Es gibt eine Menge nachzuholen, aufzuarbeiten, zu besprechen. „Neue gesellschaftspolitische Bücher in der Diskussion“ heißt „Das politische Quartett“ im Untertitel. Sie sind nicht druckfrisch, die vier Bücher, die am 27. April in der Schaubühne Lindenfels zur Diskussion stehen. Sie lassen, mitten in der Krise der Demokratie, Zahlen sprechen oder bringen Ideen miteinander in Zusammenhang. Neben drei Sachbüchern mit ihren Analysen liegt ein Geschichtenband auf dem Tisch, in dem das Leben konkret wird.

Über diese Bücher diskutiert das Quartett Diana Kinnert: Die neue Einsamkeit – Und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Hoffmann und Campe; 448 Seiten, 22 EuroKatja Oskamp: Marzahn, mon amour. Geschichten einer Fußpflegerin. Suhrkamp; 142 Seiten, 10 Euro (Broschur)Julia Friedrichs: Working Class. Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Berlin Verlag; 320 Seiten, 22 EuroJan-Werner Müller: Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit Wie schafft man Demokratie? Aus dem Englischen von Michael Bischoff. Suhrkamp; 270 Seiten, 24 Euro

41 Prozent der Haushalte in Deutschland bestehen aus nur einer Person, davon sind 30 Prozent von Armut betroffen, schreibt Diana Kinnert in ihrem Buch „Die neue Einsamkeit – Und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können“, das im März 2021 erschienen ist. Die Pandemie hat soziale Isolation verstärkt, auch Armut. Darüber hinaus führen Digitalisierung und Globalisierung zu einer neuen Form kollektiver Einsamkeit, die bislang kaum erforscht ist. Die Folgen, die die 31-jährige CDU-Politikerin sieht: „Gesellschaften zersplittern, der Radikalismus erstarkt und bedroht unsere Demokratie.“ LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa stellt dieses Buch im „Politischen Quartett“ vor.

Katja Oskamps Geschichten einer Fußpflegerin

Die Schriftstellerin Katja Oskamp erzählt von Schicksalen, die hinter den Zahlen der Statistik stecken. Dirk Panter, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, bringt Oskamps Buch „Marzahn, mon amour“ (2019) mit. Darin erzählt die Berlinerin „Geschichten einer Fußpflegerin“, die sie selbst bei ihrer Arbeit im Plattenbauviertel erfahren hat. 3800 Füße hat sie dort gepflegt. Einige ihrer Kunden sind vor über 40 Jahren nach Marzahn gezogen und bringen jetzt mit Rollator, Sauerstoffgerät und Mindestrente ihr Leben zu Ende. Manche haben tagelang mit niemandem ein Wort gewechselt, saugen jede Berührung dankbar auf und sind glücklich, dass sie an diesem Ort „nicht wie die Vollidioten der Nation behandelt werden“.

Julia Friedrichs schaut auf die Arbeiterklasse

Journalistin und Filmemacherin Claudia Euen stellt das Buch „Working Class: Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können“ (März 2021) von Julia Friedrichs vor. „Die working class sieht anders aus als vor hundert Jahren, aber noch immer gilt: Es sind Menschen, die arbeiten, um Geld zum Leben zu haben. Ganz einfach. Menschen, die keine Unternehmensanteile halten, über keine Mietshäuser verfügen, keine Erbschaften erwarten, denen keine Windräder gehören, nicht mal Fonds für die Altersvorsorge“, schreibt die Journalistin Friedrichs. Für diese Menschen gelte: „Nettoeinkommen gleich Monatsbudget ohne Rücklagen-Netz und doppelten Familien-Vermögen-Boden.“

Jan-Werner Müller fragt nach der Demokratie

Aufstieg durch Arbeit scheint nur noch Illusion zu sein. Auch das hat Armut zur Folge und Isolation. Wie es in der Gegenwart um „Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit“ bestellt ist, schreibt der Politologe Jan-Werner Müller ist seinem gleichnamigen Buch (Mai 2021) und fragt: „Wie schafft man Demokratie?“ Andrea Kern, Philosophin an der Universität Leipzig, bringt es in die Diskussionsrunde ein, legt ebenfalls den Finger in die Wunden der Gegenwart. Demokratie sei, so Müller, auf vermittelnde Institutionen angewiesen: auf unabhängige Medien, auf Parteien, die politische Konflikte auf demokratische Weise strukturieren, und vor allem „auf mobilisierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, unbequem, ja sogar ungehorsam zu sein, um demokratische Prinzipien zu verteidigen“.

Info: „Das Politische Quartett“ mit Hannah Suppa, Dirk Panter, Claudia Euen, Andrea Kern: 27. April, 19 Uhr, Schaubühne Lindenfels; der Eintritt ist frei.

Von jaf