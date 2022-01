Leipzig

Manchmal fehlt nicht viel. Ein, zwei Grad weniger, und der Regen wäre am Freitagabend vor dem Schauspiel Leipzig als Schnee gefallen. Was besser gepasst hätte zur Winterwelt, die Franz Kafka in seinem unvollendeten Roman „Das Schloss“ heraufbeschwört. Diese verschneite Einöde eines entlegenen Dorfes, eines diffus in Nebel und Dunkelheit getauchten Schlosses, in dem ein manischer Beamtenapparat in bizarren Parallelstrukturen Beschlüsse fasst, ausführt, kontrolliert, korrigiert, vertagt, verwirft. Und wohin Landvermesser K. reist, um sein Amt anzutreten. Nur will seine Bestellung niemand bestätigen. K. prallt auf eine Wand – gemauert aus Vorschriften, Hierarchien, Gerüchten, Andeutungen.

In der „Schloss“-Premiere am Schauspiel füllt fedriger Theaterschnee die Bühne (Ramallah Aubrecht), schickt Kornelius Heidebrecht elektronisch kalt untermalende Klavierklänge in den Saal, flimmern Videobilder (Konny Keller) von Menschen mit Steinköpfen über den Gazevorhang, stapft Markus Lerch mit einem steinartigen Rucksack durch den Saal. Haus-Regisseur Philipp Preuss schichtet gleich zu Beginn üppig seine geheimnisvollen Bildwelten übereinander.

Figuren zerfallen in chorische Vielstimmigkeit

Sieben Schauspieler ziehen ihre Spur in Schwarz-Weiß-Gewändern (Eva Karobath) von fantasie-folkloristischer Tracht bis zum aus der Zeit gefallenen Anzug, alles bemüht würdevoll am Rande zur Lächerlichkeit. Künstliche Gestalten allesamt, und es kommt gar nicht erst die Illusion einer Gewissheit auf. Rollenzuteilungen bilden sich vorübergehend heraus, werden aber immer wieder verworfen mit wechselnden Sprechparts. Oder Figuren zerfallen gleich in chorische Vielstimmigkeit.

An Kafkas rund 100 Jahre alten Roman haben zahllose Exegeten ihren Interpretationshebel angesetzt. Und die Gegenwart drängt sich auf für Neudeutungen, leidet das Schloss doch an einem handfesten MeToo-Problem. Und die Entscheidungswege entziehen sich jeder Transparenz, so wie es eine wachsende Protest-Phalanx derzeit den staatlichen Prozessen unterstellt.

Politische Ausdeutungen allerdings sind weniger das Bestreben Preuss’, der in seinen Arbeiten eher als Magier des Unterbewussten Seelenzustände erforscht, Tiefenstrukturen nachspürt und in atmosphärische Bilder gießt.

Wortspiele lassen Untiefen erahnen

Solche Bildwelten bietet auch „Das Schloss“. Von drei Seiten findet sich das Bühnengeschehen von golden schimmernden Luftpolstern eingefasst, die sich heben und senken. Sie sind da und gleichzeitig nicht da, wie die unsichtbaren Mauern, an die K. stößt, wie das Schloss, sichtbar und zugleich jedem entzogen. Kommunikation läuft ins Nichts wie ein langsam verhallendes Echo. Zu Beginn, wenn K.s Gehilfen (Elzemarieke de Vos und Alina-Katharin Heipe) immer das Gleiche sagen, die eine vorwärts, die andere reiht die Worte spiegelverkehrt wie die Rückabwicklung des Gesagten.

Wortspiele lassen Untiefen erahnen, wenn etwa Bettina Schmidt als Frieda aus „gleichgültig“ ein schmachtendes „du warst mir gleich gültig“ macht. Schließlich versiegt das Wort ganz, artikuliert sich nur noch Gegrunze bis zum Zusammenbruch der Bedeutung. Alles kann hier alles heißen. So wie ein Brief, der eben noch die ersehnte Bestätigung zu bringen scheint, sich jedoch in den Händen K.s vom amtlichen zum privaten Schreiben verwandelt. Allein Vorschrift bleibt „Vorrrschrrrrrrift“, von Andreas Keller mit sekundenlang rollendem R hart wie Granit in den Raum gestellt.

Spiel mit bewusst inszenierten Leerstellen

Irgendwann löst sich jede, durch chorische Elemente ohnehin unterlaufene Individualität auf in auslöschendem Schwarz. Die Schauspieler übermalen die eigene Haut, wie mit der Tinte, die so sinnlos im Schloss in die Aktenberge sickert.

Alles streckt sich über zweieinhalb lange Stunden. Und man fragt sich, warum die plausiblen Spielideen und Bilder so distanziert wirken. Sicherlich, die Leerstellen, sie sind bewusst inszeniert, manchmal wird plakativ das Schweigen an der Rampe ausgestellt, um den unheimlichen Stillstand zu illustrieren, die fast museal konservierte Eintönigkeit des Dorfes, das Warten K.s. Aber das Warten knistert nicht, es baut sich keine Spannung auf – und letztlich kein Mitgefühl mit den Figuren. Selbst K., der Fremde, dessen wahre Motive im Dunklen bleiben, fügt sich schnell ein in das wie erstickt wirkende Dorf. Nur in ein, zwei Momenten zeigt Roman Kanonik als K. so etwas wie tiefe Verzweiflung, einen emotionalen Ausbruch, ein Schrei.

Was besonders auffällt, wenn Pepi (Annett Sawallisch), die aus den Regeln ausschert, am Ende ihr Leid klagt. Sie wirkt, welch Kontrast, menschlich zwischen all den verstörend, wie in einem Bannkreis gefangenen Figuren. Die mögen der Setzung Kafkas entsprechen, leer und absurd in ihrer Regelbeflissenheit und jeweiligen Motivation, im Theater bleiben sie so eher blass.

Von Dimo Rieß