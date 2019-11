Politischer Auftakt: Tanz- und Theaterfestival beginnt mit Jelineks „Am Königsweg“

Leipzig

Zehn Gastspiele aus acht Ländern von Frankreich bis Nordmazedonien zeigt die heute beginnende 29. Euro-Scene Leipzig bis Sonntag. Von Tanz bis zum als Mono-Oper inszenierten „Tagebuch eines Wahnsinnigen“ reicht das künstlerische Spektrum. Und der Auftakt heute Abend im Leipziger Schauspiel wird mit dem Jelinek-Stück „Am Königsweg“ hoch politisch.

Angestoßen von der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hat Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek das Stück verfasst. Die postdemokratische Selbstherrlichkeit eines gewählten Staatsoberhauptes trifft auf antike Bezüge, Shakespeares Königsdramen schimmern auf, Aktualität verschränkt sich mit zeitlosen Themen.

Uraufgeführt wurde „Am Königsweg“ vor zwei Jahren von Falk Richter am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Nach Leipzig aber kommt als Deutschlandpremiere die österreichische Erstaufführung des Landestheaters Niederösterreich St. Pölten, inszeniert von Nikolaus Habjan.

Habjan, im vergangenen Jahr mit seinem Solo „Böhm“ zu Gast bei der Euro-Scene, steht nicht selbst auf der Bühne, hat aber zusammen mit Marianne Meinl die Puppen gefertigt. Trump, dessen Name im Stück nicht fällt, tritt klar erkennbar als Figur in Erscheinung.

Jelinek hat sich ausdrücklich Habjan als Regisseur gewünscht. Seit Jahren ist sie mit dem Puppenspieler und Nestroy-Preisträger befreundet, der sie oft bei offiziellen Anlässen wie Preisverleihungen mit einer Jelinek-Puppe vertritt. Bei der Euro-Scene gibt Habjan vor Vorstellungsbeginn eine Einführung im Gespräch mit der St. Pöltener Intendantin Marie Rötzer. „Es geht nur vordergründig um Trump“, sagte Habjan im Vorfeld der dortigen Premiere. „Im Grunde geht es um viel mehr. Um Machtmissbrauch, um die blinde Masse an Wählern, die Trump wählen, weil er sie unterhält. Es geht um unsere Medien.“

Für die Euro-Scene unterbricht Habjan seine Proben am Schauspielhaus Graz, wo er ab 15. November mit der Puppenspiel-Legende Neville Trenter in dessen „The Hills are alive“ auf der Bühne stehen wird.

Ab morgen dominiert Tanz das Programm. Passend zum 100. Bauhaus-Jubiläum zeigt das Theater der Klänge morgen und am Donnerstag „Das Lackballett“ nach Oskar Schlemmer. An beiden Tagen gibt es auch ein Wiedersehen mit Jan Martens, der ein tänzerisches Selbstporträt auf die Bühne bringt. Konzipiert als Solo, das neben der eigenen Handschrift vom Choreografen Marc Vanrunxt geprägt ist.

Eine Reflexion des eigenen künstlerischen Werdegangs, der lange Jahre geprägt war von der Arbeit im Ensemble von Pina Bausch in Wuppertal, zeigt am Freitag die Italienerin Cristiana Morganti. Ein Tanztheater-Solo, das sich auch allgemein mit den Themen Altern und Vergänglichkeit auseinandersetzt.

Zum Festival-Abschluss gibt die „Soirée Preljocaj“ mit drei für das Festival kombinierten Stücken einen Einblick in die Arbeit von Angelin Preljocaj, einem der bekanntesten französischen Choreografen. Ab morgen an allen Festival-Tagen kann sich das Publikum auf eine virtuelle Erfahrung einlassen, wenn die Compagnie Gilles Jobin & Artanim aus Genf in „VR_I“ zum experimentellen „Tanz im virtuellen Raum“ einlädt, je 20-Minuten-Vorstellung begrenzt auf fünf Zuschauer. Außerdem findet zum 14. Mal der von Alain Platel konzipierte, alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb „Das beste deutsche Tanzsolo“ statt.

Von Dimo Rieß