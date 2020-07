Dresden

Nach der „Sibylle“ und Rudolf Horns Möbeln trifft man im Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in Pillnitz nun erneut auf Formen, die Erinnerungen wachrufen: an Eis, serviert in einem Becher aus rostfreiem Chromnickelstahl, der mit den Spitzen aufeinander gesetzten Kegeln glich, oder an die formschön-zeitlosen Behältnisse, worin das „Kännchen Kaffee“ in vielen Hotels und Gaststätten der DDR serviert wurde. Auch die Schalen für Speisebeilagen dürften bekannt sein. Produziert wurden diese sachlich-eleganten Stücke im VEB Auer Besteck- und Silberwaren (ABS). Entworfen hat sie und viele andere Produkte die Gestalterin Christa Petroff-Bohne, der nun die Ausstellung „Schönheit der Form“ im Pillnitzer Wasserpalais gewidmet ist.

Christa Petroff-Bohne beim Unterrichten im Fachgebiet „Visuell-ästhetisches Gestalten“ an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, 1970er-Jahre Quelle: skd

tional anerkannte Produktästhetik

Die Künstlerin zählt zu den wichtigsten deutschen Designern/innen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie steht nicht nur für eine sachlich-elegante, auch international anerkannte Produktästhetik , sondern wirkte auch als prägende Lehrpersönlichkeit über Jahrzehnte an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee.

Bekannte Mitstudenten

Christa Petroff-Bohne, Jahrgang 1934, stammt aus Colditz, wo sie eine Lehre als Kerammalerin und ein Volontariat absolvierte. Mit 17 konnte sie im Bereich Keramik ein Studium an der Hochschule der Bildenden Künste Dresden beginnen. Da der Formgestaltungsbereich hier 1953 geschlossen wurde, wechselte sie nach Berlin-Weissensee, an die 1947 gegründete Hochschule für bildende und angewandte Kunst. Lehrer wie Rudolf Kaiser oder Rudi Högner gingen ebenfalls nach Berlin. Wolfgang Henze wurde Leiter der Keramikabteilung. Mitstudenten waren wurden später bekannte Persönlichkeiten der DDR-Designszene wie Martin Kelm, Claus Dietl oder Ludwig Zepner.

Frühstück mit „Christa“

Als Diplom, man kann einige Teile davon auch in der Ausstellung sehen, entstand 1956 das Frühstücksservice „Christa“ für die VEB Steingutwerke Torgau, das in großer Stückzahl auf den Markt kam. Viele dürften sich der leicht abgeflachten Form erinnern. Später kamen Möbelstücke und Innenraumgestaltungen von der Gastronomie bis zur Arbeitsumwelt hinzu. Eine nicht unwesentliche Rolle spielte die Gestaltung von Industriegütern wie Maschinen und Nachrichtentechnik. Sichtbar wird ein großes Netzwerk von Kollegen, die auf diesem Feld mit Enthusiasmus wirkten, allerdings zunehmend mit den ökonomischen Grenzen der DDR konfrontiert wurden.

Christa Petroff-Bohne, Vasen, 1958 Quelle: Foto: Heike Overberg

Zylindrisch oder leicht konisch

Die Ausstellung „Schönheit der Form“ beginnt mit dem Arrangement der für die Gastronomie entwickelten Stücke. Hinzu kommen Porzellanvasen sowie aus Steingut hergestellte Pflanzgefäße und Vasen – alle in eleganter, meist zylindrischer oder leicht konischer Form.

Teeservice aus der Kugel

Auffallend ist zudem ein ungewöhnliches aus der Kugel entwickeltes Teeservice, das eine besondere Geschichte hat: Christa Petroff-Bohne hatte es in den 80ern für Rosenthal ( Selb) entwickelt. Leider wurde es am Ende nicht produziert, weil in der Porzellanfirma ein Umbruch stattfand. Zum Ausstellungsarrangement gehören zudem zahlreiche weiße Formen, die – man glaubt es kaum – aus Gips sind. Es handelt sich um für die Lehre entwickelte Gestaltungen, die selbst als kleine Kunstwerke gelten können. In weiteren Räumen des Wasserpalais sind Entwicklungsschritte aus dem Schaffen der Künstlerin thematisiert, darunter das beschriebene Service „Christa“, aber auch ein Tonbandgerät, an dem sie mitwirkte. Ein Pressespiegel aus den 50ern im dritten Raum macht das große öffentliche Interesse an der Formgestaltung sichtbar.

Schwerpunkt Lehre

Ein weiterer Schwerpunkt der Schau ist das Lehrprogramm der 1979 zur Professorin berufenen Gestalterin, deren Wirken in der Lehre vor allem mit der Hochschule in Berlin-Weissensee (1972–2001) verbunden ist. Dargestellt wird ihr achtstufiges System der „Grundlagen für das visuelle Gestalten“, das eine Folge von Übungskomplexen umfasste, die Material- wie Farbstudien einschloss. Wurzeln ihres Schaffens finden sich im Bauhaus, im Neuen Sehen, im Handwerk und in der Auseinandersetzung mit der Natur. Sichtbar gemacht werden ihre Inspirationsquellen mit Werkbeispielen verschiedener Künstler.

Christa Petroff- Bohne (Entwurf), Kaffeekanne, um 1961VEB Auer Besteck- und Silberwarenwerke (Ausführung), Kunstgewerbemuseum Quelle: SKD/ KGM

Missachtender Umgang

Zu sehen ist hier auch eine Wandgestaltung, die Petroff-Bohne gemeinsam mit Nanjo Petroff für ein Hotel in Burg bei Magdeburg schuf. An diesem Beispiel wird aber auch deutlich, wie missachtend mit dem gestalterischen Werk von Künstlern aus der DDR nach 1989 umgegangen wurde. Verschwand doch auch diese Gestaltung, später dann das ganze Hotel. Angefügt sei noch, dass auch die Keramikwerkstatt der Berliner Hochschule abgeschafft wurde, die Bohne von 1978 bis 2001 geleitet hatte.

Das Buch zur Schau

Diese sehr interessante Ausstellung wurde durch ein Buchprojekt angeregt, das Angelika und Jörg Petruschat sowie Silke Ihden-Rothkirch zum Werk der Designerin für den Verlag form + zweck in Angriff nahmen und das anlässlich der Ausstellung vorgestellt wird. Neben diesen wirkte seitens des Kunstgewerbemuseums Klára Nemecková als Kuratorin der sehenswerten Schau, die 2021 ans Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe wandert.

Christa Petroff-Bohne – Schönheit der Form; Wasserpalais Pillnitz, bis 1. November, Di – So, 10 – 18 Uhr; Begleitbuch: Angelika und Jörg Petruschat, Silke Ihden-Rothkirch (Hrsg.):„Schönheit der Form. Die Designerin Christa Petroff-Bohne. Verlag form + zweck, 288 Seiten, 49 Euro.

Von Lisa Werner-Art