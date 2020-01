Politisches Beethoven-Seminar: Volker Löschs „Fidelio“ in Bonn

Bonn

Es hat sich eingebürgert, dass Beethoven mit seiner Neunten das letzte Konzertwort des Jahres hat. Doch weil in diesem Jahr der 250. Geburtstag des großen Ludwig van ansteht, startet die Stadt Bonn, deren größter Sohn er ist, mit ihm auch ins Opernjahr 2020 – mit Beethovens einziger Oper „Fidelio“. Und damit dies niemand übersieht oder überhört ist Volker Lösch der Regisseur.

Im „Fidelio“ wartet der Meister der Bürgerchöre mit authentischen Zeitzeugen auf: Den Befreiungsversuch eines politischen Häftlings dekliniert er am Beispiel der Türkei auf seine Weise szenisch durch. Besonders in Nordrhein Westfalen lässt sich hautnah miterleben, was Kurden und Türken respektive Erdogangegner und seine Anhänger miteinander abzumachen haben. Lustig ist der Tonfall nicht. Auch nicht, dass es gewaltiger Kraftanstrengungen bedarf, um in der Türkei inhaftierte türkischstämmige Journalisten mit deutschen Pass wieder frei zu bekommen.

Keine ausgewogenen Reflexionen

Mit Beethoven hat das zunächst einmal nichts zu tun. Mit Löschs „Fidelio“-Inszenierung in Bonn aber schon. Denn da ist von diesem Präsidenten und seinen Gegnern in heimischen Gefängnissen oder im Exil mindestens so viel die Rede wie von Don Pizarro oder Florestan und Leonore. Lösch bezieht konsequent Stellung in den Schützengräben eines verbittert ausgetragenen Dauerkonfliktes. Seine Kronzeugen auf der Bühne sind Hakan Akay, Goethe-Medaillen-Preisträger Dogan Akhanlı, Süleyman Demirtas, Agît Keser und Dîlan Yazıcıoglu. Die haben ihre eigene und die Biografie ihrer engsten Verwandten auf ihrer Seite und sind eher nicht für ausgewogene Reflexionen oder die Suche nach Kompromissen zuständig. Neben vielen beklemmenden Details aus den Kerkern rutschen da auch Sätze durch, wie der, dass die Türken selbst nur eine Erfindung der Türkei seien. Es liegt auf der Hand, dass Don Pizarro als Wiedergänger des Präsidenten die Szene betritt. Dass er am Ende quasi von der Masse gelyncht wird und als Erschossener am Boden zurückbleibt, illustriert aber doch nur ohnmächtige Wut und Verzweiflung.

Wie in jeder „Fidelio“-Inszenierung ist die Deus-ex-macchina-Lösung ein Problem. Hätte Leonore die Befreiung Florestans wirklich zu Ende führen können, wenn das punktgenaue Eintreffen des Ministers nicht einen legalen Rahmen dafür geschaffen hätte? Mit seiner szenisch gedanklichen Parallelaktion gerät auch Lösch in diese Klemme. Schon weil seine Zeitzeugen in Freiheit sind und an einem Tisch rechts auf der Bühne sitzen. Bei ihm werden auch die Freilassungen als Willkür benannt, als positive Kehrseite der Freiheitsberaubung. Das ist in der ansonsten mit ihren Videoeinspielungen und den authentischen Berichten agitierenden, anklagenden und das Publikum in die moralische Pflicht nehmenden Inszenierung fast schon subtil.

Musiknummern im Green-Screen-Raum

Für dieses szenische Seminar über den politischen Beethoven hat Carola Reuther ihre ohne historisierendes Interieur auskommende Bühne geteilt. Rechts ein Tisch, um den ein fiktiver Regisseur oder Moderator ( Matthias Kelle) seine Zeitzeugen versammelt hat. Für die Musiknummern wechseln sie in einen Green-Screen-Raum für einzelne Szenen, die durch Einspielungen und Liveaufnahmen auf der großen Leinwand zur kompletten Szene werden – wobei der Versuch ehrgeiziger ist als das Ergebnis überzeugend.

So kann man Jaquino und Marzelline durch ein Kaufhaus bummeln oder auf einem Geldschein über die Dächer fliegen sehen. Oder eine Leonore, die hart an der Kitschgrenze wie ein Engel durch Kerkermauern fliegt. Wenn Florestan im Verlies wie ein grünes Männchen in der Kiste, sein „Gott! welch Dunkel hier!“ heraustrompetet, dann wirkt das bestenfalls albern. Und wenn Don Pizarro als wildgewordener Sultan aus den am Regietisch durchgeblätterten Erdogan-Karikaturen mit dem Krummsäbel fuchtelnd durch die Gegend fliegt, dann ist es eben genau das: eine Karikatur.

Einhellig bejubelt: die musikalische Seite des Abends

In diesem Text- und Bilderfeuerwerk hat es die Musik nicht leicht, sich zu behaupten. Doch Dirk Kaftan sichert ihr treibende Präsenz. Transparent, dramatisch, packend und da wo nötig auch mit der gebotenen Zurückhaltung. Der musikalische Teil des Abends gelingt aber auch deshalb, weil die Oper Bonn ein überzeugendes Protagonisten-Ensemble aufbietet. Das gilt für Marzelline Marie Heeschen und Jaquino Kieran Carrel ebenso wie für Karl-Heinz Lehners Rocco und Mark Morouse als wuchtigem Pizarro-Bösewicht. Als Leonore bietet Martina Welschenbach darstellerisch einen glaubhaften Fidelio und ist vokal eine Lichtgestalt. Thomas Mohrs Florestan merkt man die Wagnererfahrung an, die er kalkuliert ausspielt. Da auch der von Marco Medved einstudierte Chor gut in Form ist, wird die musikalische Seite des Abends einhellig bejubelt. Bei der Inszenierung haben die Lösch-Fans und Erdogan-Kritiker die Oberhand.

Die nächsten beiden Aufführungen sind ausverkauft, für die am 2.2. gibt es noch Restkarten; www.theater-bonn.de

Von Joachim Lange