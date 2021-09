Poetische Stimmungen: Galerie zeigt Malerei des Leipzigers Gert Pötzschig

Leipzig

Es gelingt Gert Pötzschig immer wieder, zwischen Vegetation und Architektur in atmosphärisch flirrendem Licht die Melancholie von Vergänglichkeit anklingen zu lassen. Der Leipziger Künstler gewinnt unspektakulären Motiven in sensibler Malerei fabelhafte Stimmungen ab. Seine aktuelle Auswahl in der Galerie Koenitz firmiert unter dem Titel „Sichtwechsel“ und führt auch nach Florenz, in die Camargue, nach Paris, auf Elba. Die fesselnden Gemälde entstanden im Atelier nach Zeichnungen, die der Künstler schon vor Jahren von Reisen mitbrachte.

Flammen in Notre Dame

Die letzte dieser Unternehmungen, die Pötzschig durch private Kontakte ideale Schaffensbedingungen boten, liegt inzwischen sechs Jahre zurück. Man kann nur staunen, wie es dem Maler gelingt, auch aus der zeitlichen Distanz seine Begeisterung vom ursprünglichen visuellen Eindruck erneut zu aktivieren. Mit einer großformatigeren Komposition, Flammen in Notre-Dame, öffnet sich der Maler einer stärkeren Aufladung des Sujets als Metapher für gesellschaftliche Problemfelder. Das Bild erinnert an den medial vermittelten Schock, als das Feuer im April 2019 den siebenhundert Jahre alten Dachstuhl des berühmten Gotteshauses verschlang.

Auch Leipzig bietet dem Maler eine unerschöpfliche Motivfülle, die ihn zu malerischer Umsetzung und rigorosem Verzicht auf Nebensächliches drängt, ohne sich auf topographische Genauigkeit zu fixieren. Die letzte Wärme des Spätherbstes fängt er in der Inselstraße ein, wo das Licht zwischen alten Bäumen Spuren gelebten Lebens an einer noblen Gründerzeitvilla ausspielt. In einem verlassenen Plagwitzer Fabrikgelände offenbaren sich dem Maler mediterrane Lichtstimmungen, die er über frisches Himmelsblau aufleben lässt. In Reudnitz hingegen lässt Pötzschig düstere Fassaden und trostloses Gesträuch mit dem Himmelsgrau korrespondieren und fängt meisterhaft die Tristesse eines trüben Tages ein.

Der Maler Gert Pötzschig in seinem Atelier in der Augustenstraße 18 in Leipzig. Quelle: André Kempner

Werden und Vergehen in der Natur

Der Künstler hinterfragt in seinen Bildern nicht nur das Werden und Vergehen in der Natur, sondern auch die Vergänglichkeit von Architektur. 1933 in Leipzig geboren, hat er erlebt, wie im Krieg ganze Straßenzüge in Schutt und Asche sanken, wie später sein Elternhaus abgerissen wurde. Manches von dem, was Pötzschig in den vergangenen Jahrzehnten malte, ist inzwischen verschwunden. Ein Stück weit ist der Künstler auch Chronist einer sich verändernden Stadt. Die Ausstellung, die überwiegend Arbeiten der vergangenen drei Jahre zeigt und dem 88-Jährigen unverminderte Produktivität bescheinigt, rückt auch Figurenbilder in den Fokus.

Auflösung von Formen

Den malerisch-impressionistischen Ansatz seiner Arbeiten treibt Pötzschig seit der Jahrtausendwende noch konsequenter zur Abstraktion, zur Auflösung von Formen. So ist auch der Ausstellungstitel zu verstehen: Ein Sichtwechsel in der Hinwendung zu Abstrakterem. Dafür stehen in der Ausstellung Sujets wie Blumenbeet oder Fantastische Landschaft, Formate ohne Titel. Doch während das Blühen und Explodieren im Staudengarten in Kopplung an die Realität nachvollziehbar bleibt, man sich hinter einer eigenwilligen Struktur eine historische Ruine in sonnendurchglühter Wüste denken könnte, beziehen andere Formate ihre Spannung ganz aus der freien Komposition kontrastreicher Farbflecken.

Damit verlässt der Maler assoziative Formgebung hin ins Offene, Gegenstandslose und treibt seine Ausdrucksmöglichkeiten mit Farbe und Form in eine Richtung, die er bisher noch nicht in dieser Konsequenz verfolgt hat.

Info: Gert Pötzschig: Sichtwechsel, Malerei und Zeichnung, bis 4. November in der Galerie Koenitz (Dittrichring 16) geöffnet Mi, Fr 11–18 Uhr, Do 11–19 Uhr, Sa 10–16 Uhr

Von Ingrid Leps