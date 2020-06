Leipzig

Erst mit Debussy wird es am Samstagabend tatsächlich packend beim Sommerfestival des Gewandhauses im nur mit jedem vierten Platz besetzten Mendelssohn-Saal. Der rumänische Pianisten-Durchstarter Daniel Ciobanu begann seine internationale Karriere als Gewinner des Zweiten Preises beim Arthur Rubinstein Klavierwettbewerb in Tel Aviv 2017. Seither durchjagt Ciobanu, dessen genaues Alter sich nicht so ohne Weiteres ermitteln lässt, die großen Konzertsäle mit angemessen großen Repertoire-Brocken.

Wie bei dem von ihm in den rumänischen Karpaten gegründeten Neamt Music Festival haben es ihm vor allem die Spätromantik und Schwenks zum Jazz angetan, das Zentrum seiner künstlerischen Zielgerade befindet sich an der Hauptstraße von Rachmaninoffs Paganini-Variationen zu Gershwins „Rhapsody in Blue“.

Applaus zu jeder sich bietenden Gelegenheit

Ciobanu scheint das Gewandhaus neben der Semperoper und der Staatskapelle Dresden besonders zu mögen. In Leipzig spielte er soeben seine erste Solo-CD ein. Hier wie in Dresden tritt er mit Vorliebe unter Omer Meir Wellber auf, den Tobias Niederschlag, Leiter des Gewandhaus-Konzertbüros, unter den anwesenden Konzertgästen begrüßte. Applaus gab es zu jeder sich bietenden Gelegenheit, am Schluss allerdings nicht mehr allzu kräftig. In dem einstündigen Programm folgte Enescus attacca auf Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ in der Originalfassung für Solo-Klavier.

Definitiv ein großes Plus ist Ciobanus für die in Mitteleuropa vernachlässigten Kompositionen seiner Landsmänner Constantin Silvestri und George Enescu. Aus des erstgenannten Suite für Klavier pickt er sich das Bacchanal heraus, das von Ciobanu durch deutlichst akzentuierte Wechsel von Ostinato-Bässen, schroffen Läufen und großintervalligen Sprüngen klingt wie die repetierenden Rhythmen einer urbanen Baustelle. Ciobanus Zielstrebigkeit ist beachtlich und auch die wirkungsvolle Intensität, mit der er in die Akkord-Kaskaden hörend und sinnend hineinzukriechen scheint.

Frisch restaurierte „Bilder einer Ausstellung“

Bei Enescu und Mussorgski gefällt es Ciobanu, mit viel Pedal die Verschalung des Steinway im fast pausenlosen Mitschwingen zu halten. Die Promenaden-Übergänge zwischen den Variationen, in denen Mussorgskys Zyklus Gemälde in Töne bannt, ist konzentrierte Bewegung und verrät dabei kaum, was das Gesehene im Betrachter auslöst. Emphase und Überwältigung der Sinne werden zu schlanker und dabei die Hörer fesselnder Motorik. So wie Ciobanu die Gemälde skizziert, sind sie alle frisch restauriert, unter gutem Licht und wirken deshalb etwas flach. Dieser Eindruck steht in Kontrast zu der Pose des weltabgewandten Schwärmers, die Ciobanu gern wählt und in scheu wirkender Reaktion auf Applaus fortsetzt.

Carillon nocturne, ein Satz aus Enescus dritter Suite für Klavier op. 18 („Pièces impromptues“) verrät kaum, dass Enescu, der in seinen Orchester- und Vokalwerken auch ein üppiger Eklektiker sein konnte, sich an Debussy inspiriert hatte. Offenbar will Ciobanu die ersten drei Werke von ihrer sinnlichen Bravour reinigen und sie zu virtuoser Sachlichkeit aufhellen. Das polarisiert die Hörer-Reaktionen in anerkennende Zustimmung und beseelte Begeisterung über Ciobanus Zielstrebigkeit.

Versöhnung mit den anfänglichen Kanten

Doch zum Glück wird Debussys „Les collines d’Anacapri“ und „Minstrels“ aus dem ersten Buch der Douze préludes anders. Da beginnt Ciobanu auf den Tasten zu schweben, ohne den Melodiefragmenten etwas von ihrer kristallinen Feinheit und zwar lieblichen, doch nie schwächlichen Süße zu entziehen. Jetzt fällt die Versöhnung mit den anfänglichen Kanten nicht schwer.

Roland H. Dippel