Die Welt steckt voller Rätsel. Und die wollen entdeckt, vermessen, betastet, belacht, bestaunt werden. Um kindlichen Forscherdrang geht es in „Es war Zweimal“ am Leipziger Theater der Jungen Welt. Ein Tanztheaterstück von Regisseurin und Choreografin Sara Angius für, wie es im Programm heißt, „alle und die Allerkleinsten“.

Schon Zweijährige sind eingeladen, sich auf die gut 40-minütige Theaterreise einzulassen. Quasi als Stellvertreter für das junge Publikum erkunden Sofiia Stasiv und Denis Cvetkovic, die neue Tanz-Abteilung im TDJW-Ensemble, den Raum. Raum im doppelten Sinne: Theaterraum und Weltraum.

Poetisches Bild

Bei der Auftakt-Premiere zur neuen Spielzeit am Samstagnachmittag wird das Publikum von den Tänzern bereits im Foyer abgeholt. Mit runden Mini-Raumschiffen in den Händen und Plexiglas-Visieren vor den Gesichtern. So fügt sich Infektionsschutz ästhetisch bruchlos in die Weltall-Atmosphäre, die Carsten Schmidt, verantwortlich für die Bühne, eingerichtet hat: Drinnen im abgedunkelten kleinen Saal leuchten im Hintergrund tausend Sterne auf der Leinwand.

Cvetkovic schlüpft derweil in eine Kugel, baugleich wie die Mini-Raumschiffe, aber zehnfach vergrößert – und mit einem halben Faltverdeck. Es sieht aus, als kurve ein interstellarer Kinderwagen durch das All. Ein so komisch wie poetisches Bild, das die Atmosphäre setzt, in der das Duo mit zarten tänzerischen Mitteln auf Erkundung geht.

Mut zur Fantasie

Es greifen unsichtbare Kräfte nach den Körpern, Musik tritt in Dialog mit der Bewegung. Kausalzusammenhänge lösen sich auf in Zauber und umgekehrt. Stoffbahnen, eben noch mit Fußlängen akribisch vermessen, verwandeln sich in lebendige Objekte.

Ordnung zu schaffen, den Beobachtungen einen Sinn zu geben, ist eine Grundfunktion des Gehirns. Und diesem Prinzip folgt „Es war Zweimal“ durchaus. Aber es bleibt verspieltes Experiment. Es geht nicht um Ergebnisse, nicht um richtig oder falsch, eher um den Mut zum eigenen Zugriff, zur Fantasie. Alles bleibt offen, alles bleibt im Fluss.

„Ich will nicht, dass sie aufhören“

Vor allem überzeugt, wie sich Stasiv und Cvetkovic aus Forschern in Fantasiewesen, die es zu erkunden gilt, und wieder zurück verwandeln. Das funktioniert, weil sie den Zauber, den sie mit wenigen Mitteln entfachen, selber so glaubwürdig wie kleine Kinder bestaunen.

Regie und die beiden Spieler haben dabei den Mut, kleine Ideen auszuspielen, nicht permanent um Aufmerksamkeit zu buhlen. Das mag an den Sehgewohnheiten einiger Kinder vorbeigehen. Als sogenannte „Relaxed Performance“ („entspannte Aufführung“) ist es erklärtes Ziel der Inszenierung, auf Wachrüttler und Reizüberflutung zu verzichten.

Bei der Premiere herrscht zumindest in der ersten Hälfte dennoch hochkonzentrierte Stille. Und eine Dreijährige murmelt nach dem Schlussapplaus: „Ich will nicht, dass sie aufhören.“

Kommende Aufführungen: 15./16./24. September (10 Uhr), 23. September (18 Uhr), 25. bis 27. September (16 Uhr); weitere Termine unter www.tdjw.de

Von Dimo Rieß