Eigentlich sollte die Pfeffermühlen-Produktion „… so‘n Hals!“ mit Matthias Avemarg und Rainer Koschorz schon im März Premiere feiern. Dann kam Corona und alles ganz anders, und so erblickte das Stück erst am letzten Juli-Donnerstag das offizielle Bühnenlicht.

Natürlich dürfen die Anspielungen auf die Pandemie hier nicht fehlen, wenn etwa gleichnishaft die Hygiene-Verweigerer mit dem Ausbruch eines Tigers aus dem Zoo verglichen werden („Haben Sie schon einmal gehört, dass ein Tiger jemanden getötet hat?“) oder ein Hartz-IV-Empfänger sich als Antragsausfüllberater zur Verfügung stellt. Eine Zutat aus einem Kessel Buntes, den die beiden Kabarettisten im pandemiebedingt nur halbgefüllten Keller von Kretschmann‘s Hof präsentierten.

Die einfache Zote gewinnt

Die Themenpalette dieser Sketch-Revue ist erstaunlich, die Umsetzung sehr unterschiedlich. Ob klassischer Telefonsketch zu Anglizismen, eine eher düstere Version zur Vergreisung der Gesellschaft oder eine im Stil der Reportage vorgetragene Nummer zum Behördenwahnsinn – Avemarg und Koschorz liefern in der Regie von Dieter Richter viele Lacher, auch wenn das Hintergründige manchmal gegen die schlichte Zote verliert.

Der Erkenntnisgewinn bleibt meist im Wohl- und Altbekannten stecken, nur selten verlassen die zwei die Komfortzone. Dabei stecken beide Spieler voller Energie und Tatendrang. Höhepunkt ist Avemarg als moderner Rebell gegen das Bußgeld(un-)wesen und Rainer Koschorz’ Darstellung des verkrachten Musikers.

Puffs in Bitterfeld

Musikalisch greifen sie in die Vollen und liefern unter anderem parodierende Schlager-Medleys an den Gitarren. So lernt das Publikum einiges zur Systemrelevanz von Kunstkritikern und FDP-Vorsitzenden („nicht gegeben“), über das zahlungsschwache Publikum von Puffs in Bitterfeld, sozialverträgliches Frühableben und den Irrsinn von Verschwörungstheorien („Wow, ich habe was gedacht“).

Doch auch Fragwürdiges steckt im Programm, nämlich die Reproduktion von Klischees: Die Sprachspielnummer um einen malaysischen Koch kann allzu leicht als rassistisch gewertet werden, obwohl sie auch ohne diese Färbung funktionieren würde.

Avemarg verlässt die Pfeffermühle

Nach zwei Spielstunden ist mit einem letzten Seitenhieb auf den Aytollah Söder, eine der wenigen konkret politischen Referenzen, Schluss. Übrigens auch für Matthias Avemarg an der Pfeffermühle – er wechselt an die Landesbühnen in Radebeul. Ein paar Male aber bekommt er noch in Leipzig „so‘n Hals!“

Nächste Vorstellungen am 29. und 31. August sowie 4. und 5. September in der Pfeffermühle. Jeweils 20 Uhr, Karten unter Telefon 0341 9603196.

Von Torben Ibs