Picknick-Konzerte in Leipzig: Vier ausverkaufte Konzerte wieder buchbar

Leipzig

Zweite Chance für alle, die zu spät kamen: Nachdem das Ticketkontigent für die Picknick-Konzerte auf dem Leipziger Agra-Gelände erhöht wurde, gibt es nun wieder Karten für vier Veranstaltungen, die zuvor ausverkauft waren. Das betreffe den Auftritt von Provinz am 15. Juli, der Antilopen Gang, Fatoni und Edgar Wasser am 16. Juli, der Giant Rooks am 18. Juli sowie Von wegen Lisbeth am 28. Juli, so die Agentur Landstreicher Konzerte.

Für alle vier Termine war das Kartenkontingent zuvor ausgeschöpft worden, auf der Webseite hieß es aber lediglich „vorerst ausverkauft“. Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung und den mit der sinkenden Inzidenz verbundenen Lockerungen konnte die zulässige Personenzahl nun erhöht werden. Vor Ort gilt, Stand aktuell, weiterhin die Testplicht, unabhängig von der Zahl der verkauften Tickets und auch für geimpfte Personen.

Am Dienstagnachmittag statt wie zuvor sechs nur noch zwei der zehn Konzerte ausverkauft: Deine Freunde (17. Juli) und Meute (23. Juli). Schon zuvor und auch weiterhin gibt es noch Karten für Gestört aber Geil am 14. Juli, Leoniden am 22. Juli, Gentleman am 24. Juli und Vincent Weiss am 29. Juli.

Von CN