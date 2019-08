Leipzig

Es gibt viele Möglichkeiten, sich lächerlich zu machen. Karneval gehört zu den populärsten. Über zweieinhalb Millionen Karnevalisten und Fastnachter vertritt der Bund Deutscher Karneval (BDK) – die brauchen einen lustigen Botschafter und eine ordentliche Putzfrau.

Jedenfalls soll die Annegret das machen. AKK hat einen Lauf, wie man so sagt. Erst CDU-Chefin, dann auch noch Verteidigungsministerin, jetzt krönt sie ihre Karrieren mit dem Job der ersten Sonderbotschafterin des deutschen Karnevals.

Auf närrischer Bühne

Insider haben es kommen sehen. Habe sie doch, wie der BDK die Berufung begründet, „über Jahre hinweg eine Rolle auf der närrischen Bühne übernommen“. Treffender ist ein Wirken in der Bundespolitik selten beschrieben worden.

„Mutig, ironisch, schlagfertig und sich selbst nicht schonend“ habe sie „in bester karnevalistischer Manier Zeitkritik geübt“. Dass darüber nicht alle der knapp eine Million Saarländer und rund 415 000 CDU-Mitglieder und gut 181 000 Soldaten lachen können, macht ihre Überzeugungskraft so ausbaufähig wie die Flugstunden der Bundeswehrpiloten.

Fachgebiet Sanitär

Lieber als in Uniform tritt Annegret Kramp-Karrenbauer mit Kittelschürze und Kehrbesen vors Volk, als Putzfrau mit Fachgebiet Sanitär. Galt ihr Umstieg zur Verteidigung als Ausstieg aus der Kanzlerkandidatenoption, könnte ihr Aufstieg bei den Narren als Abschied von der Politik gelesen werden, wäre nicht auch das Populäre politisch.

„Nur in einem starken Verband auf Bundesebene gewinnt man an eigener Stärke“, heißt das beim BDK. Die Sicherheit wird auch am Rosenmontag verteidigt.

Von Janina Fleischer