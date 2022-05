Leipzig

Die Wiedersehensfreude ist auf beiden Seiten groß. „Wir sind wieder da!“, ruft Thomas Pigor in den Academixer-Saal und erntet einen Auftrittsjubel, der bis zum Schlussjubel nach zweieinhalb Stunden immer wieder von Szenenjubel aufgefrischt wird. Benedikt Eichhorn nickt dazu. Am Mittwoch haben Pigor und Eichhorn ihr neues Programm „Volumen X“ in Leipzig vorgestellt. Vom Anfang bis zur dritten Zugabe frenetisch gefeiert.

An der seit 1995 praktizierten Arbeitsteilung hat sich nichts geändert: Pigor singt, Eichhorn muss begleiten. Auch die Wut ist geblieben, in die Pigor, der längst Hut trägt statt Frisur, sich hineinargumentiert, bevor er sie fließen lässt in den Chansons, deren Strom alle mitreißt. Zwischen das Musik-Kabarett-Duo und sein Publikum passen „keine Deppen, keine Bedenkenträgerinnen, keine humorlosen Pointenabsägerinnen, keine Formatvorgabe, keine Diktatur der Zeit“, denn: „Kabarett – das ist die Freiheit!“.

„Anleitung zum subversiven Denken“

Für gendergerechte Pluralbildung ist da selten Platz, weil sich auf -innen nichts reimt außer „binnen, drinnen und von Sinnen“, weshalb die beiden das plattdeutsche Gendern bevorzugen: Lehrers, Politikers, Künstlers ...

Ausgangspunkt des Programms sind „zu Ersatzparlamenten gewordene“ Talk-Shows. Um dafür gerüstet zu sein, liegt als roter Faden ein rotes Buch auf dem Klavier: „Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren: Anleitung zum subversiven Denken“ von Hubert Schleichert. Das Thema zu wechseln fällt unter mutatio controversiae, eine angebliche Mehrheitsmeinung ins Feld zu führen unter argumentum ad populum.

Da gehört Arthur Schopenhauers „Die Kunst, Recht zu behalten“ unbedingt dazu, vor allem dessen „Kunstgriff 32“, eine Behauptung des Gegners dadurch zu beseitigen oder verdächtig machen, „dass wir sie unter eine verhasste Kategorie bringen“.

„Volumen X“ als Argumentationstheorie für Quereinsteiger

Der kabarettistische Exkurs in die Argumentationstheorie ist ein genialer Schachzug, die Heroen gegenwärtiger Debattenkultur matt zu setzen. So sind Pigor und Eichhorn garantiert tagesaktuell, weil der Mechanismus des Erregens und Ausgrenzens gleich bleibt, der Drang zu urteilen statt zu denken, moralisch oder ökonomisch zu argumentieren statt politisch. Mit diesen Techniken begegnen die Deutschen Viren und Kriegen und dem Klimawandel und pflegen das argumentum ad hominem: die persönliche Herabsetzung des anderen.

Wenn Pigor Probleme mit der D-Saite seiner Gitarre anführt, steht D fürs vor dem Zerreißen stehende Land; verstimmt ist es sowieso. Was er nicht erklären kann, davon muss er eben singen. Von der „Verteidigung der political correctness“. Er bettelt, auch als Weißer von Staatsorganen kontrolliert zu werden – als Ausweis seiner Unbescholtenheit.

Er fragt, warum „die auf dem Land“ keine Elektroautos haben, singt von den „Endzeitomas“, denen es „wurscht“ ist, was bis 2070 passiert. Weil „Heimat immer dort ist, wo man nicht ist“, führen im Urlaubsland „schwüle Immobilienphantasien“ zur Klage: „Warum wohnen wir bloß in Deutschland?“, die mit dem „Idioten“-Lied korreliert: „Es hängt vom Lebensalter ab und nicht vom Land: Der Prozentsatz an Idioten ist konstant.“

Pigor und Eichhorn erzählen Geschichten vom Menschen

Pigor erzählt Geschichten vom Menschen und haut sie allen um die Ohren, statt den Fans um den Bart zu gehen. Bevorzugtes Mittel der Botschaft ist die gute alte Ironie, die Schlussfolgerung in Reime kleidet und mit Komik kurzschließt, grandios begleitet von Eichhorn, der auch ein Lied singen darf („Ich hasse Musical“).

So ist „Volumen X“ das perfekte Programm, die Gegenwart gleichzeitig zu verstehen und ihr den Mittelfinger zu zeigen. Wenn Sprache das Bewusstsein lenkt, sitzen Pigor und Eichhorn am Steuer.

Info: Das Buch „Volumen X“ mit CD gibt es, wie auch alle Songtexte, auf pigor.de

Von Janina Fleischer