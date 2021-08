Leipzig

Groß und schwarz steht es auf dem Leipziger Markt, mit einem etwas windschiefen Helm der Siegesgöttin Germania. Unten im erhöhten Rund, ganz alleine, ein weißes Pferd – aus Zucker. Am Samstag um Punkt 15.15 Uhr setzte sich das düstere Karussell in Bewegung, zu Zirkus- und Jahrmarktmusik aus installierten Boxen.

Das Kunstprojekt ZUCKER.RAUSCH.GERMANIA von der Schaubühne Lindenfels wird die nächsten vier Wochen in der Leipziger Innenstadt stehen – mehr oder weniger. Denn das Zuckerpferd soll sich im Laufe der Zeit durch Wettereinflüsse verändern. Das Pferd gestaltete der Dresdner Künstler Robert Frenzel aus 50 Kilogramm Zucker, Leim und Bindemittel. Das Karussell baute die Leipziger Bühnenbildnerin Elisabeth Schiller-Witzmann um.

Denk- und Diskussionsraum schaffen

Es ist ein Fahrgeschäft aus dem Jahr 1948 und passt damit wunderbar in das Konzept. Denn das Karussell soll an das im selben Jahr abgerissene, zwölf Meter hohe Siegesdenkmal zum deutsch-französischen Krieg erinnern, das auf dem Leipziger Markt stand – allerdings ohne es zu glorifizieren. „Wir wollen vielmehr einen Denk- und Diskussionsraum jenseits der üblichen Bilder schaffen“, so Schiller-Witzmann.

Eine aus gut 50 Kilogramm Zucker hergestellte Pferdeskulptur wurde am Sonnabend von der Schaubühne auf dem Leipziger Markt aufgestellt. Viele Menschen machte es neugierig. Quelle: Dirk Knofe

Das funktioniert. Kaum setzt sich das Rondell in Bewegung, kommen jede Menge Schaulustige an, um herauszufinden, was es mit dem drehenden Pferde auf der leeren Bühne auf sich hat. „Wir dachten erst es handelt sich um Ponyreiten“, sagt Sven (34) aus Leipzig, der zufällig in der Innenstadt ist. „Man sieht ja auch etwas Geschichtliches darin, das letzte Pferd des Krieges, das Ende von einem Krieg und gegen Militarismus.“

Zuckerpferd macht neugierig und überrascht

Auch Lydia (39) und Mathias (44) aus Leipzig sind neugierig und überrascht: „Von weitem sieht das schon sehr interessant aus. Das historische Siegerdenkmal sagte uns erstmal gar nichts, von daher ist das sehr informativ. Und das ganze Karussell betont ja eher Tod und Verderben.“

Schirmherr der Installation ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Im Laufe der vier Wochen hat die Schaubühne ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant, etwa mit lebenden Bildern und einem Rummelkonzert am Karussell, einem Hörspaziergang auf der Alten Messe und Performances in der Schaubühne. Außerdem gibt es künstlerische Interventionen in Brno und an der Siegessäule in Berlin.

Von Torben Ibs