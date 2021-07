Leipzig

Geschichten von den Schönen und Reichen erzählen immer auch von Eifersucht, Gier und Doppelmoral. Von der Liebe natürlich ebenfalls. So ist es in Franz Lehárs „Die lustige Witwe“, und doch ist es ganz anders, wenn die Academixer den Operetten-Klassiker auf die Kabarett-Bühne bringen. Das Ensemble ist so groß wie seit der Wende nicht mehr. Mathias Tretter holt das Libretto von Victor Léon und Leo Stein mit Handlung und Schauplatz ins Heute, also Sex and Crime ins Zeitalter von Influencern, Bitcoins und Global Playern.

Möglich wurde die satirische Kernsanierung, weil die Rechte am weltberühmten Werk vor kurzem freigeworden sind. Tretters Textfassung bleibt dem vertrauten Plot treu, schärft aber den satirischen Gehalt der „Lustigen Witwe“ – ganz „in der ursprünglichen Absicht ihrer Schöpfer“, wie es in der Ankündigung heißt.

Sieben Kabarettisten und drei Musiker auf der Academixer-Bühne

Die musikalische Leitung liegt bei Jörg Leistner, der Franz Lehárs Musik neu arrangiert hat. Leistner sitzt am Klavier, Peter Jakubik am Schlagzeug und Christoph Schenker am Cello. Es singen und spielen: Anke Geißler, Barbara Weiß, Ralf Bärwolff, Claudius Bruns, Jens Eulenberger, Holger Güttersberger und Peter Treuner, Regie führt Matthias Kitter.

Info: „Die lustige Witwe“: Auftakt auf der Sommerbühne (Open Air) im Gründergarten im Zoo: öffentliche Generalprobe am 25. August, Premiere am 26. August, weitere Termine am 27. 28. und 29. August (jeweils 19.30 Uhr); ab 17. September gibt es weitere Vorstellungen im Kabarett Academixer in der Kupfergasse; Karten unter Tel. 0341 21787878, per Mail an info@academixer.com, auf www.academixer.com

