Leipzig

„Sie sehen mich nicht“, sagt der Bruder, als er vor seinen Partygästen flieht, „sie sehen mich nicht, sondern nur durch mich hindurch einen anderen.“ Daraus lässt sich kein Selbstbewusstsein ziehen. Der Bruder ist schön und liebt schöne Frauen. Er lebt mit seiner Schwester zusammen, die sich hässlich nennt und ihm zu eng verbunden ist. „Für meinen Bruder“ der finnischen Autorin E.L. Karhu, ein Auftragswerk des Schauspiels Leipzig, wurde am Samstag in der Diskothek uraufgeführt, begeistert aufgenommen vom Publikum.

Regisseurin Elsa-Sophie Jach lässt den Monolog der namenlosen Schwester von vier Personen sprechen (Deutsch von Stefan Moster). Zwei Frauen, zwei Männer teilen sich rein in den eigentlich beklemmenden Bericht von Ausnahmezuständen in gesellschaftlicher Isolation. In den starken Momenten vervielfacht die Choreografie der Stimmen Angst und Bedrohung. Oft entschärft der Chor das Unheimliche der Einzelnen, was dieses Porträt einer Soziopathin weniger subtil erscheinen lässt.

Parallelwelt mit Filmvorbildern

Bezugspunkte sind diesmal nicht Hamlet oder Medea, wie in Karhus Leipziger Vorgängern „Prinzessin Hamlet“ und „Eriopis“; Lieblingsfilm der Protagonistin ist Catherine Breillats „À ma Soeur!“, „Für meine Schwester“, über sexuelles Erwachen und Spielarten von Gewalt. Auch Horrorfilme beruhigen die Heldin, in deren Parallelwelt eine Serienfigur, die rothaarige Sally Spectra aus „Reich und Schön“, eine Hauptrolle spielt. Überlebensmittel aber sind Süßigkeiten aller Art.

Das greift das Bühnenbild (Marlene Lockemann) auf, das von einer Zunge dominiert wird, die an eine Fruchtschlange erinnert und als Rutsche zu einer Art Doppelkeks führt. Auf der es hinabgeht, aber auch hinauf. Und von der in Streifen ein Vorhang hängt, den Amal Keller, Teresa Schergaut, Thomas Braungardt und Patrick Isermeyer ins Verhüllspiel einbeziehen. Immer bleibt die Viererbande in Bewegung, krabbelt, rennt und tanzt sich die Seele in den Leib. Sie halten das Unbedarfte und das Gespenstische zusammen.

Ersticken an der Einsamkeit

Bonbonbunt sind die Kostüme (Aleksandra Pavlovic), rot und weiß die uniformen Perücken, nur Schergaut trägt Schwarz. Sie lässt sich als Hauptfigur ausmachen, die in erotischen Phantasien so gefangen ist wie in der Bewunderung des Bruders, für den sie Wohnung und Sommerhaus in Schuss hält. Sie betreut dessen Freundinnen, die „Spekuletten“, oder intrigiert sie aus seinem Leben, sie ist dabei, wenn er Sex hat.

Alles Süße kaschiert das Ersticken an der Einsamkeit. Denn ein „Kloß von Mensch“ mit nicht normgerechtem Körper bleibt Zaungast. Andere Gefühle als Hass und Wut kann die Schwester weder benennen noch genießen. Es sei wichtig, im Augenblick zu leben, hat der Bruder gesagt. Ihr aber sind viele Augenblicke „von Grund auf so unerträglich, dass es mir wie purer Sadismus vorkommt, wenn man mir befiehlt, ausgerechnet in ihnen zu leben“.

Sie duldet keine Entzauberung ihrer Scheinwelt. Befreiung ist erst möglich, als sie ins Licht einer eigenen Erfüllung tritt. Die Geliebte macht’s möglich. Sie legt bei Partys Platten auf, und vor der Musik sind alle Körper gleich. Beim Techno-Rave schwillt der Bühnensound (Max Kühn) an zu einer Kraft, die befreiend wirkt, doch Party bleibt.

Info: Weil die Vorstellung „White Passing“ am Ostersonntag ausfallen muss, wird kurzfristig „Für meinen Bruder“ gezeigt. Dafür gibt es noch Karten. Weitere Aufführungen am 28. April (Restkarten) und 20. Mai (jeweils 20 Uhr) in der Diskothek, Schauspiel Leipzig, Bosestraße 1, Karten unter Telefon 0341 1268168; schauspiel-leipzig.de

Von Janina Fleischer