Leipzig

Wenn sich die Zeiten ändern, fallen Denkmäler. 1946 verschwand das Leipziger Siegesdenkmal vom Marktplatz, das mit vier bronzenen Reitern und der alles überragenden Germania-Figur den Sieg im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 feierte. Die Schaubühne Lindenfels lässt nun an gleicher Stelle wieder ein Pferdestandbild aufgaloppieren. Allerdings nicht aus Bronze, sondern aus Zucker, womit der Statue die eigene Vergänglichkeit schon eingeschrieben ist. Das Original hingegen dominierte mit zwölf Metern Höhe fast sechs Jahrzehnte den Marktplatz, ehe es auf Antrag der SPD abgerissen und schließlich wohl eingeschmolzen wurde.

Am Samstag gegen 15 Uhr soll sie fertig sein, die Kunstinstallation, die sich unter dem Titel „Zucker. Rausch.Germania“ mit der Rolle von Denkmälern, den Motiven, unter denen sie errichtet wurden und Erinnerungskultur auseinandersetzt. Das Zuckerpferd wird sich am Ende auf einem Kinderkarussell drehen. Das süße Baumaterial steht im Gegensatz zum Ewigkeitsanspruch nationalistischer Denkmäler. Es steht auch für koloniale Ausbeutung auf Zuckerrohrplantagen und damit zusammenhängenden Eroberungsfeldzügen. Und wohl auch für die süße Verführungskraft nationaler Überlegenheits-Symbolik.

„Für Verarbeitung und Versöhnung braucht es Räume und Zeit“

„Wir haben uns die Frage gestellt: Wann ist Nachkriegszeit eigentlich vorbei? Was getan, erduldet, erlitten wurde, bleibt anwesend, drängt nach Verarbeitung und Versöhnung. Dafür braucht es Räume und Zeit“, sagt René Reinhardt, Schaubühnen-Vorstand und künstlerischer Leiter des Projekts. „Wir wollen die Siegesmonumente immer wieder auf verschiedene Weise abrüsten und entwaffnen.“ Raum, Zeit und Anstöße für Reflexionen und einen Diskurs liefert das Projekt bis zum 19. September auch mit einem Begleitprogramm.

Das Siegesdenkmal auf dem Markt (um 1890) Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Das Projekt hat seinen Schwerpunkt in Leipzig, denkt aber europäisch und vernetzt sich mit künstlerischen Interventionen in Straßburg, Berlin und Brünn. In der tschechischen Stadt hat das Zuckerpferd auf seinem Karussell bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Allerdings geknüpft an einen regionalen Kontext: an die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem zweiten Weltkrieg, wie Schaubühnen-Sprecher Axel Kunz skizziert. „Dadurch ist die deutsche Kultur verschwunden, symbolisiert durch die leeren Plätze auf dem Karussell.“

Unterstützt wird „Zucker.Rausch.Germania“ von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. „Das süße und vergängliche Material verfremdet die überlieferten Zeitzeugnisse aus Stein und Bronze. Die Künstler der Initiative wollen vor den rauschhaften Übersteigerungen von Nationalismus und Militarismus warnen“, schreibt er als Schirmherr des Projekts.

Die AfD wollte das Denkmal aus Kaiserzeiten wieder aufbauen

Warnende Worte vor dem Hintergrund, dass auch heute Stimmen laut werden, die an überkommen nationalistische Traditionen anknüpfen wollen. Die Leipziger AfD deutete vor einem halben Jahr tatsächlich an, das militaristische Denkmal der Kaiserzeit wieder aufbauen zu wollen. Ob noch Baupläne existieren, die eine Rekonstruktion zulassen und ob nicht für ein Einheitsdenkmal gedachte Bundes- und Landesmittel in den Wiederaufbau des Siegerdenkmals fließen könnten, hieß es in einer Anfrage der Fraktion. Auch nach verschollenen Elementen des Denkmals wurde gefahndet. Bekannt ist nur das Schicksal des Sockels. Aus dem Granitblock entstand das Heinrich-Heine-Denkmal im Volkshausgarten, das 1947 eingeweiht wurde.

Am 25. August beginnt das Begleitprogramm zur Kunstinstallation. Die Groupe Tonque aus Straßburg zeigt bis 28. August jeweils um 20 Uhr ihre Tableaux vivants „Et si l’Europe“. Die Mini-Performances nehmen Bezug zum jeweiligen Aufführungsdatum und mischen historische Fakten und selbst erdachte Charaktere zu zwölf Miniaturen.

Am 1. September folgt ein Rummelkonzert (19.30 Uhr). Am 9. September setzt sich das italienische Performance-Duo Ginevra Panzetti und Enrico Ticconi in „Aerea“ ab 18 Uhr mit der Symbolik von Flaggen auseinander. Am 9., 11. und 12. September fragt die Theaterperformance „Das verkommene Land“ basierend auf dem Arche-Motiv danach, welche Erinnerungen Gehör finden und welche nicht. Am 17. und 18. September widmet sich Oliver Zahn in einer Performance der Geschichte von Flucht und Vertreibung.

Das komplette Programm unter www.schaubuehne.com

Von Dimo Rieß