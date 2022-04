Leipzig

Es sind keine einfachen Themen, die beim neuen Jugendtheaterprojekt des Theatriums Leipzig zur Sprache kommen: In „Drauf“ geht es dem Titel entsprechend um Drogensucht und -missbrauch. Im Mittelpunkt: Stella, die das Nachtleben über alles liebt. Partys, Exzess, Sex und Drogen bestimmen ihre Freizeit – bis sie Sophia kennenlernt und sich in sie verliebt. Mit bestandener Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule ziehen beide in eine gemeinsame Wohnung und beginnen ein neues, anderes Leben ohne Drogen. Doch diese Abstinenz hält nicht lange.

Das Stück ist inspiriert von Eric Stehfests 2017 erschienenem Buch „9 Tage wach“, Regie führt Kathrin Großmann. Die Premiere beginnt am Freitag, dem 8. April, um 20 Uhr. Am Samstag folgt zur gleichen Uhrzeit eine zweite Vorführung. Karten kosten 8 Euro, ermäßigt 5. Reservierung über (0341) 9413 640 oder tickets@theatrium-leipzig.de.

Hinweis: Das Theaterstück enthält explizite Szenen über Drogenmissbrauch, Drogensucht, Totd und Schwangerschaftsabbruch.

