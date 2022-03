Leipzig

Das Problem an Ritualen ist, dass sie bloße Gewohnheit werden können. Etwas, was man einfach macht, weil man es so macht. Aus Prinzip. Oder eben Gewohnheit. So, wie zum Beispiel das Leipziger Publikum jede Premiere des Leipziger Balletts bejubelt. Immer. Als ein Ritual prinzipieller Zuneigung. Am Samstag hatte in der ausverkauften Oper mit „Rituale“ die neue Inszenierung von Ballettchef Mario Schröder Premiere. Eine bejubelte, natürlich.

Rituale sind Wiederholungsprozesse der Konstituierung, sind Stabilisierungsmechanismen von Identitätskonstruktionen. Das gilt im gesamtgesellschaftlichen wie im privaten Kontext. Der Frage nun, was es heißt, wenn diese Prozesse porös werden, ihr konstituierendes Potenzial ausgehöhlt wird oder sich gar ganz verflüchtigt, geht der koreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han in seinem Buch „Vom Verschwinden der Rituale. Eine Topologie der Gegenwart“ nach.

„Martin Heidegger für Manager“

Mario Schröders Ballett „Rituale" feiert an der Oper Leipzig Premiere. Quelle: Ida Zenna

Aus dem Buch wird in der Oper ausgiebig zitiert: in Textprojektionen vor Beginn und zwischen den einzelnen Teilen der „Rituale“. Die Gedankengänge ließen sich als heideggernden Zen-Buddhismus, als westlich-kulturkritisches Signalwort-Patchwork mit fernöstlicher Kontemplationsattitüde beschreiben. Oder als „Tiefgründelei“ eines „Martin Heidegger für Manager“, wie es der Kulturwissenschaftler Magnus Klaue vom Leipziger Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur hübsch polemisch in einem „Zeit“-Artikel tat.

Vereinfacht gesagt, lässt Byung-Chul Han dort, wo für Heidegger die „Sprache als Haus des Seins“ fungiert, die Rituale einziehen. Und hat in Folge natürlich recht, wenn er konstatiert: „Rituale sind Verkörperungsprozesse und Körperinszenierungen.“ Eine Aussage, die schnurstracks zur Kunstform des Tanzes führt.

Schönstes Wiederhören mit Franz Schubert

Mario Schröder hat seine „Rituale“ in fünf Akte strukturiert und in diese wiederum Szenarien eingefügt, die mit „Rituale des Körpers“ oder „Rituale der Gesellschaft“, mit „Vom Verschwinden der Rituale“ oder „Ritual des Verschwindens“ überschrieben sind. Mutiert Tanz hier zur interpretierenden Illustration? Keineswegs: Vom ersten Moment an überzeugt Schröder mit einer erstaunlichen Dichte an choreografischen Ideen, die einen Rituale-Reigen zelebrieren, ohne in die Falle hohler Rituale wie inszenatorischer Klischees zu tappen.

Das beginnt bei der Musikauswahl. Für schönstes Wiederhören sorgt das Gewandhausorchester (Leitung: Felix Bender) mit Franz Schuberts Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“, um im Kontrast dazu aufregende Entdeckungen zu ermöglichen: Mit dem Katalanen Ferran Cruixent (geboren 1976) ebenso, wie mit Toru Takemitsu (1930–1996), einem der führenden japanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts.

Gustav-Mahler-Emotionalität trifft auf meditativen Fatalismus

Mario Schröders Ballett „Rituale" an der Oper Leipzig. Quelle: Ida Zenna

Takemitsu dürfte Cineasten mit seiner Filmmusik zu Akira Kurosawas „Ran“, ein Shakespeares „Lear“ adaptierendes Samurai-Epos, bekannt sein. Die dazugehörige Ran-Suite ist eine Komposition, die grandios Gustav-Mahler-Emotionalität mit meditativem Fatalismus vereint. Und in „Rituale“ das choreografische Herzstück untermalt: Das ritualisierte Ich offenbart hier Marcos Vinicius da Silva als Tanz einer auf den festen Punkt fixierten Kontrolliertheit; gefangen in der Bewegungsbegrenzung und zugleich auf fatale Art frei in einer erhaben Samurai-haften Stilisierung.

Die freilich auch eine des (selbst-) zerstörerisch Kriegerischen ist. Eingetaucht in pathetisch betörend goldenes Untergangs-Licht („Ran“ lässt grüßen), das einen effektvollen Kontrast zu den bleichkühl gedimmten „Tod und das Mädchen“-Szenarien bietet (Licht: Michael Röger), in denen Schröder sein Ensemble, umgeben von hängenden Projektionswänden (Bühne, Kostüm: Paul Zoller) immer wieder in pulsierende Zweiergruppen splittet, die sich spiegeln, anziehen und abstoßen. Rotierende Rituale eines Dualismus. In verzweifeltem Aufbegehren kämpft der Tänzer Marcelino Libao zu Cruixents Komposition „Rituals II“gegen ein ihn geradezu zermalmendes Schlagwerk (Solopauke: Xizi Wang).

Es ist das packende Finale einer starken Choreografie, die, immer wieder dezent angereichert mit Elementen des Kabuki und No-Theater (Kunstformen hochästhetisierter Rituale), ihrem Sujet gerecht wird, ohne sich von ihm vereinnahmen zu lassen. Nie gerät das Ritualisierte zum bloßen Ritual. Was dann auch für den begeisterten Applaus gilt.

Von Steffen Georgi