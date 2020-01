Philipp Ahmann stellt sich im Nachtgesang dem Leipziger Publikum vor

Leipzig

Seit Neujahr ist Philipp Ahmann, 45, Chef des MDR-Chors. Am 24. Januar nun stellt er sich im Nachtgesang in der Peterskirche dem Publikum vor. Und das Programm, das er zu diesem Behufe zusammengestellt hat, setzt ein deutliches Zeichen, dass nun beim mit 73 Planstellen größten deutschen Rundfunkchor eine neue Zeitrechnung beginnt: Um die Uraufführung von Manfred Trojahns, Jahrgang 1949, „Urworte. Orphisch“ nach Goethe, ein Auftragswerk des MDR-Chors, gruppieren sich Chorwerke der Australierin Anne Boyd (geboren 1946), des Österreichers Beat Furrer (1954), des Tschechen Martin Smolka (1959), der Israelin Shulamit Ran (1949) und des Isländers Áskell Másson (1953).

Kein Nachtgesang ohne Uraufführung

Natürlich ist es kein Zufall, das Ahmann ausschließlich Werke des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts für sein Antrittskonzert ausgewählt hat: „Ich finde das bisherige Anliegen, im Nachtgesang sehr unterschiedliche Werke aus sehr unterschiedlichen Epochen zu präsentieren, ehrenvoll und schön. Aber ich bin zu neugierig, mir ist die Moderne zu wichtig, und die kann man im Nachtgesang auf höchstem Niveau präsentieren, ohne immer auf die Verkaufszahlen schielen zu müssen. Darum wird Neue Musik in diesem Format eine noch größere Rolle spielen als bisher: In jedem Nachtgesang wird es mindestens eine Uraufführung geben.“

Besondere Verpflichtung

Diese Kompositionsaufträge waren Ahmann bei der Verhandlung seines Vertrages, der über zunächst vier Jahre läuft, besonders wichtig: „Ich möchte Neues entdecken. Wenn ich immer nur das wiederhole, was ich schon gemacht habe, birgt das zwar kein Risiko mehr – aber ich kann mich auch nicht weiterentwickeln. Und der Chor ebenfalls nicht.“ Überdies sei ihm wichtig, dass die Komponisten für ihre Auftragswerke auch ordentlich bezahlt würden, „die müssen davon leben, diese Gefälligkeitsaufträge für Ruhm und Ehre, die in letzter Zeit immer mehr um sich greifen – so geht das nicht. Als öffentlich rechtliche Rundfunkanstalt hat der MDR eine besondere Verpflichtung. Und der kommen wir nach.“

Vertrauen aus Erfahrung

Das Risiko ist – zumindest im Nachtgesang – überschaubar. Denn die Geschichte dieses von Ahmanns Vorvorgänger Howard Arman erfundenen Formates zeigt: Die Leute kommen, ganz gleich, was es gibt. Das Publikum ist jung, neugierig – und weiß die Gelegenheit zu schätzen, bei freiem Eintritt einen der besten Chöre Deutschlands und im internationalen Maßstab, zu hören. Darüber hinaus vertraut man aus Erfahrung darauf, dass die Qualität dieses Chors auch für sein Repertoire steht.

Höchste Ansprüche

In Ahmanns Antrittskonzert ist die stilistische Bandbreite trotz der zeitlichen Nähe aller Werke bemerkenswert: Im thematischen Zentrum steht Smolkas musikalischer Thoreau-Reflex „Walden; or: Life in he Woods“. Bei allen Werken geht es, so Ahmann, „um den Menschen im Spannungsfeld zwischen Natur und zivilisatorischen Errungenschaften“. Die Stile decken das weite Feld zwischen Neotonalität und Naturlaut, zwischen Meditation und offener Sinnlichkeit, zwischen Minimalismus und höchstem satz- und chortechnischem Anspruch ab.

Übernahme in guter Verfassung

Auch das birgt kein nennenswertes Risiko. Denn der MDR-Chor kann so ziemlich alles singen, was ein Chor singen kann, und Ahmann übernimmt ihn in guter Verfassung. Obschon die vier Jahre unter Risto Joost diesbezüglich verlorene waren. Denn Joosts Vertrag sah keine Einstudierungen für andere vor, sondern nur eigene Projekte. Und die dienten von der konzertanten „Carmen“ bis zur Wagner-Gala vor allem seinem eigenen Fortkommen als Dirigent. Weswegen er mit seinem Repertoire fortwährend dem Gewandhausorchester dessen Kronjuwelen hinterhertrug.

Einstudierungen und Eigenes

Unter Ahmann werden die Gewichte sich wohl wieder in die Balance schieben, obwohl auch er Konzerte mit dem Funkorchester im Vertrag stehen hat: „Mein Repertoire wird sicher sehr anders aussehen als das des Gewandhausorchesters. Eigene Projekte und Einstudierungen werden sich im Übrigen in etwa die Waage halten.“

Feld- und h-moll-Messe

In den kommenden Monaten stehen beispielsweise als eigenes Projekt im Konzert zur Buchmesse in der Nikolaikirche Bohuslav Martinus „Feldmesse“ und Werke von Janácek und Britten an. Als Einstudierung dagegen macht er seinen Chor für Bachs h-moll-Messe fit, die Andris Nelsons mit dem Gewandhausorchester zum Abschluss des Bachfestes dirigiert, aber auch auf Tour – und Laurence Cummings führt sie mit dem MDR-Orchester im Rahmen des MDR-Musiksommers in Salzwedel und Magdeburg auf.

Chorsinfonischer Optimismus

Die Zusammenarbeit mit dem Gewandhausorchester wird also fortgesetzt – auch im Rahmen der Mahler-Festtage 2021. Und was den eigenen Stall anbelangt, ist Ahmann optimistisch, dass Dennis Russell Davis, der mit Beginn der neuen Spielzeit die Leitung des MDR-Orchesters übernimmt, stärkere chorsinfonische Ambitionen entwickelt als sein Vorgänger Kristjan Järvi, der zwar mit Orffs „Carmina burana“ ins Amt gelangte – aber dann recht schnell die Lust am Genre verlor.

Philipp Ahmann hat sich viel vorgenommen für die kommenden vier Jahre, verbittet sich aber die Frage, wo der Chor derzeit stehe und wohin er mit ihm wolle: „Das ist mir zu intim. Das geht nur den Chor und mich etwas an. Jedenfalls in Worten.“

24. Januar, 22 Uhr, Peterskirche: Nachtgesang, Eintritt frei; 13. März, 20 Uhr, Nikolaikirche, Konzert zur Buchmesse, Karten (18–21,50 Euro): mdr-tickets.de

Von Peter Korfmacher