stärker in Berührung mit Kultur kam, mit Landschaften, die mich sehr beeindruckt haben, mit Menschen, die mit der Natur lebten und nicht gegen sie. Ich habe gemerkt, dass der Einklang mit der Natur eine wichtige Zielsetzung für mich ist.

Protagonist des Buches ist das Gut Dietlhofen in Bayern, das die Peter-Maffay-Stiftung betreibt. Wie würden Sie diesen Bio-Bauernhof jemandem beschreiben, der noch nie davon gehört hat?

Ein Symbol für den Schutz bedrohter Tierarten

Wie ein kleines Paradies. Es ist alles da, was man sich nur vorstellen kann: Wasser, Wald, landschaftlich schön gelegen ... Tierhaltung wird betrieben. Wir haben die seltenen Bisons übernommen, die der Vorbesitzer angeschafft hatte. Der Erhalt der Bisons scheint mir ein Symbol für den Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten.

Die Landluft steigt ja regelrecht aus den Buchseiten hervor ...

Und wenn man da hingeht, behaupte ich ganz frech, dann ist das auch keine Illusion. Das Gut ist so. Landleben und Landluft pur. Und wenn Sie die Leute beobachten, die uns besuchen, dann fühlen die das auch. Gut Dietlhofen ist ja ein offenes Gelände. Die Wiesen, auf denen Tiere gehalten werden, sind natürlich eingezäunt. Aber ansonsten kann man durch dieses Anwesen wandern, joggen oder fahren. Die Besucher versorgen sich mit Gemüse, das sie bei uns frisch vom Feld ernten können. So ist es eine offene Anlage, die nicht nur uns zu Gute kommt, sondern auch den Menschen in der Umgebung und uns miteinander vernetzt.

Beeinflusst Sie das Gut Dietlhofen in Ihrer Arbeit als Musiker?

Der Kaffeesatz, der sich ablagert, aus dem ein Bild entsteht

Wissen Sie, das ist schwer zu definieren oder schon gar nicht zu quantifizieren. Ich kann nicht sagen wie viele Zentimeter oder Kilogramm von Gut Dietlhofen in meiner Musik stecken. Aber dass das Eine mit dem Anderen irgendwo etwas zu tun hat, das wage ich zu behaupten, ja. Die Stimmung, die Atmosphäre, die Eindrücke – all das ist ja irgendwo Kaffeesatz, der sich ablagert, aus dem ein Bild entsteht.

Im Herbst 2018 ist Ihre kleine Tochter auf die Welt gekommen. Welche „bessere Zukunft“ würden Sie sich für Anouk wünschen?

Dass die Dinge, die uns wichtig sind, erhalten bleiben und auch den nachkommenden Generationen Freude machen.

Was kann der Einzelne tun, um die Zukunft besser zu machen?

Eine ganze Menge. Vor allem das: Etwas tun. Lethargie ist nicht die Antwort auf diese Herausforderung. Die Summe aller einzelnen Beiträge ist die Energie, die etwas bewegen kann. Und man muss eben verstehen, dass zur Lösung von globalen Fragen auch ein globales Verständnis gehört. Wir sehen das ja jetzt im Augenblick mit dieser Corona-Situation.

Momentan hagelt es Absagen für Künstler, die finanziellen Schaden nach sich ziehen. Wie nehmen Sie die Solidarität in der Branche wahr?

Einigermaßen frei von Panik oder Irrationalität

Das alles, was im Moment über uns hereinbricht, ist so kraftvoll im negativen Sinne, wie auch neu, dass jeder versucht, sich irgendwie zu ordnen, einen Rhythmus zu finden, der einigermaßen normal und frei von Panik oder Irrationalität ist. Auf der anderen Seite setzt die Situation auch Kreativität frei: viele Kollegen, ob Musiker, Schauspieler oder Comedians agieren im Netz, verabreden sich zu Live-Schalten. Wir arbeiten auch gerade an einem solchen Konzept.

In „Hier und Jetzt“ beschreiben Sie, wie Sie in den 50er Jahren in Rumänien die politische Verfolgung von Minderheiten miterlebt haben. Wie nehmen Sie die aktuelle Gesellschaft wahr, in der die AfD Stimmen gewinnt?

Wir sind seit einigen Jahren konfrontiert mit einer Situation, die wir selbst mit verursacht haben: geopolitische Fehlentscheidungen, Waffenexporte, politische Positionierungen, die nicht zu Ende gedacht wurden. Allianzen mit Staaten, die Konflikte schüren, statt sie zu beheben. Das alles hat zu einer Veränderung des Miteinanders auf dem Globus geführt. Zu Konflikten, die Menschen nicht mehr aushalten und deswegen versuchen, der Situation zu entfliehen. Aus humanistischer Sicht betrachtet ist die Aussage von Angela Merkel damals mehr als honorig gewesen. Sie sagte: „Wir schaffen das.“ Aber daran hätte ein Konzept angedockt sein müssen, in dem beschrieben ist, wie man das hinkriegt. Und das hat gefehlt. Gleichzeitig fühlt sich die Bevölkerung nicht abgeholt in ihren Fragen. Und genau deswegen hat die AfD aus meiner Sicht so einen Zuspruch bekommen. Wir werden sehr viele Argumente aufbringen müssen, um einige, die zur AfD abgewandert sind, wieder zurückzuholen. Ich halte das trotzdem für machbar. Ich glaube, dass unsere demokratische Gesellschaft in der Lage ist, mit einer solchen Situation klarzukommen.

Sie bleiben also optimistisch?

Gegenwärtig verändern sich die politischen Schwerpunkte genauso wie die Beurteilung der Akteure. Durch die Corona-Krise treten ganz andere Fragen in den Vordergrund und das Vertrauen in die Regierung wächst wieder. Das ist ein positiver Aspekt der Krise.

Von Katharina Stork