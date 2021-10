Leipzig

Mit seinem Lied vom Sonnendeck hatte PeterLicht 2001 einen Underground-Sommerhit. Alben, Theaterstücke und Bücher folgten, am Montag kommt er mit seinem neuen Roman „Ja okay, aber“ zum Literarischen Herbst nach Leipzig. Im Interview spricht er über seinen Protagonisten, Kaffee, Arbeit, Gendern und das Uneigentliche im Leben.

Im Zentrum Ihres Romans steht eine Kaffeemaschine. Ist sie Symbol des Fortschrittsglaubens, indem sie Fürsorge vorgaukelt und Aufmerksamkeit bindet?

Im Zentrum meines Romans steht ein Protagonist, der von zweierlei total gegenläufigen Impulsen geleitet ist: a) Er weiß nicht, was er tun soll und b) Er will unbedingt vorankommen. Das ergibt eine wunderbare Grundkonstellation der Unentspanntheit, die ich in meinem Leben und im Leben all der unterschiedlichen Leute, die mich umgeben, feststellen kann (also aller Leute auf diesem schönen Planeten). Der Kaffee ist der Saft dazu. Er bietet Entschleunigung und Beschleunigung in einem Getränk. Das muss man ihm erst einmal nachmachen. Es ist wunderbar.

Also doch ein Symbol.

Kaffeetrinken bedeutet die Verheißung von Pause und zugleich das Versprechen von Push. Was ich besonders mag ist, dass der Kaffee mittels einer Maschine zustandegebracht wird, das steigert seine Symbolhaftigkeit. Er ist das ideale Getränk des Kapitalismus. Und es macht wirklich Freude, über ihn zu schreiben. Ich kann es nur jedem empfehlen. Eigentlich war der Plan, ein Buch zu schreiben, in dem auf jeder Seite eine Tasse Kaffee getrunken wird, oder zumindest bereitsteht. Diesem Ziel bin ich einigermaßen nahe gekommen. Irgendwann aber hört im Roman das Trinken dann auf. Das hat mit den Geschehnissen im Coworking-Space, im Arbeitsumfeldes meines Protagonisten, zu tun. Aber was das ist, werde ich hier nicht verraten.

Zur Person PeterLicht ist Musiker, Dramatiker, Schriftsteller und Kolumnist. Sein Debütalbum „Vierzehn Lieder“ erschien 2001, in diesem Jahr „Beton und Ibuprofen“. Im Tropen Verlag ist im September sein Roman „Ja okay, aber“ erschienen, den er am Montag im UT Connewitz beim Literarischen Herbst vorstellt.

Wie schauen Sie auf technische Errungenschaften wie „Smart-Home“ und „papierloses Büro“: mit Sorge oder mit Belustigung?

Ich finde das toll. Ich freue mich über jede neue Errungenschaft. Besonders freue ich mich über die Benennung jeder neuen Errungenschaften. Man kann darüber unendlich viele neue Bücher schreiben. Ich bin ein treuer Arbeiter im Weinberg der Absurdität. Ich muss mir gar nichts ausdenken, es wird alles kostenlos und frei Haus geliefert.

Ihr Roman spielt im Coworking-Space. Niemand hat wirklich etwas zu tun, aber alle haben ein Projekt. Ist das, was dort passiert, noch Arbeit? Oder eine Performance, die Arbeit darstellt?

Nein, es ist Arbeit, davon leben wir. Wir tun nicht nur so. Wir verbringen damit die Zeit unseres Lebens. Das ist unser Leben. Der Coworking Space ist eine Metapher auf das Büro an sich. Auf das Phänomen Arbeit an sich. Es wird eine soziale Skulptur beschrieben. Die Skulptur der Arbeit. Eine Urgemeinde von tätigen Menschen verbringt zusammen beziehungsweise nebeneinander die Zeit, um tätig zu sein. Das nennt man „Arbeitsmarkt“ beziehungsweise „Gesellschaft“.

Im Coworking-Space scheint Gleichberechtigung zu herrschen, gibt es keine Hierarchien. Oder ändert der Kapitalismus hier nur sein Gesicht?

Der Kapitalismus ist deshalb so erfolgreich als sinnstiftendes und gesellschaftskonstituierendes Modell, weil er ohne Hierarchie auskommt. Wir brauchen keinen bösen Erzkapitalisten mehr über uns, der uns antreibt, noch mehr zu arbeiten. Die Sehnsucht und der Wille nach Leistung steckt in uns allen schon drin. Wir müssen alles rausholen aus diesem Leben. Und das geht nur durch Leistung und Optimierung. Nur Leistung verspricht Erlösung. Das ist das Modell. Ich finde dieses Modell nicht schön. Es wärmt nicht mein Herz.

Die Gegenwart dieser Leute dort wirkt wie ein Testlauf für etwas Eigentliches, das sie noch nicht gefunden haben. Ist kreativ ein anderes Wort für suchend?

Ich mag das Phänomen der Uneigentlichkeit. Damit habe ich mich viel beschäftigt, gerade auch in meinen Theaterstücken. Mich interessiert der Raum hinter der Eigentlichkeit. Dort tritt vielleicht so etwas wie eine Wahrheit zu Tage. So oft bewegen wir uns in Räumen, in denen alle Erklärungen schon gegeben sind. Oder vermeintlich gegeben sind. Da ist schon alles klar. Da ist schon alles zugebaut. In der Sphäre des Uneigentlichen kann man noch etwas finden, was man noch nicht kennt.

Die Unentschlossenheit kann bei der Lektüre in den Wahnsinn treiben. Und sei es nur bei der Frage, ob Shorzi die Schuhe ausziehen soll oder nicht. Im Titel „Ja okay, aber“ findet das seine Entsprechung. Sollten wir unsere Sprache ändern, um mal aus dem Saft zu kommen?

Die Frage, ob man die Schuhe auszieht oder anlässt, ist eine wichtige und oft gar nicht einfach zu beantwortende Frage, daran ändert auch eine andere Sprache nichts. Ich bin eine Freund des Versuchs, den Dingen auf den Grund zu gehen. Dass man dabei mitunter wahnsinnig wird, ist Teil der Versuchsanordnung.

Wissen Sie, wie oft das Wort okay vorkommt in Ihrem Roman?

Ich habe es nicht gezählt. Ich vermute, es könnte 500 mal sein. Oder 1000? Ich liebe dieses Wort. Da steckt schon alles drin. Gut dass es erfunden wurde. Niemand sollte sich abends ins Bett legen, ohne es ausreichend oft gesagt zu haben. Ich empfehle es jedem.

Sie gendern im Roman, aber so, dass es nach Karikatur klingt. Was halten Sie als Autor von Gender-Symbolen im literarischen Schreiben?

Jeden Umgang mit Sprache finde ich gut. Jede Variation, jede Erfindung. Sprache ist ja ein lebender Organismus. Die Idee einer hierarchischen Sprache, bei der eine wie auch immer legitimierte Elite das Richtige und das Falsche festlegt, ödet mich an. Deshalb bitte in allen Formen gendern und ändern. Sprache ist ein großes Projekt der Teilhabe. Jeder*in sollte teilhaben und sich gemeint fühlen. Wie das dann im konkreten Fall gemacht wird, ist ein weites Feld. Ein Roman ist kein soziologischer Aufsatz oder ein Parteiprogramm. Der Protagonist meines Romans tastet sich durch die Welt, und er tastet sich durch die Formulierung der Welt. Das betrifft auch das Gendern und den Einsatz von Sprache insgesamt. Der ist sprunghaft und nicht einheitlich. Gefühltes Gendern. Da wo es passt. Und so, wie es passt. Das macht den Reiz aus. Ich möchte nicht das Gendern karikieren, ich lasse eine literarische Stimme sprechen.

Die Leute im Coworking-Space scheinen keine Fehler zu machen. Liegt darin ein einziger große und ganzer Fehler?

Fehler oder nicht Fehler interessiert mich nicht. Bei mir beginnt die Reise in dem Land jenseits der Fehler. Ein Roman ist ja eine Erfindung. Das ist ja schon alles vom ersten Wort an ein Fehler. In meiner Welt gibt es keine Fehler. Es gibt nur Realität.

Die Kaffeemaschine bildet das soziale Zentrum, dennoch steht sie für das Gegenteil einer Kaffeehaus-Kultur, die mal eng mit der Entstehung von Literatur verbunden war. Verändern Kaffeemaschinen und Laptops die Literatur?

Wenn Kaffeebecher auf beziehungsweise in Laptops kippen, verändert das die Laptops. Gleiches gilt für gedruckte Bücher. Besonders starke Veränderungen kann man in den Laptops feststellen, wenn der Kaffe gezuckert war. Dann nämlich kristallisiert der Zucker und vernichtet die Platinen. Man sollte bei der Herstellung von Literatur deshalb ungezuckert agieren.

Für Ihren Auftritt beim Literarischen Herbst bringen Sie eine Gitarre mit oder zwei. Spielen Sie Lieder von „Beton und Ibuprofen“?

Ja, das tue ich. Ich habe jetzt wegen Corona eine fast zweijährige Bühnenpause hinter mir. Ich freue mich sehr darauf, die neuen Songs spielen zu können. Das Album „Beton und Ibuprofen“ habe ich am Anfang des Jahres veröffentlicht. Wegen Corona gab es keine Tour und keine direkte Auseinandersetzung mit den neuen Songs. Jetzt beginnt es wieder. Ein extremes Gefühl, wieder auf einer Bühne stehen zu können. Ich werde mit Benedikt Filleböck auftreten, mit ihm bin ich schon seit Längerem unterwegs. Das ist gut.

Info: PeterLicht beim Literarischen Herbst: Montag, 20 Uhr, UT Connewitz; DJ Donis moderiert

Von Janina Fleischer