Pony, Pferd, Ziegen: Warum der Leipziger DJ „The Micronaut“ aufs Land zog

Nein, da sind keine wummernden Bässe, auch keine Reste der letzten Partynacht. Wer den Leipziger DJ „The Micronaut“ besucht, der muss nördlich aus Leipzig raus, Richtung Flughafen, ein Stück A 9 fahren und dann rechts raus, nach Kölsa bei Wiedemar, bis sich ein altes Landhaus aus roten Ziegeln auftut, Baujahr 1840, ausladender Hinterhof, ländliche Idylle.

Und nun kommen zwei Fellnasen angelaufen, Lotti und Erwin, lautstark bellend. Und dann er, Stefan Streck, 45, mit ein paar grauen Ecken im Bart. Und sie, Saskia Streck, 25, mit dickem Baby-Bauch.

Was sucht der DJ hier draußen?

Die Begrüßung ist freundschaftlich, als würde man sich bereits seit Jahren kennen – und ein bisschen so ist es ja auch, schließlich dokumentiert Streck im Internet, auf Instagram, freimütig sein Leben, seine Leidenschaft zur Musik, seine Beziehung. Und auch sein neues Zuhause hier draußen in Kölsa. Als „The Micronaut“ ist Streck seit Jahren als DJ in Clubs und auf Festivals unterwegs.

Er ist einer von Leipzigs populärsten Turntable-Künstlern. Energiegeladene, partytaugliche elektronische Musik und die beschauliche Idylle des Landlebens – wie passt das zusammen?

Im Obergeschoss – hier das Kinderzimmer – sind die Decken derart niedrig, dass es schon zum Problem werden kann, sich auf die Zehenspitzen zu stellen. Quelle: Wolfgang Sens

Die Strecks fühlen sich knapp anderthalb Jahre nach ihrem Umzug aus Leipzig wohl und haben seitdem eifrig an ihrem kleinen Nest gewerkelt. Bei der Besichtigung habe die Immobilie noch einer wahren Bruchbude geglichen, erzählen sie. „Das bedeutete für uns ein halbes Jahr harte Arbeit“, sagt Stefan Streck. „In den ersten drei Monaten haben wir ausschließlich gegrillt, wenn wir etwas Warmes essen wollten.“

Seit dem letzten Besuch der LVZ kurz nach ihrem Einzug hat sich sehr vieles getan: Wände und Decken, die im Obergeschoss derart niedrig sind, dass es schon zum Problem werden kann, sich auf die Zehenspitzen zu stellen, haben sie verputzt und gestrichen; außerdem den Boden erneuert, eines der zwei Bäder auf Hochglanz erneuert, und das alles im Eigenbau. Wegen des drastisch gestiegenen Ölpreises sorgen nun zwei Holzöfen für heimelige Wärme.

Ein paar kleine Baustellen gibt es freilich noch, die Treppe etwa, die noch ein Geländer braucht, das Badezimmer im Obergeschoss mit seinem aus DDR-Zeiten stammenden Interieur oder auch das Kinderzimmer, das in vier Wochen eine neue Bewohnerin erwartet. Vor allem aber auf dem Hof soll es Zuzug geben: ein Pony, ein Pferd und mehrere Ziegen, die den Garten von den gewaltigen Brombeersträuchern befreien sollen.

„Bass-Loch“ mitten im Studio

Was – neben dem Schlafzimmer – aber als Erstes fertig war: Strecks Studio. Im Vergleich zu seinem ehemaligen in Leipzig mit seinen 48 Quadratmetern ist das zwar nur gut halb so groß, aber nicht minder professionell: In den Ecken lagern unzählige Instrumente, ein Schlagzeug, ein Keyboard, ein halbes Dutzend Gitarren und ein Theremin, vorne thront ein gewaltiges Pult mit Monitoren, Drumpads und Gerätschaften mit etlichen Schiebern und Reglern. Die Akustik hier sei zwar nicht perfekt, in der Mitte des Raumes etwa gebe es „ein riesiges Bass-Loch“, sagt Streck, doch viel wichtiger für seine Arbeit sei, dass er schlicht einen Platz zum Wohlfühlen habe.

Den brauchte er in den vergangenen Jahren umso mehr, schließlich waren Reisen, Clubaufritte und Festivals Mangelware. Selbst die, die stattfanden, „haben sich wegen all der Auflagen nie so richtig angefühlt wie vorher“. Dass es in der Club- und Partyszene irgendwann mal wieder so werde, wie „vor Corona“, daran hat Streck so seine Zweifel. Vielleicht, mutmaßt er, hätten sich die Leute ans Zuhause-Sein, an die ruhigen, gemütlichen Abende auf der Couch gewöhnt, ohnehin werde Corona nicht mehr verschwinden: „Wir müssen damit leben, dass das Virus immer ein Teil von uns sein wird.“

Die Arbeit ging trotz Corona weiter

In der DJ-Szene sowie der mit ihr verbandelten Club- und Festival-Branche hat das Virus tiefe, schmerzende, zuweilen auch existenzbedrohende Wunden hinterlassen. Selbstständige Künstler wie Streck traf es besonders hart: Er habe sich zeitweise arbeitslos melden müssen, einzige Unterstützungsoption sei ein 9000 Euro schwerer Kredit gewesen – der aber nur Betriebskosten abdecke. „Welche habe ich denn hier, außer der Miete?“

In circa vier Wochen soll Töchterchen Streck zur Welt kommen. Quelle: Wolfgang Sens

Und dennoch: „Stillstand gab’s nicht“, sagt der 45-Jährige. Natürlich, wenn er neue Musik produziere, dann wolle er die auch unter die Leute bringen. Vor wenigen Wochen erst trat er in Prag und Budapest auf. Und doch mache er seinen Job nicht, nur um live auftreten zu können. Deshalb auch das umfassend ausgestattete Studio, in dem Streck in den vergangenen Monaten fleißig werkelte, Song-Skizzen erstellte, an neuen Projekten feilte. Jüngst erschien mit „Olympic (Winter Games)“ ein neues Album, der Nachfolger im Geiste zum 2020 veröffentlichten „Olympic (Summer Games)“ mit jeweils zwölf Akustikstücken passend zu olympischen Sportarten. Voraussichtlich 2023 soll dann ein gemeinsames Album mit Gattin Saskia folgen.

„Die Musiker“ im Dorf

Dass das Landleben seine Kreativität, seine Art zu arbeiten verändert habe, verneint Streck zwar, zumal ihm die Nähe zur Großstadt samt wöchentlichen Besuchen weiterhin wichtig sei – tatsächlich liegen zwischen dem Leipziger Zentrum und dem Anwesen der Strecks nur 25 Auto-Minuten. Dennoch ist es schwer zu glauben, dass eine solch tiefgreifende Veränderung des Umfeldes, raus aus der Metropole, rein in die Natur und einen Ort mit einer dreistelligen Einwohnerzahl, nichts mit einem macht, erst recht nicht mit einem Künstler.

Und sei es auch nur das Mehr an Ruhe, besserer Luft und Zufriedenheit – oder auch die bisweilen suboptimale Internetbandbreite. Corona habe bisher noch den Anschluss an die Gemeinschaftlichkeit im Dorf behindert, erzählen die Strecks, seit dem letzten LVZ-Artikel vom November 2020 würden sie hier als „die Musiker“ im Ort gelten, scherzen sie. Spätestens mit der Geburt ihrer Tochter werde sich das aber ändern. Dann werden sie wohl „die Eltern von dem Mädchen auf dem Spielplatz“ sein.

Von Christian Neffe