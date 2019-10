Premiere des 90-Minüters „Soko Leipzig: Der vierte Mann“ im Ringcafé – wir verlosen Karten

Leipzig

Auf Reisen war sie immer schon mal, die Soko Leipzig. Anderswo lassen sich eben allemal andere Bilder finden als im heimischen LE. Exotische vor allem. So durchforstete die Ermittlertruppe (oder einzelne Kommissare) Santo Domingo, Istanbul, Moskau, Namibia und London. Mal ging es um private Wurzeln und Betroffenheiten, auch mal um Fälle von der Pleiße, deren Spuren inss Ausland führten, oft spielten Vergangenheiten eine Rolle, umschwirrt von dunklen Geheimnissen.

Der graue Mann

Nach einigen Jahren ohne kriminale Ausflüge, gibt es im ZDF am 8. November nun mal wieder einen Ortswechsel – an die schöne blaue Donau, nach Wien. In jene Stadt also, in der seit 14 Jahren die Boot-orientierte Soko Donau ermittelt, die hierzulande Soko Wien heißt. Der Fall, der Soko-Chefin Zimmermann und Kommissar Maybach dorthin treibt, beginnt in Leipzig, im Gewandhaus. Dort greift Geiger Philipp Baumgarten mit einer Melodia furiosa Hausmeister Kurt Lehrmann ans Herz, in die Seele und in die Erinnerung. Der graue Mann schnappt sich den Wiener Teufelsgeiger, kettet ihn im Heizungskeller an und fährt in jene Walzerstadt, in der der Brite Carol Reed in seinem Nachkriegs-Klassiker den rätselhaften „Dritten Mann“ (1949) umgehen ließ.

Kein Riesenrad, keine Kanalisation

Da es den Titel schon gab, heißt der aktuelle Soko-Fall „Der vierte Mann“, hat aber ganz und gar nichts mit dem gleichnamigen Schwarze-Witwe-Thriller (1983) von Paul Verhoeven zu tun. Es geht vielmehr um jene handfeste Weise, die im Mendelssohn-Saal erklang – und die fortan Kurt Lehrmann erklingen lässt, wenn er als Todesengel zwischen Geigenbauer-Werkstatt, Heurigen-Lokal und leerem Prater umgeht. Nein – da sollten Cineasten keine allzu gespannten Erwartungen haben – ein Riesenrad kommt nicht vor – und in die Kanalisation geht’s auch nicht.

Während der Leipziger das Lied vom Tod spielt, machen sich Kommissar Tom Kowalski und Kollegin Nowak daran, die Akte Lehrmann mit den verschütt gegangenen Spuren eines Leben zu füllen. Derweil hetzen die Dienstreisenden Ina Zimmermann und Jan Maybach durch Wien und kommen immer wieder zu spät. Ständig an ihrer Seite: Major Carl Ribarski.

Der lange Mann

Als Kommissarin Zimmermann diesen langen Mann in Lederjacke erstmals trifft, geht ihr bisschen die Sprache aus. Lange Blicke hin und her. Vorsichtiges Tasten. Da gab es doch gerade erst diese Interpol-Tagung in Wien, bei der sowohl Ina als auch Carl waren, und diesen unter einem nebulösen Schleier liegenden Abschiedsabend. Da geht, in mysteriösem Ton, die Rede von Tattoos, die jeder beim anderen gesehen haben will und tauchen Mutmaßungen über allzu große Nähe auf, von der weder die eine noch der andere wirklich ein klares Bild im Gedächtnis haben.

Das leichte Geplänkel am Rande hält jedoch die Ermittler-Gruppen aus Leipzig und Wien nicht allzu sehr davon ab, straff nach Mordmotiven zu suchen – und in der DDR fündig zu werden. Bei der Kommerziellen Koordinierung (KoKo) von Stasi-Oberst Alexander Schalck-Golodkowski und seinen kapitalistischen Geschäften, bei roten Machthabern, die bei Gelagen schon mal Grenzen vergessen, und bei mystischen, bis heute nicht aufgespürten Millionen aus dem SED-Vermögen. Der Stoff, aus dem die dunklen Thriller sind.

Ohne großen Ehrgeiz

„Der vierte Mann“ macht daraus einen Fall, der routiniert und ohne großen Ehrgeiz einfach heruntererzählt wird. Einmal bekommt Ina Zimmermann Gelegenheit, über ihre Vergangenheit als Bürgerrechtlerin etwas zu sagen. Länger im Gedächtnis bleibt sicher das verstört-entschlossene Gesicht von Thorsten Merten als Kurt Lehrmann, der Mann mit den Narben aus DDR-Vergangenheit auf der Seele.

Von Norbert Wehrstedt