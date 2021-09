Leipzig

„Mut haben sie ja“, bescheinigt der Herr am Nachbartisch den Damen auf der Bühne. Und auch das könnte ein Grund für den von Beginn an brausenden Jubel sein, der die Show nicht nur belohnt, sondern auch trägt. Am Samstag hat im Blauen Salon des Central Kabaretts das neue Programm der Lipsi Lillies Premiere gefeiert: „Vorsicht scharfe Kurven!“

„Ausziehen!“ – der Ruf von den hinteren Tischen kommt nach elf Minuten. Da hatten Roxie Heart, Mirielle Tautou und Simone de Boudoir im ersten Tanz bereits alles abgelegt bis auf Höschen und Nipple-Pasties. Die Aufforderung gilt Conférencier Bert Callenbach, der die Show zusammenhält und im Dreiteiler vergleichsweise zugeknöpft wirkt. Dafür kann er sprechen und singen und selbstironisch reagieren.

Die Lipsi Lillies ziehen sich aus, Mitzi und Callenbach räumen auf

Bert Callenbach und Mitzi von Sacher räumen auf. Quelle: Christian Modla

Und weil selbst eine Burlesque-Show eine Art Handlung braucht, spielt Callenbach den Besitzer eines kleinen Lichtspielhauses, der der Uraufführung eines Stummfilms entgegenfiebert, weshalb Platzanweiserin Mitzi von Sacher zugegen ist und ihrerseits für zwei strippt. Im via Leinwand eingespielten Schwarz-Weiß-Film geht es um irgendwas mit Rennautos – daher der Programmtitel.

Das war es dann aber auch schon mit Kurven. Von nun an geht es auf so geradem wie kürzestem Weg zum nächsten Anlass, sich auszuziehen, was die Lipsi Lillies mal nach Hausfrauenart, mal mit künstlerisch-erotischer Aufladung zelebrieren. Dass danach die Klamotten herumliegen wie bei Grundschülern auf Klassenfahrt, gibt wiederum Callenbach und Mitzi die Gelegenheit, sich in „burleskem Aufräumen“ zu üben, wobei man beide öfter von hinten sieht als von vorn.Auch sie werden getragen vom Jubel des jungen, hier gruppen-, dort paarweise begeisterten Publikums – und später von einem Zuschauer in den Sack gesteckt.

„Vorsicht scharfe Kurven!“ führt zurück in die 20er

„Keine Frau ist so schlecht, dass sie nicht die bessere Hälfte eines Mannes werden kann“, beantwortet Callenbach die Geschlechterfrage in einer Revue, die in Kostümen und zahlreichen Liedern auf 20er-Jahre-Atmosphäre setzt. Wie damals hat auch hier mal eine Frau die Hosen an, wenngleich nicht lange. Darüber hinaus beherrschen die Lipsis einen Spagat, können ein Rad schlagen und in einem Reifen turnen, der von der Decke hängt.

Auf der schwarz-rot-goldenen Bühne befreien sie sich weniger von ihren Ketten als von Korsage und falschen Federn. Jeder Zauber hält so lange, bis die Absicht durchscheint. Und wenn die Absicht pure Unterhaltung ist, hält er noch ein bisschen länger.

Info: Wieder am 9. Oktober (ausverkauft) und 13. November, jeweils, 20 Uhr; Karten (ab 26,50 Euro) gibt es an der Vorverkaufskasse im Central Kabarett (Markt 9, Mo–Fr 10–20 Uhr, Sa 12–20 Uhr) und über www.centralkabarett.de

Von Janina Fleischer