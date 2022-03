Leipzig

„Unverschämt, dieser Tomer Gardi.“ Mit diesen Worten eröffnet Shirin Sojitrawalla ihre Laudatio auf den Gewinner des Belletristikpreises der Leipziger Buchmesse. Der wurde am Donnerstagnachmittag in der Glashalle auf dem Messegelände in drei Kategorien vergeben. Neben Tomer Gardi wurden Uljana Wolf (Sachbuch/Essay) und Anne Weber (Übersetzung) ausgezeichnet.

Tomer Gardi wurde 1974 in Galiläa geboren und lebt in Berlin. Eine ungewöhnliche Entscheidung, denn sein Roman „Eine runde Sache“, erschienen im österreichischen Literaturverlag Droschl, ist zur Hälfte von Anne Birkenhauer aus dem Hebräischen übersetzt. Im anderen, dem ersten Teil, erzählt er, wie Jurorin Sojitrawalla sagt, „nicht in astreinem Deutsch, sondern in einer Kunstsprache mit eigenartiger Rechtschreibung und merkwürdigem Satzbau.“

Preisträger Tomer Gardi betont Solidarität

Der Roman sei ein Schelmenstück, Gardi spiele „ebenso kunstvoll wie dreist mit Lesegewohnheiten und Erwartungen, hinterfrage „unser Bedürfnis nach Korrektheit und Geradlinigkeit ebenso wie ästhetische Normen“.

„Es ist irgendwie zu viel, aber auch eine Freude“, bedankt sich der Preisträger und spricht von seiner Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, „als israelischer Staatsbürger“ aber auch mit den Menschen in Palästina und mit „anderen Völkern, die nicht in Europa leben und unter Staatsterror leiden.“

Anne Webers Übersetzung „Nevermore“ ausgezeichnet

Mit Tomer war neben Dietmar Dath, Emine Sevgi Özdamar und Katerina Poladjan die Leipziger Schriftstellerin Heike Geißler nominiert, deren Roman „Die Woche“ gerade erschienen ist. „Im Namen der Jury verneige ich mich vor Ihrer Klugheit und Ihrer Herzensstärke. Danke für diese Bücher.“ Jury-Chefin Insa Wilke hat in ihrer Rede keine Scheu vor gutem Pathos. Vor dem Ergriffensein, das diese Buchmessentage begleitet. Buchmessendirektor Oliver Zille sagt es zur Begrüßung: „Fassungslos und wütend erleben wir den von Russland entfesselten Krieg in Europa, in der Ukraine, und fordern das Ende dieses Mordens“.

„Was wir jetzt brauchen ist, in vielen Welten zu Hause zu sein“, sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, bevor er den Preis für die beste Übersetzung überreicht. Er geht an Anne Weber, die „Nevermore“ von Cécile Wajsbrot aus dem Französischen übertragen hat (Wallstein Verlag). Das Übersetzen sei immer ein Neuansetzen, der Inbegriff des Unvollendbaren, sagt die Preisträgerin, die selbst Schriftstellerin ist. Für die Jurorin Katharina Teutsch sei das Übersetzen eine pedantische und eine plastische Tätigkeit: Wörter werden wörtlich genommen, werden ausgenommen, geschichtet, gestaltet.

Preis für Uljana Wolfs „Etymologischer Gossip“

„Ich höre ja eigentlich immer nur zu“, sagt in ihrer Dankesrede Uljana Wolf, die für „Etymologischer Gossip. Essays und Reden“ (Kookbooks Verlag) den Preis in der Kategorie Sachbuch/Essay gewinnt. Poesie sei keine Petitesse, vielsprachiges Denken könne eine politische Dimension haben. Juror Andreas Platthaus würdigt ihre „Lebensthemensammlung“ als ein „Musterbeispiel für Essayistik“. Ein Sachbuch über das Übersetzen von Lyrik von einer Poetin, die auch Übersetzerin ist. Sie hätte „in allen drei Kategorien nominiert werden können“. Noch dazu sei dem Gestalter Andreas Töpfer „ein Kunststück additiver Ästhetik“ gelungen. Über all das ist nun zu reden, über Sprache und Mut.

„Buchmessen sind ein mehrtägiges Gespräch über die Welt“, hat Österreichs Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer am Donnerstag in Leipzig gesagt. Österreich ist 2023 Gastland der Leipziger Buchmesse. Diesmal fällt sie zwar erneut der Pandemie zum Opfer, es findet aber die Popup-Buchmesse im Werk 2 statt, und es wird bei „Leipzig liest trotzdem“ gelesen und debattiert.

Am Mittwoch hat Karl-Markus Gauß in der Nikolaikirche den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhalten, am Freitag verleiht die Kurt-Wolff-Stiftung im Gohliser Schlösschen die Kurt-Wolff-Preise an Antje Kunstmann und den Leipziger Poetenladen (Förderpreis). Bis Sonntag ist in der Stadt ein Programm zu erleben, das einlädt zu Gesprächen über die Welt. Es beginnt am Freitag, 11 Uhr, noch einmal auf dem „Blauen Sofa“ in der Kongreßhalle am Zoo und reicht bis in die Nacht und über Grenzen. Wie Insa Wilke am Ende sagt: „Lesen Sie!“

Die 15 Nominierten 15 Buchtitel waren im Rennen um den Preis der Leipziger Buchmesse, der in drei Kategorien vergeben wird und mit insgesamt 60.000 Euro dotiert ist. Alle Sieger erhalten jeweils 15 000 Euro Preisgeld. Für jede Nominierung gibt es zudem 1000 Euro.Belletristik: Dietmar Dath: „Gentzen oder: Betrunken aufräumen. Kalkülroman“ (Matthes & Seitz Berlin)Tomer Gardi: „Eine runde Sache“, zur Hälfte übersetzt aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer (Literaturverlag Droschl)Heike Geißler: „Die Woche“ (Suhrkamp Verlag)Emine Sevgi Özdamar: „Ein von Schatten begrenzter Raum“ (Suhrkamp Verlag)Katerina Poladjan: „Zukunftsmusik“ (S. Fischer Verlag) Sachbuch/Essayistik: Horst Bredekamp: „Michelangelo“ (Verlag Klaus Wagenbach)Hadija Haruna-Oelker: „Die Schönheit der Differenz. Miteinander anders denken“ (btb Verlag)Christiane Hoffmann: „Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“ (Verlag C.H.Beck)Juliane Rebentisch: „Der Streit um Pluralität. Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt“ (Suhrkamp Verlag)Uljana Wolf: „Etymologischer Gossip. Essays und Reden“ (kookbooks) Übersetzung: Irmela Hijiya-Kirschnereit, übersetzte aus dem Japanischen: „Dornauszieher. Der fabelhafte Jizō von Sugamo“ von Hiromi Itō (Matthes & Seitz Berlin)Stefan Moster, übersetzte aus dem Finnischen „Im Saal von Alastalo. Eine Schilderung aus den Schären“ von Volter Kilpi (mareverlag)Andreas Tretner, übersetzte aus dem Russischen: „Wunderkind Erjan“ von Hamid Ismailov (Friedenauer Presse)Helga van Beuningen, übersetzte aus dem Niederländischen: „Mein kleines Prachttier“ von Marieke Lucas Rijneveld (Suhrkamp Verlag)Anne Weber, übersetzte aus dem Französischen: „Nevermore“ von Cécile Wajsbrot (Wallstein Verlag)

Von Janina Fleischer