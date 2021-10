Poetisch, praktisch, schön: Das gibt es bei der Leipziger Grassimesse zu sehen

Leipzig

Es ist auch 2021 die wichtigste Nachricht im Zusammenhang mit der Leipziger Grassimesse: Sie findet im Museum für Angewandte Kunst statt – mit 130 Ausstellerinnen und Ausstellern aus acht europäischen Ländern sowie aus Taiwan, Japan, Südkorea und China. Von Freitag bis zum Sonntag ist die traditionelle Herbstschau mit qualitätsvollem Design und Kunsthandwerk zu erleben.

Die Designer’s Open, die seit 2005 parallel zur Grassimesse, seit 2016 in der Kongreßhalle am Zoo, stattfanden, fallen dagegen wie im vergangenen Jahr aus, teilte die Leipziger Messe mit. Ab 2013 war sie Veranstalter der populären Design- und Modenschau, die mit der Grassimesse kooperierte. Für eine Wiederbelebung gebe es derzeit keine Pläne, ist von der Messe zu hören – auch wenn man nie „nie“ sagen solle. Das klingt nach einem Aus für die Designer’s Open.

Ein Glücksgriff: Grassimesse zum Teil in der Dauerausstellung

Ganz „normal“ geht es auch in diesem Jahr bei der Grassimesse nicht zu – und das ist sogar gut so. 2020 habe man aus der Not eine Tugend gemacht und sei – um mehr Raum und Abstand zu gewinnen – mit einem Teil der Stände in die Dauerausstellung gegangen, sagt Museumsdirektor Olaf Thormann. Das hat sich als Glücksgriff erwiesen, weil es belebende Dialoge zwischen Gegenwart und Vergangenheit ermöglichte, und wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Einige Aussteller hätten sogar bei der Bewerbung angeboten, sich mit bestimmten Exponaten auseinanderzusetzen, sagt Sabine Epple, Kuratorin der Grassimesse.

Zeitgenössische Angewandte Kunst trifft historische Dauerausstellung: Keramik von Ricus Sebes Quelle: André Kempner

So kongenial platziert, dass sie sogar die Jury fast nicht bemerkt hätte – nämlich im Raum mit der italienischen Renaissance –, sind die Arbeiten der Leipziger Keramikkünstlerin Rosi Steinbach, etwa ihre klaren, charaktervollen Porträtbüsten und ebenso einprägsamen Baumstümpfe, die gelebtes Leben in sich zu bergen scheinen. Steinbach, die bereits in der Dauerausstellung vertreten ist, hat dafür den Grassipreis der Carl-und-Anneliese-Goerdeler-Stiftung erhalten.

Preisträger der Grassimesse Grassipreis der Carl-und-Anneliese-Goerdeler-Stiftung (3000 Euro): Rosi Steinbach Grassipreis der Sparkasse Leipzig (2000 Euro): Paul Derrez Preis der Grassifreunde (1000 Euro): Birgit Borstelmann Apolline-Preis (1000 Euro): Ricus Sebes Zusätzlich wird an der Burg Giebichenstein / Kunsthochschule Halle der Grassi Nachwuchspreis der Firma culturtraeger verliehen. Er geht in diesem Jahr an Hannah Kannenberg für ihre Arbeit „Aggregat“.

Das Gezeigte steht auch zum Verkauf

Bei Schmuck und Keramik liegen die Schwerpunkte der diesjährigen Grassimesse, außerdem reichhaltig vertreten sind die Bereiche Holz, Textil und Papier/Buchkunst. Das Gezeigte erhebe sich weit über kommerzielle Aspekte, sagt Thormann. „Es ist aber auch eine Verkaufsausstellung.“

In diesem Jahr ausgezeichnet: die skurrilen Gefährte von Birgit Borstelmann. Quelle: André Kempner

Angewandte Kunst, das ist Kunst, die nicht nur rumsteht; man kann sie anziehen, aus ihr trinken, sie sich ins Haar stecken. Oder mit ihr wandern: Theoretisch benutzbar und doch nicht ganz ernstzunehmen sind die von der Fakultät für Design und Künste der Universität Bozen entwickelten Spazierstöcke, die man auch als Spaten oder Golfschläger verwenden kann. Dabei, wie zwei gemeinsam das Modell „Duo“ benutzen, möchte man gerne zusehen. Ein herrlich verspielter, dadaistisch angehauchter Umgang mit der Verwendbarkeit. Italien ist Gastland der Grassimesse. An einem weiteren Stand werden 15 Kunsthandwerker und Designer aus dem Land vorgestellt. „Ihre Arbeiten sind poetischer und detailverliebter als die vieler deutscher Künstler“, findet Sabine Epple.

Sehr ungewöhnliche Spazierstöcke Quelle: André Kempner

Wasserdichte Gefäße aus Kiefernrinde

Die Objekte der aus Lettland stammenden Sarmite Polakova sind nicht nur schön und fein, sie riechen auch gut. Sie arbeitet mit einem Nebenprodukt der Holzindustrie, mit Kiefernrinde, aus der ganz verschiedene Objekte werden. Mit Kunststoff versetzt, entstehen wasserdichte Gefäße.

Aus Ausgangsmaterialien der erzgebirgischen Volkskünstler entstand eine Kette. Die Arbeit von Catrin Uhlig gehört zum Projekt „Schmuckes Erzgebirge“. Quelle: André Kempner

Bei dem Projekt „Schmuckes Erzgebirge“ von Ines Bruhn, Professorin an der Westsächsischen Hochschule Zwickau, haben sich acht Künstlerinnen und Künstler mit den Ausgangsmaterialien der erzgebirgischen Volkskünstler auseinandergesetzt und sie in neue Zusammenhänge gebracht. Statt Pyramiden, Räuchermänner oder Nussknacker entstand so unter anderem Schmuck, der seine Herkunft weder verbirgt noch verrät.

Info: Von Freitag bis Sonntag im Grassimuseum für Angewandte Kunst (Johannisplatz 5–11), geöffnet Freitag und Samstag 10–19, Sonntag 10–18 Uhr, Tagesticket 8 Euro; bis 18 Jahren freier Eintritt

Von Jürgen Kleindienst