Phillip Boa räumt dreimal in der Leipziger Moritzbastei ab

Leipzig

Philip Boa ist wieder da, und natürlich sind alle drei Konzerte in der Moritzbastei ausverkauft – auch das letzte am Samstagabend. Der Indie-Popper und sein Voodooclub rockten zuerst den zweiten Weihnachtstag – unter anderem auch mit Songs seines jüngsten Albums „Earthly Powers“, das dem gebürtigen Dortmunder mit Rang drei die bislang höchste Platzierung in den deutschen Albumcharts einbrachte.

Und auch, wenn er die Kommerzmaschinerie des Showgeschäfts schon immer kritisch beäugt hat, wird der 55-Jährige nicht in Tränen ausgebrochen sein. Die MB-Besucher konnten und können sich natürlich außerdem über angebetete Songs wie „This Is Michael“, „Then She Kissed Her“ oder „Container Love“ freuen.

Bilder vom Konzert am Donnerstag:

Zur Galerie Eine Tradition in Leipzig: Phillip Boa and the Voodooclub rocken auch 2019 an drei Tagen den Konzertkeller in der Moritzbastei.

Von LVZ