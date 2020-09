Leipzig

Deutschland sucht ja immer irgendwie. Und manchmal findet es auch was: Superstars zum Beispiel. Oder Weinköniginnen. Atommüll-Endlager hingegen eher nicht. Immerhin wird die Simulation jetzt ernsthafter betrieben. Nach 34 Jahren und über 1,6 Milliarden Euro Kosten hat man herausgefunden, dass Gorleben nicht geeignet ist, dafür zumindest theoretisch 90 andere Gebiete.

Diese liegen, wie am Montag die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mitteilte, mit Bayern und Sachsen sogar in Bundesländern, die ihre Landesregierungen für ungeeignet halten. Dabei hatten sich gerade deren Vertreter über Jahrzehnte stark gemacht für eine Energieform, deren Endprodukt nun eine Weile sicher verstaut werden muss. Welterbetitel nimmt man gerne, das Erbe der eigenen Politik eher nicht.

Anzeige

Gleichbehandlung der Wirtsgesteine

Gesucht wurde nun vor allem nach drei Wirtsgesteinen, nämlich Salz, Ton und Granit. Und wie BGE-Geschäftsführer und -Gleichstellungsbeauftragter Steffen Kanitz erklärte, gebe es keine Ungleichbehandlung der Wirtsgesteine. Gerechtigkeit ist schon mal gut, besser wäre es vielleicht, in diesem quälenden Prozess mehr positives Denken zum Strahlen zu bringen.

Im Grunde nur Vorteile

„Endlager“, das klingt schon viel zu negativ. Es geht doch nur um eine Million Jahre, ein Wimpernschlag in einem Planetenleben. Schon im Jahr 1 000 032 steigen die Immobilienpreise wieder. Und hallo: Arbeitsplätze! Kohlköpfe mit drei Metern Durchmesser! Katastrophentourismus! So ein Lager ist ein Hauptgewinn. Das kriegt man nicht einfach so, dafür muss man sich bewerben.

Hast du das gehört, Sachsen-Anhalt?

Von jkl