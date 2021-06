Leipzig

Für den Wahlkampf braucht man drei Zutaten: eine Partei, ein Programm und gutes Personal. Das Kabarett Leipziger Pfeffermühle zeigt, wie es damit in Deutschland derzeit aussieht, am Freitag hat „5% Würde“ Premiere gefeiert.

Für ein Kabarettprogramm braucht man eine Idee, Konsequenz und Komik, und damit sieht es hier gut aus. Pianist Marcus Ludwig hat Texte von sieben Autoren zu einem Programm zusammengeschweißt, in dem alle Figuren nur an das eine denken: Macht durch Amt und Vorteil.

Am Schlagzeug sitzt Steffen Reichelt, hin und wieder wechseln die beiden Musiker vom Instrument in die Szenen, in denen Rebekka Köbernick und Elisabeth Sonntag mit jener Präzision agieren, die aus einem Wortwitz auch dann Satire macht, wenn der Anlauf zur Pointe kurz ist. Da wird zwar mancher Spruch an der Kalauergrenze aufgegriffen, sind jedoch kaum Verletzte zu beklagen.

Die Fragen fürs Programm „5% Würde“ liegen auf der Straße

Wenn Rebekka Köbernick (l.) und Elisabeth Sonntag Abba-Songs singen, dann in der Choreografie von Katharina Eirich. Quelle: Dirk Knofe

Die Fragen liegen auf der Straße: Was geht in den Köpfen von AfD-Hinterbänklern vor? Welches gemeinsame Ziel haben eine wirtschaftspolitische Sprecherin und der Tod? Was kann eine Paartherapeutin tun, wenn Frau (SPD) und Mann (CDU) sich auseinanderregiert haben? Wann sprengt das Prinzip der Quote für Chefposten den Rahmen der Vernunft? Wie konnte Heiko Außenminister werden? Lassen sich grüne Ideale leben, solange es Provisionen und Privilegien gibt? Hier ist die Antwort klar: „Der Wegweiser geht ja auch nicht den Weg, den er weist.“

Die Nummern sind verbunden durch umgetextete Abba-Songs – souverän performt in den Choreografien von Katharina Eirich. Höhepunkt der Komik ist das Duett von Köbernick/Sonntag zur „Fernando“-Melodie, in dem es um Mandy und Mirko geht und Alltagsgründe dafür, wie Kränkungen aggressiv machen. Die Szene am Grill wird mit wenigen Requisiten plastisch: Grillzange genügt.

Für die Nacht, in der Heiko aus unruhigen Träumen erwacht, genügt die Leuchtkraft eines Smartphone-Bildschirms, um Licht ins Dunkel des Aufstiegs zum Außenminister zu bringen. Fürs Stühlerücken stehen am ganzen Abend nur vier Kindergarten-Exemplare in Schwarz, Grün, Gelb und Blau auf der Bühne. Die Größe, um daran sägen zu können, hat der Thron in Rot. Und Rot beziehungsweise grün sind die Kleider der Frauen sowie die Socken der Männer. Für eine Videoschaltung mit Vertreten aus Sachsen, NRW und Bayern genügen weiße Holzrahmen, in denen mal das Bild einfriert und mal das Mikro stumm bleibt, sehr zur Freude des von Pandemie-Konferenzen geplagten Publikums.

Kabarett-Spiel mit Sprache und Gedanken auf der Pfeffermühlen-Bühne

Druckvoll ab Schlagzeug und Klavier: Steffen Reichelt und Marcus Ludwig. Quelle: Dirk Knofe

Diese Krise wird im „Mamma Mia!“-Song gestreift („Pandemia ... drunter tun wir’s nicht“) und in der Feststellung, das Deprimierendste sei, dass die dümmsten 10 Prozent der Bevölkerung auf 90 Prozent des Klopapiers saßen. In einem Gedankenspiel-Solo für Rebekka Köbernick steht Gesundheit zwischen Freiheit und Sicherheit, ist die eine nur zu haben, wenn die andere beschnitten wird. Wer sei denn wirklich frei? Die Besoffenen, Bekifften und Verrückten. Und das könne ganz sicher nicht gesund sein.

Beim Jonglieren mit Sprache und Missverständnissen steht Unterhaltung im Vordergrund. Da wendet sich in einem Banküberfall das Blatt, als die Schalterfrau den Laiengangstern eine Million aufdrängt, für die sie allerdings so viele Steuern, Gebühren und andere Abgaben zu zahlen haben, dass sich das Blatt erneut wendet.

Den vertrauten Problemen folgen die zum Schlussapplaus jubelnden Zuschauer in der luftig ausverkauften Pfeffermühle mit der gleichen Freude wie dem Traum von Anstand und Wohlstand.

Von Janina Fleischer