Leipzig

Nach der Pause ist Peter Munk ein anderer. Aus dem naiven Kohlenbrenner-Sohn ist ein Pelzmantelheini geworden mit Fönfrisur und stahlkaltem Blick. Er hat die Welt bereist und kehrt heim in den Schwarzwald, wo er vor der Pause sein pochendes Herz getauscht hat gegen eines aus Stein. Wilhelm Hauffs Märchen „Das kalte Herz“ ist ein Klassiker, oft verfilmt. Am Ostersonntag hat Schauspiel-Intendant Enrico Lübbe es in Leipzig auf die Bühne gebracht, geeignet für alle ab 10 Jahren. Doch es sitzen deutlich mehr Erwachsene im Publikum. Beeindruckt applaudieren sie im Stehen.

Vor 200 Jahren waren es zwar andere Traumberufe, mit denen sich renommieren ließe. „Wie angesehen sind die Glasmänner, die Uhrmacher, selbst die Musikanten am Sonntag abends“, hadert Kohlenmunk-Peter mit seinem „elend Leben“. Doch das Prinzip bleibt: Die Unzufriedenheit mit dem, was man ist und was man hat, führt zu Wünschen, die jene Herzenswärme kosten, welche heute soziale und emotionale Intelligenz genannt wird.

Enrico Lübbe lässt es gruseln

Darum muss Enrico Lübbe den Wald nicht neu erfinden. Bühnenbildner Etienne Pluss lässt ihn auf bemooster Drehbühne zwischen dicken Stämmen finstern. Es wird eisig im Saal, wenn Licht sich Wege sucht, Nebel wuchtig wabern, Blitze um sich schlagen. Im Handumdrehen verwandeln ein paar Lampenschirmchen an den Bäumen das Dickicht zum Wirtshaus.

Bianca Deigner hüllt die Gierigen und Skrupellosen in schimmernde Stoffe, an feisten Fingern funkeln fette Ringe. Als reine Seele schwebt einmal Peter Munks Frau Lisbeth ganz in Weiß mit Blumenschmuck durchs Bild. Sie kommt schon bei Hauff nur am Rande vor, gleichwohl Munks Gewalt gegen sie dessen Wandel zum Guten in Gang bringt.

Wenzel Banneyer als Holländer-Michel ganz und gar bedrohlich

Der Holländer-Michel erscheint: Wenzel Banneyer spielt dessen Bedrohlichkeit mit ganzem Körper aus. Quelle: Rolf Arnold

Es ist ein Männerdrama. Wenzel Banneyer erscheint als Holländer-Michel monströs. Ein Seelenkäufer, frei von Verführungscharme. Das Klingeln der Münzen genügt ja auch, wenn einer Kredite gegen Herzen tauscht. Denis Grafe spielt den in seiner Jungenhaftigkeit sympathischen Peter Munk, der sich zaghaft aus der Köhlerei fortträumt, bevor er dem Rausch erliegt, im Wirtshaus ein Ansehen zu genießen, für das er nichts weiter leisten muss, als die Taschen voller Geld zu haben. Später sind ihm Überdruss und Freudlosigkeit ins Gesicht gefroren.

Seine neuen Kumpane gelten als geizig und gefühllos, doch Munk will so reich und sorglos sein wie der Spieler Ezechiel (Christoph Müller). Das Einzige, was er sich für seine Zukunft zusammenreimt, ist der Zauberspruch, damit das Glasmännlein erscheint und ihm drei Wünsche erfüllt. Beim dritten darf es ein Veto einlegen, sollte er töricht sein. Das sind die ersten beiden schon, und das Glasmännlein verzweifelt an Peter Munk, der sich besser Einsicht und Verstand hätte wünschen sollen. Es führt zudem als Erzähler durch die geschickt gestraffte Geschichte.

Tilo Krügel sorgt als Glasmännlein für den Märchenzauber

Glasmännlein im Walde: Von Tilo Krügel geht der Märchenzauber aus. Quelle: Rolf Arnold

Tilo Krügels Glasmännlein wandelt als altes Gewissen auf leisen Sohlen. Von seinem Kichern geht der eigentliche Märchenzauber aus. Als es Munk einflüstert, wie er sein Herz aus Stein wieder tauschen kann gegen das fühlende, tut es, was ein guter Geist tun muss. „Lauf, Peter, lauf!“, hallt es durch den Wald.

Die Moral, dass Gold und Güter nicht glücklich machen, ist rasch erfasst. Der Reiz liegt darin, das sagenhaft nahezubringen. Den sieben Schauspielern, in kleinen Rollen noch Denis Petkovic, Michael Pempelforth und Merle Hillmer, gelingt das ebenso überzeugend wie Regisseur Lübbe mit dem Einsatz der Live-Kamera, deren Bilder riesenhaft auf den Wald projiziert werden. Sowie dank der Live-Musik von Philip Frischkorn, der es aus dem Flügel klirren und dräuen lässt, drohen und mahnen. Im Schlussbild geht Lübbe weiter als das Original. Doch das soll nicht verraten werden.

Info: Weitere Aufführungen: 18. April (17 Uhr), 22. April (19.30 Uhr), 2. Mai (17 Uhr), 3. Mai (10 Uhr), Schauspiel Leipzig, Bosestraße 1, Karten unter Telefon 0341 1268168; schauspiel-leipzig.de

Von Janina Fleischer