Pointen am Abgrund: Satiricum in Greiz zeigt Karikaturen des Leipzigers Andreas J. Mueller

Greiz/Leipzig

Das sich idyllisch in ein thüringisches Vogtland-Tal duckende Greiz stellt seine einstige Bedeutung nur noch in der Architektur zur Schau. Mit dem 1975 als nationale Karikaturensammlung der DDR gegründeten Satiricum im Sommerpalais im herrlichen Greizer Park ist es aber immerhin ein Hauptstädtchen der komischen Kunst in Deutschland. Bis 29. November sind dort rund 100 Arbeiten zum 70. des Leipziger Karikaturisten Andreas J. Mueller zu sehen. Eine Schau, die für Lach-Eruptionen im Publikum sorgt – und zum Teil frappierende Überraschungen bietet. „Himmel & Hölle“ ist sie überschrieben.

Idyllisch im Park gelegen: das Satiricum in Greiz. Quelle: jkl

Ein prophetisches Blatt

Eines der bemerkenswertesten Blätter dieser Ausstellung stammt aus dem Jahr 1986: „In 50 Jahren könnt ihr hier herrlich baden“, sagt ein Vater zu seinen drei bedröppelt dreinblickenden Kindern. Im Hintergrund gähnt das Cospudener Tagebauloch mitsamt Bagger-Ungetüm. Ein Endzeitbild, in dem Zeichnung und eine Fotografie von Edith Tar zusammenfinden. Der berühmten „Eulenspiegel“-Zeichnerin Barbara Henniger sei die Pointe damals noch zu harmlos gewesen, erzählt Mueller. „Sie meinte, 100 Jahre wären effektvoller gewesen, so dass die Vision auch für die Kinder unerreichbar gewesen wäre.“

Am 3. November wird Andreas J. Mueller 70. Quelle: André Kempner

Die Geschichte hatte eine ganz andere Pointe parat, wie man heute weiß: Das großspurige Versprechen des Vaters wurde von der Realität noch übertroffen. Mueller ist gleich auf mehreren Ebenen ein Geniestrich gelungen. Abgedruckt wurde die Karikatur allein im Katalog zur Karicartoon 1987, ausgestellt nicht.

Die Schau in Greiz stellt das Werk des Leipzigers im Großen und Ganzen chronologisch vor, ab und an klug unterbrochen von durch die Zeit greifenden Bezügen. Der fliegende Teppich von 1985 („Die gute Hausfrau“) trägt eine staubsaugende Frau, einer von 2001 („Der Angriff“) fliegt mit Bin-Laden-Figur in zwei Hochhaustürme. „Die drei Affen“ von 1983 können alle hören und sehen, nur sprechen nicht. Zwölf Jahre später sitzen sie in gleicher Pose vor der Glotze. Auf Redefreiheit wird nun freiwillig verzichtet.

„Sisy Phos goes shopping“

Die schöne neue Welt nach der Wende hat Mueller in starke Bilder übersetzt – wie in „Sisy Phos goes shopping“, in dem eine Frau einen gigantisch überfüllten Einkaufwagen einen Warenberg hochschiebt. Herrlich die Karikatur, in der ein Fußballguckender Fan den Sensenmann anfleht: „Nur noch das Endspiel!“ Und die Heiligen Drei Könige wundern sich weniger über die Geburt des Heilands, als darüber, dass Jesus sogleich einen Krippenplatz bekommen hat.

Info: „Himmel & Hölle im Satiricum in Greiz (Sommerpalais im Fürstlich Greizer Park), geöffnet Di–So 10–17 Uhr, ab 6. Oktober 10–16 Uhr. Die Ausstellung geht bis 29. November. www.sommerpalais-greiz.de

Von Jürgen Kleindienst