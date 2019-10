Prediger mit der Kamera: Sebastião Salgado spricht in Leipzig über Schönheit und Schrecken

Leipzig

Am Anfang war das Licht. „Ich bin mit Bildern von einem schweren Himmel, durch den das Licht bricht, geboren. Dieses Licht hat sich in meinen Bildern verewigt. Im Grunde lebte ich in meinen Bildern, bevor ich begann, selbst welche zu machen.“ So hat es Sebastião Salgado (75) in seiner gerade erschienenen Autobiografie „Mein Land, unsere Erde“ (Verlag Nagel & Kimche) geschrieben, aus der die Leipziger Schauspielerin Verena Noll am Montag im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal des Alten Rathauses vorliest. „Heimaterde“ heißt das Kapitel, in dem Salgado das Land beschreibt, die elterliche Farm im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, wo er 1944 geboren wurde. „Wenn eine höhere Gewalt diese Welt erschaffen hat, hat sie mit dieser Landschaft ihr Werk vollendet.“ Keiner sei arm gewesen dort, keiner reich.

Über 100 Interessierte müssen nach Hause geschickt werden

Am Sonntag hat der in Paris lebende Brasilianer in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen. Ein Tag später folgt der traditionelle Besuch in Leipzig, mit dem auch der Literarische Herbst eröffnet wird. Was für ein Auftakt, was für ein Andrang: Die Schlange der Wartenden schraubt sich bis auf den Marktplatz. Alle wollen sie diesen Prediger mit der Kamera erleben, dessen Botschaften uns wohl mehr über den Zustand der Welt verraten, als es das dichteste Nachrichtennetz könnte. „Wir mussten über 100 Menschen nach Hause schicken, das tut mir leid“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Eben hatte er noch als Platzanweiser geholfen, letzte Lücken in den Stuhlreihen zu schließen.

„Du hast zu viel Tod gesehen, du musst aufhören“

Salgado ist ein Sozialfotograf, ein Chronist des Elends, ein Archivar der Düsternis, ein in seiner Ästhetik barock anmutender Lichtmaler und überzeugter Sozialist. Er stehe aber insbesondere für das konkrete praktische Einmischen. „Er macht nicht nur mit Bildern ernst, sondern auch mit Taten“, stellt Jung heraus und verweist darauf, dass der Künstler mit seiner Frau und internationaler Unterstützung rund 2,5 Millionen Bäume gepflanzt habe. Damals, als er nach dem Unbeschreiblichen, das er in Ruanda erlebte, nicht mehr konnte und zurückging auf das Farmland, auf dem er seine Kindheit verbrachte und das nun erodiert und leer war wie seine Seele. „Du hast zu viel Tod gesehen, du musst aufhören“, habe ihm sein Arzt gesagt, nachdem er ihn organisch für gesund erklärt habe, erzählt Salgado im Gespräch mit Stephan Detjen, Chefkorrespondent des Deutschlandfunks.

Die wachsenden Bäume, das wieder entstehende Ökosystem lassen bei Salgado die Zuversicht zurückkehren, eine Zuversicht, die sich weniger auf den Menschen, „das grausamste Tier“, bezieht, als vielmehr auf den Planeten und seine Natur, deren Schönheit er ab 2004 in dem Projekt „Genesis“ beschreibt. Hoffentlich ist es kein Denkmal.

Mit dem Hubschrauber habe er sich 2009 in Alaska absetzen lassen, über 1000 Meter Höhenunterschied überwunden – stundenlang auf jenes Bild gewartet, das die Besucher mit der Karte auf ihren Plätzen vorfanden. Eine Hell-Dunkel-Landschaft aus Wolken, Licht, Bergen und Flüssen, eine surreales Gegenwelt. Der deutsche Wald, sagt er später lächelnd, sei übrigens gar keiner, sondern „eine Lüge, eine Monokultur“.

Verzweifelte in einer geschundenen Natur

Die Bilder laufen Salgado nicht zu. Sechs Jahre hatte er sich bei der brasilianischen Militärbehörde vergeblich um die Genehmigung bemüht, in der weltgrößten Freiluftgoldmine von Serra Pelada zu fotografieren, 1986 erhielt er sie endlich, die Zuständigkeit hatte gewechselt. Das Foto findet sich auf der anderen Seite der Karte. Es zeigt Menschen die wie Ameisen in einem 200 Meter tiefen Loch nach Gold suchen – Verzweifelte in einer geschundenen Natur.

Die Schattenseite der Welt, die Entwurzelten und Ausgebeuteten sind das eigentliche Thema des studierten Ökonomen, der in der Fotografie seine Erfüllung fand. Für das Fotoprojekt „Exodus“ ist er in den 90ern sechs Jahre lang auf dem halben Globus unterwegs, sieht die brutalen Gegensätze, zum Beispiel in Manila, „wo es private Golfplätze gab, während es in den Straßen von bettelarmen Kindern wimmelte“.

„Alle Armen sehen am Ende gleich aus“

Er besucht die Migranten auf der Suche nach Arbeit in den Riesenstädten, Kriegsflüchtlinge in Afghanistan, dokumentiert die Folgen der Billigproduktion in den Ländern des Südens. „Alle Armen sehen am Ende gleich aus“, schreibt er in seiner Autobiografie. Zum Publikum sagt er: „Länder wie Frankreich und Deutschland sind die Ausnahme. Hier ist nicht die Wahrheit, hier ist eine Art Paradies.“ Und die bisherigen Flüchtlingsbewegungen sind wohl nur Andeutungen dessen, was noch kommen könnte. „Dass ihr 2015 die Grenzen aufgelassen habt, ist großartig.“

Ein Besuch in der DDR

In Leipzig war Salgado bereits mehrfach, das erste Mal im Winter 1970 mit einer Ente, in der es so kalt war dass das Mineralwasser gefror. In Prag – der Frühling ist bereits vorbei – hat er schnell verstanden, dass seine Vorstellungen vom Sozialismus und der real existierende nicht übereinstimmen. Auf dem Rückweg durch die DDR übernachtet er in Leipzig bei einer Familie, kauft in Dresden eine Kamera von Zeiss Ikon („sehr gute Qualität, sehr günstig“). In Karl-Marx-Stadt wird er stundenlang verhört, soll dann Hals über Kopf das Land verlassen. Volkspolizisten hätten ihm extra 20 Liter Benzin besorgt, erzählt er lächelnd. Eine eher kuriose Anekdote in dieser fast biblisch anmutenden Biografie.

Nach langem Applaus geht das Publikum beseelt in den Abend. Die Schaufenster mit den Kleidern aus Bangladesch und Pakistan leuchten wie immer.

Von Jürgen Kleindienst