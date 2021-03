Leipzig

Die Pandemie sorgt für Verschiebungen bei den Gastland-Auftritten auf der Leipziger Buchmesse. Aufgrund der Absage der Leipziger Buchmesse 2021 werde der für dieses Jahr geplante Besuch Portugals um ein Jahr auf 2022 verschoben, teilte am Mittwoch das Pressebüro des Gastland-Auftritts mit. Im Rahmen des diesjährigen Lesefestes „Leipzig liest extra“ (27. Mai bis 30. Mai 2021) präsentiere sich Portugal aber bereits mit einigen digitalen und analogen Veranstaltungen.

Österreichs Auftritt wird verschoben und ausgeweitet

Betroffen von dieser Verschiebung ist auch der eigentlich für 2022 geplante Besuch des Gastlands Österreichs. Dieser soll nun ein Jahr später stattfinden. Veranstaltungen soll es aber bereits im kommenden Jahr geben. „Auf den Auftakt auf der Leipziger Buchmesse im März 2022 wird ein Jahr der österreichischen Literatur mit Veranstaltungen in mehreren deutschen Städten folgen, das mit dem großen Gastlandauftritt 2023 seinen Höhepunkt erleben wird“, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung des österreichischen Kulturministeriums und der Leipziger Buchmesse.

„Wir freuen uns sehr darauf, Österreich auf der Leipziger Buchmesse zu begrüßen“, sagte Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse. „Ein Gastlandauftritt bedarf umfangreicher Vorausplanungen, die in den aktuell unsicheren Zeiten nur eingeschränkt umsetzbar sind. Auch daher haben wir uns gemeinsam für die Erweiterung und gleichzeitig eine längere Vorbereitungsphase entschieden, um Österreichs Literatur den Raum zu bieten, den die Autorinnen und Autoren sowie ihre Werke verdienen.“

Portugal ist auch in diesem Jahr schon präsent

Der Buchmesse-Direktor zeigte sich auch erleichtert über die Rettung des portugiesischen Gastland-Auftritts. „Mit der Verschiebung haben wir nun gemeinsam die Möglichkeit, schon in diesem Jahr einen spannenden Vorgeschmack auf die vielfältige portugiesisch-sprachige Literatur zu geben, um dann im nächsten Jahr den Autorinnen und Autoren und ihren Werken eine große Bühne zu bieten.“

Im Rahmen des Besuchs vom westlichen Rand Europas erscheinen bereits in diesem Jahr rund 50 neue Bücher aus Portugal sowie weiteren portugiesisch-sprachigen Ländern in deutscher Sprache. „Wir werden in diesem Jahr diese neuen Bücher durch verschiedene Maßnahmen in den Fokus stellen und hoffen, im kommenden Jahr dann einige der Autorinnen und Autoren persönlich in Leipzig vor Ort begrüßen zu können“, sagte Patricia Severino, die Kuratorin des Gastlandauftrittes.

Von jkl