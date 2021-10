PeterLicht liest und singt im Leipziger UT Connewitz über Kapitalismus und Kaffee

Leipzig

Er ist immer noch da, der Kapitalismus. PeterLicht zum Glück auch. Wohl kaum einer hat je so schön das Ende jener Wirtschaftsordnung ausgerufen, die den Planeten aufzufressen droht. „Hast du schon, hast du schon gehört, das ist das Ende./ Das Ende vom Kapitalismus, jetzt isser endlich vorbei“, singt der Kölner, der sein Gesicht bis vor zehn Jahren geheim gehalten hat, am späten Montagabend im gut besuchten UT Connewitz. Isser zwar nicht, aber: „Wir sind an einer guten Stelle. Wir müssen unser Leben ändern. Das ist doch klar“, sagt er im Gespräch mit einem Moderator, der nicht nur bestens präpariert ist, sondern auch Fan.

„Ich bin als PeterLicht“ hier, sagt PeterLicht

Ralf Donis, DJ, Entertainer, Musiker und Schauspieler, hält eine zerfledderte Hülle der Platte hoch, die er 2002 bei WOM in Leipzig erstanden und seither sehr oft aufgelegt hat – insbesondere die Entschleunigungshymne „Sonnendeck“, die, so PeterLicht, „auch ein Lied über den Tod“ sei. „Sechs Lieder“, hieß die LP, die noch unter dem bürgerlichen Namen Meinrad Jungblut veröffentlich wurde. „Ich dachte damals, das wäre ein Künstlername“, sagt Donis. „Ich bin als PeterLicht“ hier, sagt PeterLicht. Es sei sein erster Auftritt in einem Club seit zwei Jahren. „Hier ist die Bar, da sind Leute, und ich freu mich.“

Die Veranstaltung am ersten Tag des Literarischen Herbsts ist hybrid, nicht corona-hybrid, also analog und digital, sondern genre-hybrid. Zunächst geht es um PeterLichts gerade erschienenen Roman „Ja okay, aber“, der in einem Coworking-Space spielt, in dem diverse Prototypen an „der Zitze des Kapitalismus“ saugen – etwa ein Armutsforscher, Callcenter-Mitarbeiter oder eine Allroundkünstlerin, die sich erst durch das Fördermittelregelwerk schlängeln muss, um dann „eine ihrer anarchischen, alle Regeln sprengenden Veranstaltungen“ unternehmen zu können.

Das Okay und das Nicht-Okay

Gut besucht war das UT Connewitz am Montagabend. PeterLicht (l.) sprach mit Ralf Donis über Musik, Literatur und Kaffee. Quelle: Dirk Knofe

„Okay“, das ist ein Beruhigungsmantra auf diesem spätkapitalistischen Zauberberg mit einem Ich-Erzähler, dessen berufliches Dasein ein einziges Ausweichmanöver ist, bis er und die anderen „Insassen“ den ganzen Laden hochgehen lassen. Und in diesem „Okay“, sagt der Autor, stecke auch, dass es eben nicht okay ist. Genau wie in der Kaffeemaschine – gewissermaßen das Herz der Coworking-Einrichtung –, deren Saft pusht, die aber allein schon akustisch auch militärische Assoziationen wecke, auch sprachlich, mit „Pulver“ und „Shots“. „Als Pazifist trinke ich nur Filterkaffee“, grätscht der Moderator freundlich rein. Dessen Frage, wie er selbst seinen Kaffee am liebsten trinke, bleibt mehrfach unbeantwortet.

Das Dialektische durchzieht die Welt des Musikers sowie Autors von Romanen und Theaterstücken, ja auch die Kunstfigur PeterLicht selbst, die sich einerseits dem Zugriff entzieht – weiterhin unbekannt ist etwa das Geburtsjahr – und damit andererseits die Künstlerpersönlichkeit noch mehr in den Fokus rückt. Weshalb er jetzt Gesicht zeige. „Dann ist das eben jetzt anders“, habe er beschlossen.

Traumschöne Lieder

Man kann das alles verkopft nennen. Sicher hat es auch zu tun mit Umständen, in denen die meisten auf der Suche sind nach Schutz, nach Imprägnierung, und da wird Ironie immer gerne genommen. Bei PeterLicht kommt wunderbare Musik dazu. Mag sein, dass PeterLicht kluge, abgründige, dadaistisch angehauchte Kommentare auf die Zeit zustande bringt, zu allererst sind es traumschöne Lieder, die er mit Benedikt Filleböck am Piano intensiv und warm in den alten Kinosaal singt. Zum Beispiel „Das absolute Glück“, eine romantisch-apokalyptische Vision vom letzten Menschen an der Bruchkante des Seins. Oder das ebenso ambivalente, düster-schmeichelnde „Dämonen“ vom neuen Tonträger „Beton & Ibuprofen“.

In der Kombination mit Wasser stehe das eine für Verhärtung, das andere für Auflösung – von Schmerz, so PeterLicht. Das schon vor Corona geplante Projekt sei eine Rettung in einer depressiven, stummen Zeit gewesen. „Es war kein Corona-Album, aber am Ende war es das total.“ Das ist wieder ganz schön dialektisch. Die Musik ist einfach nur ganz schön!

Von Jürgen Kleindienst