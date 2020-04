Porträt des HMT-Jazzchors: „Das Beste steht nicht in den Noten“

Leipzig

Die Absagewelle von Kulturfestivals in Pandemie-Zeiten hatte schon vor dem Leipziger Bachfest das Deutschen Chorfest mitgerissen. Um die Zeit bis zu den nächsten hautnah zu erlebenden Konzerten zu verkürzen, stellen wir in loser Folge Leipziger Chöre aller Genres vor.

Als Bass-Sänger und Beatboxer Daniel Barke den Jazzchor der Hochschule für Musik und Theater Mendelssohn Bartholdy ( HMT) im Wintersemester 2018 übernahm, zählte der Chor noch 40 Mitglieder. Mittlerweile, drei Semester später, hat sich die Teilnehmerzahl beinahe verdoppelt: Über 70 Studenten der HMT singen nun in diesem Chor, der als reines Wahlpflicht-Ensemble begonnen hat.

Gute Musik erfordert Einsatz

„Den Chor gab es schon 2005, während meiner Studienzeit an der HMT“, erzählt Barke. Er selbst ist studierter Jazzmusiker mit dem Hauptfach Saxofon. Der Jazzchor war zunächst vor allem dazu gedacht, Popmusik-Studenten die Möglichkeit zu geben, Popmusik aktiv über die eigene Stimme wahrzunehmen, zu praktizieren. Aber Barke reichte das nicht. Er wollte mehr für diesen Chor. „Ich wollte daraus ein Ensemble mit Ambitionen machen. Gute Musik machen.“ Und für diese gute Musik fordert er Einsatz. Zwei Stunden in der Woche probt der Jazzchor in den 15 Wochen des Semesters.

„Mit diesen zwei Stunden ist es aber nicht getan. Ich erwarte von den Studenten die Vor- und Nachbereitung der Proben“, erklärt Barke. Acht Arrangements will er pro Semester einstudieren, wobei die Songs auswendig funktionieren sollen.

Ohne Stammsänger wird es schwierig

„Ich bin es gewöhnt, schnell und effektiv im professionellen Kontext zu arbeiten.“ Und davon sollen seine Studierenden profitieren. Barke ist mit seinem A-Capella-Ensemble Voxid in Leipzig sehr aktiv, zudem gut vernetzt auf nationaler und internationaler Ebene der A-Capella-Szene.

Gut zwei Drittel seiner Chorsänger nehmen auf freiwilliger Basis an den Proben teil, ohne ein Testat dafür zu benötigen. „Ich habe auch schon ein paar Stammsänger. Ohne die wäre es schwierig, wenn sich der Chor immer neu auswechseln würde.“

Das Repertoire speist sich ausschließlich aus der A-Capella-Musik. „So kann ich den jungen Musikern die Besonderheit dessen näherbringen, was es heißt, alleine mit der eigenen Stimme für Groove und Intonation zuständig zu sein. Das kann man von Musikstudenten durchaus verlangen.“ Viele Studenten seien der Überzeugung, dass die Wahrheit in den Noten stehe. Aber Barke ist davon überzeugt, dass die Noten nur ein Gerüst bilden, eine Basis für den wichtigeren Part: Interpretation und Ausgestaltung. Frei nach Gustav Mahlers Ausspruch „Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.“

Möglichst schnell raus aus dem Hochschul-Kontext

Eine Besonderheit des Chors sei „ein gesunder Männeranteil“, wie Barke sagt. Zwischenzeitlich überwogen sogar die männlichen Stimmen, derzeit halten sie sich die Waage mit den Sängerinnen. „Das gibt mir die Möglichkeit, auch Arrangements einzustudieren, die sogar neunstimmige Parts aufweisen“, sagt Barke und es schwingt Stolz auf seinen Chor mit. „Ich stecke da sehr viel Herzblut hinein“, gibt er zu.

Das Deutsche Chorfest in Leipzig wäre eine gute Möglichkeit gewesen, den Chor sichtbarer zu machen. Aber nun heißt es abwarten, bis ein eventueller Nachholtermin feststeht. „Ich wollte mit dem Chor möglichst schnell raus aus dem Hochschul-Kontext. In den vergangenen Jahren gab es am Ende jedes Semesters nur ein hochschulinternes Abschlusskonzert, das Teil des Testats war. Ich habe dann zum ersten Mal ein Konzert in der naTo organisiert, das der Jazzchor gemeinsam mit dem Berliner Ensemble Yeomen bestritten hat.“ Für ein abendfüllendes Programm reicht die Probenzeit eines Semesters nicht aus, vor allem weil Barke die Messlatte hoch hängt: „Ich will schweres Repertoire mit diesem Chor machen. Dazu gehören Arrangements von The Real Group oder New York Voices oder auch eigene Arrangements.“

Verschiedene Studienbereiche, unterschiedliche Stärken

Der Chorleiter sieht einen Vorteil darin, dass die Mitglieder von den verschiedensten Enden der Musik zusammenkommen: Alte Musik, Schulmusik, Studenten mit einem klassischen Instrument im Hauptfach und natürlich auch Jazzgesangstudenten – die Zugpferde des Chores.

„Die Klassiker können ungeheuer gut vom Blatt singen, die Jazzer sind in der Phrasierung und der Stilistik der Stücke sehr sicher. Die verschiedenen Studienbereiche bringen alle andere Stärken mit und so profitieren die Chorsänger immens voneinander“, sagt Barke. Und auch wenn gerade keine Konzerte anstehen – ein kleiner Konzertmitschnitt aus der Nato von Billy Joels „And So It Goes“ zeigt auf der Facebook-Seite des Chores, was ihn ausmacht: Ein behutsam ausdifferenzierter Klang und eindrucksvolle Dynamiken. Und die stehen wahrscheinlich nicht in den Noten.

Von Katharina Stork