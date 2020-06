Leipzig

Auch wenn Sachsens Museen seit dem 4. Mai ihre Türen für Besucher wieder öffnen dürfen: Von Normalbetrieb kann angesichts eingeschränktem Tourismus oder Auflagen wie Maskenpflicht und Abstandsregelungen nicht die Rede sein. Kein Wunder also, dass Museen weiterhin nach digitalen Strategien suchen, um ihr Publikum zu erreichen.

Premiere für das Mendelssohn-Haus

Auch das Mendelssohn-Haus geht daher neue Wege. Erstmals lud das Museum in den Räumen der letzten Wohnstätte des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) zum ersten Live-Rundgang über den Videokonferenz-Dienst Zoom.

Anzeige

Rund 25 Gäste konnte Moderatorin Anja Herzog von der TNC Group, verantwortlich für die digitalen Kanäle des Museums, zum virtuellen Rundgang begrüßen. Zusammen mit Direktor Jürgen Ernst führte das Duo durch Leben und Werk des Mannes, dem Leipzig seine Ausnahmestellung in der Musikwelt der Romantik verdankte.

Weitere LVZ+ Artikel

Moderatorin Anja Herzog und Direktor Jürgen Ernst führten rund eine Stunde die Zuschauer durch das Mendelssohn-Haus. Quelle: Screenshot Zoom/Mendelssohn-Haus

Museumsdirektor Ernst versorgte die Zuschauer dabei immer wieder mit Geschichten und wissenswerten Informationen aus dem Leben des Komponisten. Etwa wie Mendelssohn als Gewandhauskapellmeister einen neuen Dirigenten-Typus etablierte oder welches über alle Maßen innige Verhältnis er zu seiner Schwester Fanny hatte. Die Zuschauer hatten die Möglichkeit, live im Chat Fragen zu stellen, die Anja Herzog an den Direktor weitergab. Hier und da kam es zu Ton- und Bildaussetzer im Stream. Ansonsten führten die Gastgeber angenehm und souverän durch den Premierenstream.

Technische Anlaufschwierigkeiten

Highlight des rund einstündigen Rundgangs war eine kurze Demonstration des „Effektoriums“, des interaktiven Dirigaten-Simulators im Mendelssohn-Haus. Ausgestattet mit Taktstock und Touchscreen können Besucher hier ein digitales Orchester dirigieren und den Raum dabei in stimmungsvolles Licht hüllen. „Ziemlich instagramable“, fand Moderatorin Anja Herzog das.

Museumsdirektor: Aura nicht zu ersetzen

„Die Erfahrungen der letzten Wochen zeigen eindrücklich, dass solche Angebote auf ein breites Interesse und große Zustimmung stoßen“, so Direktor Jürgen Ernst über den Premierenrundgang. „Sie können die Aura des authentischen Ortes nicht ersetzen, vermögen aber die Wahrnehmbarkeit derselben zu aktivieren und nachhaltig zu befördern.“ Zudem könne man so einige der Defizite verringern, die auf internationaler Ebene entstanden seien, etwa durch die coronabedingte Absage der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Weitere digitale Rundgänge seien vorerst trotzdem nicht geplant.

Eine Aufzeichnung des Streams gibt es auf der Facebookseite des Mendelssohn-Hauses.

Von Bastian Schröder