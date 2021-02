Leipzig

Am 14. Juni 2020 ist Johanna „mit ihrem Witz am Ende“. So schreibt sie es ihn einem der „Briefe an Max“, wie Thea Dorns neues Buch „Trost“ im Untertitel heißt. Wie die Gesellschaft befindet sich die Feuilleton-Journalistin Johanna in Kurzarbeit und im Ausnahmezustand. Ihre Mutter hat sich zu einem Zeitpunkt, als man eigentlich schon nicht mehr nach Italien fuhr, dort mit SARS-CoV-2 infiziert und ist nach ihrer Rückkehr daran gestorben. Johanna durfte nicht ins Krankenhaus, konnte nicht Abschied nehmen. Ihre Trauer schaut der Wut ins Gesicht. Sie ist: nicht bei Trost.

In ihrem essayistischen Text zerlegt Dorn mit dem Besteck der Geistesgegenwart Pandemie-Alltag und Richtig-falsch-Diskurs. „Vielleicht sind wir tatsächlich allesamt dabei, den Verstand zu verlieren“, schreibt Johanna. „Allerdings führt dies bei uns, im Gegensatz zu den wahren Christen, nicht zu Halt und Trost, sondern zu kopfloser Angst.“

Altar der Lebenserhaltung

Erleben wir nicht gerade, fragt sie, „wie das scheinbar Vernünftige ins Absurde“ umschlägt? „Und je größer die Angst vor dem Tod, desto größer die Bereitschaft, alles, was unseren Individualismus ausmacht, auf dem Altar der Lebenserhaltung zu opfern. Ergo: Ist unser Leben bedroht, zwingt uns unser Individualismus, unseren Individualismus preiszugeben.“ Ihr Traum: „dass uns unsere Ratlosigkeit nicht auch fassungs-, halt- und würdelos macht“.

Weder Autorin noch Protagonistin sind „Querdenkerinnen“. Man muss das vorwegschicken, wenn Zweifel und Zorn Gehör finden sollen. Thea Dorn, philosophisch gebildete und meinungsstarke Schriftstellerin, Kritikerin, Moderatorin des „Literarischen Quartetts“, schreibt sich Wut vom Hals, indem sie Fragen auf sich nimmt.

Grüße ins Krisengebiet

Max hat angefangen. Der Geisteswissenschaftler schickt von seiner Insel Karten ins Krisengebiet Deutschland. „Liebe Freundin! Wie geht es Dir? Dein alter Freund“ steht auf der ersten zu einer Ansicht von Patmos. „Bist Du bei Trost?“, fragt er später zu Pietro Peruginos Bild der Madonna mit Kind. Ob Johanna mit ihrem „Evangelium der Trostlosigkeit das Leben etwas zu leicht“ nehme, will er zum Gemälde „Tod des Sokrates“ von Jacques-Louis David wissen, bevor er mit Judith Leysters „Der letzte Tropfen“ das Gegenteil in Betracht zieht. Nach der Möglichkeit einer „Bescheidenheit im Schmerz“ fragt er mit einem Foto der Stoa des Attalos in Athen, um schließlich mit Caravaggios „Narziss“ einzulenken: „Jetzt musst Du nur noch wagen zu springen“.

Natürlich hat ihr alter Lehrer Max kein Internet und darum keine schnellen Antworten. Überhaupt steht er für den quasi inneren Max, der das Denken anstößt und Gedanken sortiert. Ihre erste Antwort verfasst Johanna am 7. Mai 2020. Ihre Mutter, umtriebige Chefin einer Schauspiel-Agentur, ist mit 84 Jahren gestorben, „weil sie sich in ihrem verdammten Leichtsinn für unsterblich hielt. Gestorben, weil blinde Politiker nicht sehen wollten, welche Gefahr auf uns zukommt. Gestorben, weil Wissenschaftler fröhlich verkündet haben, mit ein bisschen Händewaschen und In-die-Armbeuge-Niesen sei dieses Virus schon auszutricksen. Gestorben, weil unsere Krankenhäuser von einer Seuche heillos überfordert sind.“

Angenehmes Gefühl

Keine Sorge, Ton und Argumente ändern sich, streifen das Leichte und lassen das Buch wirken wie ein langes, durchaus weinseliges Gespräch mit mehr als einem weiteren Haushalt, bei dem am Ende keiner mehr genau weiß, wer was wann gesagt hat. Aber das Gefühl ist angenehm.

Was für die einen zur Tragödie wird, erscheint anderen als Ärgernis. In gemeinsamer Überforderung gehen die Vernünftigen nicht mehr auf das Eis, das die Unvernünftigen schlagen, um ihre Wunden zu kühlen. Johanna nimmt den Fehdehandschuh auf, den die Pandemie allen vor die Füße wirft.

Gerade weil „markige Ordnungsversprecher“ auf die „Furcht vor der existenziellen Unordnung“ zählen und ein „Zeige-deine-Wunden-Journalismus“ der Kollegen sie nervt, gibt sie sich einer Orgie hin, einem „flotten Vanitas-Dreier“ (plus x?). „Was, wenn solche Feiern doch der Heroismus wären, den wir heute bräuchten, um die Freiheit zu retten?“ Auf Barrikaden gelten blöderweise Abstandsregeln.

„Fuck you STOA-SPIESSER!“

„Sie versuchen, und mit unserem eigenen Geld zu bestechen“, zitiert Johanna den „notorischen Klartextchef“ ihrer Zeitung über staatliche Ausgleichszahlungen und vermutet, dass die meisten Kollegen das neue Homeoffice-Idyll „einfach nur toll“ finden. Oft schreit sie ihre Auseinandersetzung mit Tod oder Schicksal und sowieso das Einfordern von Trost in Großbuchstaben heraus: „Fuck you STOA-SPIESSER!“ Seneca, Johanna und stoische Gelassenheit werden in diesem Leben kein flotter Dreier mehr.

Auch Heine und Platon, Susan Sontag und Simone de Beauvoir tauchen auf, Andreas Reckwitz’ „Gesellschaft der Singularitäten“ findet Erwähnung. Dazu Musik: „Was, wenn sich die Seele zu unserer physischen Existenz so verhielte wie das Eigentliche an der Musik zur Partitur, zum Instrument, zum Speichermedium?“

Mit Polemik und Witz gelingt Thea Dorn ein Wutausbruch, der aus jener Zukunft zurückschaut, von der er kaum zu träumen wagt. Und eine schöne Pointe gibt es auch. Sie ist, dann doch: ein Trost.

Thea Dorn: Trost. Briefe an Max. Penguin Verlag; 176 Seiten, 16 Euro

