„Platz für Neues“ – Theater der Jungen Welt verabschiedet sich von 18 Stücken

Leipzig

Hier ein wütendes Eichhörnchen, dort eine stilisierte Brücke. Zwei Plakatmotive hängen dekorativ hinter dem Podium der Halbjahres-Pressekonferenz im Theater der Jungen Welt und verweisen auf kommende Premieren. Mehr noch geht es aber um Stücke, die bald nicht mehr gespielt werden. Intendant Jürgen Zielinski übergibt die Führung des Hauses im Sommer bekanntlich an Winnie Karnofka. „Bei einem Theater mit 44 Stücken im Repertoire, muss Platz geschaffen werden für Neues“, sagt Zielinski. Auch wenn es schmerzhaft werde, sich von Stücken mit „erheblicher Aufführungsgeschichte“ zu verabschieden.

Etwa Zielinskis „ Nathan der Weise“, das sich am 24. April nach 188 Vorstellungen verabschieden wird. Zum 15. Jahrestag der Premiere am 6. März wird die Vorstellung von Diskussionen und Musik begleitet, Auszüge aus dem Buch „Nach Israel kommen“ von Wolf Iro werden gelesen.

Auf 267 Vorstellungen wird es bis zum Finale am 17. Juni „Fisch & Süßer Brei“ bringen, mit dem sich das TdJW ab 2008 erfolgreich auf das Feld des Kleinkindtheaters schon für Zweijährige wagte. Insgesamt 18 Produktionen werden zwischen April und Juli abgespielt.

Verzichten wird Zielinski auf die vor der Saison angekündigte Produktion „M. Eine Stadt sucht einen Mörder“. Durch den Intendantenwechsel aus dem Team heraus bleibe der sonst übliche radikale Umbau aus. Zielinski: „Es wird kein Abschied für viele, viele Schauspieler. Ich möchte, dass sich die Bleibenden auf das Neue vorbereiten können.“

Zielinski geht im Sommer nach 18 Jahren mit „Auf sieben Brücken“, Theater auf und am Karl-Heine-Kanal. Durchblicken lässt er, dass eine „goldene Brücke“ eingerichtet wird – zu verstehen als Symbol für die vom TdJW mit auf den Weg gebrachte „Erklärung der Vielen“, mit der Kultureinrichtungen für demokratische Grundwerte und Toleranz eintreten.

Jugendtheater ist für Zielinski ein essenzieller Ort der demokratischen Bildung. Dafür stehen auch Projekte, die aus dem Team entstanden sind: Der Talk-Abend „Die unmögliche Begegnung“ holt Menschen aus ihrer jeweiligen Blase und führt sie in den Dialog. In der Saison letztmals am 17. April zu sehen. Die Theaterpädagogik arbeitet mit Kindern in den Winterferien derzeit an einer „Zusammen AG“ und plant wieder Theatertage im Leipziger Umland.

Nach „Siebzehneinhalb Jahren Mangelwirtschaft“ fordert Zielinski weiter eine deutliche Etat-Erhöhung für das TdJW. Untermauert vom anhaltend hohen Publikumsinteresse: Im Jahr 2019 kamen 57 136 Zuschauer und sorgten für eine Auslastung von gut 90 Prozent.

Und das Eichhörnchen? Das darf am 23. Februar auf die Bühne zur Premiere „Man wird doch wohl mal wütend werden dürfen.“ Ein Puppentheaterstück über Wut für Kinder ab 5 Jahren.

Von Dimo Rieß