„Pilgrim Journey“: Starker Gospel aus Leipzig fürs Hier und Jetzt

Leipzig

Man kennt Gospel als die Musik, mittels derer US-Amerikaner afrikanischer Herkunft in Gottesdiensten ihrer lebendigen Religiosität Ausdruck verleihen. Gospel ist eine der Hauptwurzeln der jüngeren afroamerikanischen Musizierformen. Des Blues natürlich zunächst, mithin auch des Soul und des Jazz – und wurde so auch wesentliche Basis zeitgenössischer Rock- und Popmusik. In seiner traditionellen, liturgischen Verwendung begegnet er uns heute als erhaltenswerte und doch überkommene Kunstform. Gerade deshalb ist der Name des Leipziger Chores nebst Band nicht zufällig gewählt: Pop-Kantor Maik Gosdzinski und sein Ensemble Gospel Changes wollten bewusst den Kreis der ewigen Wiederkehr des Gleichen durchbrechen.

Kreative Pilgerreise zu neuen Ufern

Dabei lassen sie die Botschaft unangetastet und leiden auch sonst nicht unter zwanghaftem Modernisierungsdrang. Doch ihr am Mittwoch erscheinendes Debütalbum sollte keine „Gospelplatte wie tausend andere“ (Gosdzinski) werden: Wenn schon Gesang aus vollen Lungen, warum nicht gleich ein wenig Staub aufwirbeln? Der Chor ist in der Region seit längerem für seine künstlerische wie konfessionelle Offenheit bekannt, hat auch beim Eröffnungsprogramm des 100. Katholikentages 2016 in Leipzig mitgewirkt. Auf „Pilgrim Journey“ gehen sie aber sehr viel weiter: Ihre kreative Pilgerreise führte sie musikalisch, geografisch und konfessionell über das Altbekannte hinaus an neue Ufer.

Anzeige

Die meisten Kompositionen des Albums sind neu, von europäischen Koryphäen des Genres, etwa dem Schweden Joakim Arenius, oder von Gosdzinski selbst beigesteuert. Zu ihrer Interpretation hat sich der Chor neben den eigenen schönen Stimmen (herausragend: Co-Chorleiterin Therese Galetzka) einer illustren Schar stimmgewaltiger Sängerinnen und Sänger versichert.

Weitere LVZ+ Artikel

Dabei: eine Hälfte der Weather Girls

Bekanntester Gast ist Dorrey Lin Lyles, eine Hälfte der Weather Girls („It’s Raining Men“), die auch eine eigene Komposition mit echtem Bigband-Feeling ablieferte. Die faszinierende Aura des schwarzamerikanischen „Glory Hallelujah“ entfaltet sich, wenn Deborah Woodson aus Georgia/ USA das Mikro nimmt – Gosdzinski ist verrückt genug, ausgerechnet in diesem Stück einen mächtigen Chor von Anton Bruckner zu zitieren.

Am Aufregendsten ist aber die Mitwirkung des Echo-nominierten Jazz-Sängers Rabih Lahoud („Masaa“) aus dem Libanon. Er bringt in zwei unglaublich tief empfundenen Kompositionen nahöstliche Klangfarben in faszinierender Jazzphrasierung, die in diesem Kontext tatsächlich bis dato unerhört waren. Klänge des Orients, die Anrufung Gottes auf Arabisch mitten im Good Spell der evangelischen Freikirchen? Doch, es funktioniert! Die deutliche Symbolik wirkt nicht aufgesetzt, vielmehr wohltuend folgerichtig: Schließlich ist die frohe Botschaft an alle gerichtet.

Exzellente Big-Band

Unterstützt wird das Ganze – ebenfalls ungewöhnlich für das Genre – durch eine durchweg exzellent besetzte Backing-Big-Band. International bekannt sind etwa der italienische Hammond-Organist Alberto Marsico oder Bassist Andrew Gouché, der schon mit Größen wie Michael Jackson, Madonna oder Quincy Jones die Bühne teilte. Lokalgrößen wie Lars Kutschke (Gitarre) oder Frank Novicky (Saxofon, Bläserarrangements) stehen den Stars in keiner Weise nach.

Maik Gosdzinski und Gospel Changes heben mit diesem Album ein musikalisches Genre aus seiner unfreiwilligen Musealität heraus in ein lebendiges Hier und Jetzt. Es ist ihre Art und Weise, Zeugnis abzulegen für die Wahrhaftigkeit des Evangeliums. Mag jeder seine eigene Meinung haben vom Inhalt dieser Botschaft – die Beseeltheit ihrer Boten ist für alle berührend, die hören und fühlen können.

https://gospel-leipzig.com/

Von Lars Schmidt